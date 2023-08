Exclusivité Bernd Leno: le gardien de Fulham parle des ambitions de la Premier League, de Marco Silva et de l’importance d’Aleksandar Mitrovic | Nouvelles du football

« Le temps libre était plus que suffisant – c’est bon d’être de retour », a déclaré Bernd Leno depuis les tribunes de Motspur Park, alors qu’il envisage le début de sa deuxième saison en tant que joueur de Fulham après s’être séparé d’Arsenal l’été dernier.

Détendu dans sa position, Leno étend sa jambe droite et la place sur le siège en bois usé devant lui, se préparant pour une série d’interviews tout en arborant une expression chaleureuse, souriant en saluant les journalistes et les caméramans avec une poignée de main amicale.

Le sentiment dominant, commence-t-il à expliquer, est celui de l’épanouissement. « En général, je me sens heureux. J’apprécie Fulham depuis le tout premier jour », a déclaré l’international allemand en exclusivité. Sports du cielà deux jours d’affronter Everton lors d’une ouverture de saison à Goodison Park.

Le soleil s’est caché sur les terrasses alors que la conversation commençait à couler, tandis que l’odeur de l’herbe fraîchement coupée s’attardait, apportant avec elle un air d’anticipation indubitable alors que les joueurs bourdonnaient avant l’entraînement de l’après-midi à la base de Fulham au sud-ouest de Londres.

Image:

Bernd Leno monte la garde contre Manchester United





Ses coéquipiers ont jeté un coup d’œil en direction de l’imposant Bavarois alors qu’il parlait avec une efficacité professionnelle, mais Leno n’a pas été déconcerté par le bourdonnement d’un public.

« Enfin, le temps est meilleur », a-t-il fait signe, lorsqu’on l’a interrogé sur l’excitation d’une nouvelle saison à Craven Cottage, comme si le confort du soleil annonçait le retour de la compétition. « Vous pouvez le sentir sur le terrain – tout le monde est plus vif, les joueurs sont plus bruyants, nous voulons tous que la saison commence », a-t-il ajouté.

Leno était l’un des interprètes les plus remarquables de Fulham la saison dernière – une saison qu’il admet avoir peut-être « surpris » beaucoup au sein de l’écosystème hypercritique du football. « Même les fans ne s’y attendaient pas. J’ai entendu beaucoup de gens parler avant, ‘Fulham va tomber’, mais je pense qu’après la façon dont nous avons joué et l’énergie, c’était assez impressionnant. »

En effet, les Cottagers sont aux prises avec leur statut de premier plan depuis environ cinq ans. Le mouvement a été de haut en bas, puis de nouveau, flirtant avec le championnat avant d’atteindre à nouveau la sécurité de la Premier League.

Faits saillants du match de la Premier League Summer Series entre Chelsea et Fulham



Leur ascension la plus récente, cependant, a porté des fruits beaucoup plus mûrs, tout en démontrant une endurance absente des tentatives précédentes pour devenir une puissance établie en Premier League.

Pour la première fois depuis 2013, Fulham est assuré d’une deuxième saison consécutive parmi l’élite de la Premier League, rompant enfin avec la tradition du yo-yo qui a vu le club changer de division six fois au cours des six dernières années.

C’est un schéma que Leno connaît bien, dans le cadre de l’histoire récente de Fulham, mais quelque chose qu’il tient à éviter de répéter. « Oui, les quatre ou cinq dernières années, deux fois moins, deux fois plus, alors maintenant nous surprenons beaucoup de gens », a-t-il déclaré. « Nous méritions où nous avons terminé la saison dernière. Peut-être que maintenant les équipes savent à quoi s’attendre, elles nous ont joués, elles nous ont regardés, mais cela ne change pas notre état d’esprit. Nous abordons les matchs pour dominer, comme nous l’avons fait la dernière fois. saison. »

Faits saillants de la victoire de Fulham sur Brentford lors du match de la Premier League Summer Series au Lincoln Financial Field à Philadelphie



Le joueur de 31 ans parle avec toute la clarté et la cohérence d’un chef expérimenté. « C’est parce que je suis allemand », plaisante-t-il, mais l’articulation n’est pas un acte. Un joueur de l’acabit et de l’intelligence de Leno n’allait jamais être satisfait de jouer le deuxième violon, pas même à Arsenal – il décrit le déménagement de l’été dernier à travers Londres comme une « très bonne décision ».

À l’époque, un journaliste d’un journal a interrogé Leno sur ses frais de transfert, qui étaient inférieurs de plus de 20 millions de livres sterling à ce que les Gunners avaient initialement payé à Bayer Leverkusen pour ses services en 2018.

« Je pense que je peux dire que [my transfer] était une bonne affaire », a-t-il plaisanté, tout en révélant qu’il avait été « forcé » de se décrire en ces termes par ledit journaliste il y a 12 mois.

Bernd Leno, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale ? David James choisit ses arrêts de la saison



Pourtant, en vertu, et le marché gonflé d’aujourd’hui, Leno était un vol. 144 arrêts, huit draps propres et d’innombrables instants de sauvegarde de match plus tard, le patron de Fulham, Marco Silva, a qualifié Leno d ‘ »exceptionnel ». En minutes jouées, le ressortissant allemand s’est classé deuxième derrière Brentford – bientôt Arsenal – David Raya au classement du Golden Glove.

« C’est un gars très simple », a déclaré Leno à propos de son manager, qui était fortement lié à un passage en Saudi Pro League hors saison. « Tout ce qu’il pense, il dit tout de suite. S’il n’est pas satisfait de votre performance, il le montre. Nous sommes très heureux que le club puisse le garder, vous pouvez voir qu’il aime être ici aussi, et je suis très sûr que nous ‘ Je m’améliorerai davantage avec lui en tant que manager. »

Un autre individu qui a fait tourner le moulin à rumeurs est le leader talismanique de Fulham, Aleksandar Mitrovic, qui à un moment donné, semblait prêt à déménager de manière lucrative en Arabie saoudite. L’homme que Leno décrit comme un « monstre » a marqué 15 buts en 28 matches nationaux la saison dernière et est une épine pour presque toutes les équipes qu’il affronte.

Image:

Aleksandar Mitrovic est le joueur clé de Fulham à l’avant, marquant 14 buts en Premier League la saison dernière





Heureusement, les ouvertures saoudiennes se sont calmées pour le moment, mais recentrer les esprits instables n’est peut-être pas aussi simple.

« Mitro est une bête », a expliqué l’ancien stoppeur d’Arsenal. « Regardez simplement le nombre de buts qu’il a marqués en jouant seulement 60 ou 70% des matchs. Ce ne sont pas seulement ses objectifs, c’est sa personnalité et son leadership dans les matchs et la façon dont il garde le ballon. Tous mes amis de la Premier League disent qu’il est difficile à affronter – vous ne pouvez pas le déplacer, vous ne pouvez pas récupérer le ballon, et dans la surface, il est une telle menace. »

Leno n’est pas étranger à la spéculation lui-même. « Cela fait partie de notre métier », a-t-il poursuivi. « Tout d’abord, c’est bon signe que d’autres clubs s’intéressent à nos joueurs et à notre entraîneur. Si ce n’était pas le cas, nous ne sommes pas bons. C’est bon signe mais le club a fait un excellent travail pour garder la majeure partie de l’équipe. – nous avons une colonne vertébrale avec des dirigeants. »

Image:

Bernd Leno décrit son coéquipier Aleksandar Mitrovic comme une « bête »





Un début de saison positif, comme cela a été glané l’année dernière lors d’un match nul 2-2 palpitant avec Liverpool, est « bon pour votre sentiment », a poursuivi Leno. « Nous avons besoin d’une bonne énergie, d’un élan et d’une bonne confiance », a-t-il poursuivi, évoquant le match nul contre Liverpool, qu’il a regardé depuis les tribunes.

Désormais n ° 1 établi de Fulham, Leno a un rôle différent à jouer. Son rôle est de commander et de diriger. « Je fais face à beaucoup plus de tirs cadrés », admet-il, comparant ses 12 mois à Fulham avec son temps aux Emirats. « A Arsenal, vous êtes comme un joueur de champ, jouant en dehors de la surface. Les exigences ici sont beaucoup plus sur l’arrêt des tirs. »

La conversation est devenue sérieuse alors que l’interview touchait à sa fin. L’attitude joyeuse de Leno est devenue plus sévère alors qu’il abordait une question sur l’ambition de la Premier League de réprimer la perte de temps – et d’ajouter du temps de blessure supplémentaire comme sanction pour les personnes reconnues coupables. Une décision qui pourrait s’avérer impopulaire parmi les joueurs, affirme Leno.

« Mon opinion honnête est que cela n’a pas de sens. Je comprends qu’il y a une perte de temps, donc ajouter une ou deux minutes, ça va, mais quand vous mettez neuf ou dix minutes de plus, ce n’est pas bon pour les joueurs.

Image:

Une répression contre la perte de temps et la dissidence sera en vigueur pour le début de la nouvelle saison





« Deux minutes en tête, c’est bien, mais maintenant j’ai le sentiment qu’ils en font plus et qu’ils ne pensent pas à s’occuper de nous en tant que joueurs. Pour moi, en tant que gardien de but, ça va, ce n’est pas un gros problème mais pour le champ extérieur joueurs de courir 100 minutes ou plus, cela fait une énorme différence. »

Ce qui est assuré, cependant, c’est l’engagement de Leno à réussir à Fulham. Une 10e place en 2022/23 était impressionnante pour les spectateurs, mais à l’intérieur du club, il y a un désir de plus. Les Cottagers peuvent-ils éclipser et déstabiliser cette fois-ci?

Leno a terminé en disant : « Nous avons créé une habitude, surtout à la maison, et maintenant les gens attendent la même chose. C’est une pression positive, c’est une pression spéciale, nous avons montré des performances brillantes et j’espère que nous pourrons faire la même chose ou même mieux. »

