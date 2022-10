Exclusivité Becky Spencer: la gardienne de Tottenham Women parle d’une diversité croissante dans la WSL et de la nécessité d’une plus grande représentation pour inspirer les talents noirs | Nouvelles du football

La gardienne de Tottenham Women, Becky Spencer, affirme que des environnements plus sûrs et davantage d’entraîneurs d’horizons divers sont nécessaires pour inspirer les jeunes filles et accroître la diversité dans la Super League féminine.

Spence explique également comment elle et d’autres joueurs d’origine ethnique prévoient de lutter contre la discrimination dans le football lors d’un entretien approfondi avec Sports du ciel.

Spencer pense que créer des environnements plus sûrs pour jouer – et avoir plus d’entraîneurs qui peuvent inspirer les filles – est essentiel pour augmenter la participation.

Spencer a dit en exclusivité Sports du ciel: “La visibilité de la communauté noire dans le football est si importante. Je pense que pour les joueurs noirs, nous sommes des modèles et nous devons commencer à nous voir comme cela encore plus.

“Il n’y a pas beaucoup de joueurs noirs dans notre ligue, nous devons donc voir comment nous pouvons changer un peu la perception de la façon dont nous allons faire entrer les jeunes noirs dans le jeu, car je pense qu’il y a un énorme écart.”

Pourquoi l’écart de représentation existe-t-il?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Spencer explique comment elle et d’autres joueurs d’origine ethnique tentent de lutter contre la discrimination dans le football



“J’y pense toujours et je cherche des moyens d’améliorer les choses et je me souviens juste qu’enfant, je jouais beaucoup avec mes amis, donc je pense que des environnements plus sûrs pour que les enfants puissent aller jouer avec leurs amis, il n’est même pas nécessaire que ce soit le football, mais n’importe quel sport serait une chose énorme.

“Avoir des gens là-bas qui peuvent éduquer ces jeunes à vouloir jouer au football parce qu’il y a un écart énorme, et je crains que cela ne va pas dans la bonne direction pour le moment.”

Pensez-vous que le racisme est toujours présent dans le football ?

“Il est toujours là. Nous avons un groupe WhatsApp avec des joueurs noirs, des joueurs asiatiques, des joueurs africains, donc nous sommes tous ensemble et nous parlons des problèmes que nous avons et de notre expérience dans le jeu.

“Par exemple, la saison dernière, nous avons fait de l’antidopage et je me souviens d’avoir été là et il y avait pas mal d’entre nous qui avaient été appelés pour cela et d’habitude nous allions juste aux toilettes ou un simple échantillon d’urine mais cette fois-ci ils prenaient un échantillon de nos cheveux.

“Pour moi, c’était un vrai drapeau rouge, et je me demandais ‘qu’est-ce que tu veux dire ?’, et je pensais que mes cheveux ne poussent pas au même rythme que ceux d’une personne blanche.

“Donc, pour moi, quelqu’un le coupe et vous entendez cette coupure et je pense que ce n’est pas bien.

“Donc, c’est quelque chose que nous avons transmis à ce groupe et nous avons pu en discuter et d’autres personnes de ce groupe l’ont également vécu, donc je ne sais pas où cela va ensuite, mais ce ne sont que des commentaires que nous avons pour donner.”

Au sujet de l’identité, vous êtes maintenant un international jamaïcain. Comment est-ce arrivé?

“Évidemment, étant basé en Angleterre, j’ai été appelé très jeune en Angleterre et j’ai vu cela comme ma seule voie.

“Je ne savais même pas que la Jamaïque avait cette voie et évidemment c’était un moment de fierté d’être appelé pour l’Angleterre et ce fut une expérience formidable que je ne changerais pas et quand je suis entré dans l’équipe senior, c’était génial d’être appelé et je sentais que j’étais un peu sous-estimé et peut-être que je n’étais pas assez apprécié.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Spencer explique son parcours pour devenir une internationale jamaïcaine après avoir représenté l’Angleterre au niveau des jeunes



“Mais je me souviens, je pense qu’il y avait un Euro qui était sélectionné et je n’avais vraiment rien fait de mal pour ne pas être sélectionné et le manager de l’époque m’a en fait dit ‘qu’as-tu fait dans ta carrière ? rien fait », et on me donnait l’impression de n’avoir rien fait dans ma carrière.

“Peut-être parce que je n’avais pas joué autant que je l’aurais voulu, mais je suis toujours l’un des joueurs les plus décorés de la ligue.

“J’ai regardé et j’ai pensé OK, c’est là que je sais que l’élan a changé, et je n’ai plus besoin de faire ça avec l’Angleterre.”

Était-ce une décision difficile à prendre ?

“Un peu mais après cette conversation, non, c’était plus facile.

“L’Angleterre est une grande équipe et j’apprécie tout ce que j’ai vécu avec eux, mais à ce moment-là, j’ai su que c’était tout pour moi.”

Mais maintenant, êtes-vous optimiste quant à votre carrière senior en Jamaïque ?

“Je pense que c’est la meilleure décision que j’ai jamais prise dans ma carrière de footballeur.

“C’est l’un des moments forts pour moi et je suis juste fier de mon héritage jamaïcain, et je m’intègre beaucoup mieux dans cette équipe que je ne l’aurais fait dans l’équipe d’Angleterre, donc c’est là que j’appartiens à 100%.

“C’est incroyable, et nous avons une Coupe du monde à attendre l’été prochain, donc nous faisons des choses et nous nous améliorons.”

