Exclusivité AP : les Philippines renoncent à l’accord d’hélicoptère russe

MANILLE, Philippines (AP) – Le gouvernement philippin a annulé un accord pour l’achat de 16 hélicoptères de transport militaire russes en raison des craintes d’éventuelles sanctions américaines, ont déclaré des responsables philippins.

L’ancien secrétaire à la Défense, Delfin Lorenzana, a déclaré mardi soir qu’il avait annulé l’accord de 12,7 milliards de pesos (227 millions de dollars) pour acquérir les hélicoptères Mi-17 dans une décision du mois dernier qui a été approuvée par le président de l’époque, Rodrigo Duterte, avant la fin de leur mandat en juin. 30.

“Nous pourrions faire face à des sanctions”, a déclaré Lorenzana à l’Associated Press, décrivant comment Washington pourrait exprimer son mécontentement si les Philippines poursuivaient l’accord en raison de l’aggravation du conflit entre l’Amérique et la Russie.

Les responsables américains de la sécurité étaient au courant de la décision de Manille et pourraient proposer des hélicoptères de transport lourd similaires à l’usage militaire philippin, a-t-il déclaré.

Après avoir été chef de la défense sous Duterte, Lorenzana a été nommée par le nouveau président Ferdinand Marcos Jr. à la tête d’une agence gouvernementale chargée de transformer d’anciennes bases militaires en centres d’affaires.

L’ambassadeur des Philippines à Washington, Jose Manuel Romualdez, a déclaré à l’AP que l’accord avait été annulé car Manille pourrait faire face à d’éventuelles sanctions en vertu d’une loi fédérale américaine appelée Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act si l’accord d’hélicoptère était conclu.

Un responsable militaire philippin a déclaré que le contrat d’hélicoptère ferait l’objet d’un “processus de résiliation” après la décision de l’annuler, car un contrat a déjà été signé. Les Russes peuvent faire appel, mais le gouvernement philippin a peu de marge de manœuvre pour reconsidérer, a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison d’un manque d’autorité pour discuter publiquement de la question.

En vertu de l’accord d’achat d’hélicoptères, qui a été signé en novembre, le premier lot d’hélicoptères polyvalents devait être livré par le russe Sovtechnoexport dans environ deux ans.

Lorsqu’on lui a demandé en mars si l’invasion de l’Ukraine par la Russie affecterait l’achat, Lorenzana a déclaré aux journalistes : “Nous ne voyons aucune probabilité qu’il soit mis au rebut à partir de ce moment” et a ajouté que “seul le temps peut le dire”.

Lorenzana a déclaré à l’époque qu’un paiement initial avait été effectué par les Philippines en janvier. On ne savait pas immédiatement ce qu’il adviendrait du paiement après la décision des Philippines de se retirer de l’accord.

Les hélicoptères de fabrication russe auraient pu être utilisés pour des opérations de combat, de recherche et de sauvetage et des évacuations médicales dans l’archipel d’Asie du Sud-Est, qui est souvent frappé par des typhons et d’autres catastrophes naturelles, ont déclaré des responsables philippins.

En mars, les Philippines ont voté « oui » à une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies exigeant l’arrêt immédiat de l’attaque de Moscou contre l’Ukraine et le retrait de toutes les troupes russes. Il a condamné l’invasion et fait écho à l’appel du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, au respect des principes humanitaires pour protéger les civils et les infrastructures civiles en Ukraine.

Duterte s’est dit préoccupé par l’impact mondial de l’invasion russe mais ne l’a pas personnellement condamné. Lorsqu’il était au pouvoir, il a entretenu des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine, qu’il appelait autrefois son «idole», et le dirigeant chinois Xi Jinping tout en critiquant fréquemment les politiques de sécurité américaines.

Les Philippines sont un allié conventionnel de Washington, qui a imposé de lourdes sanctions visant à faire pression sur Moscou pour qu’il se retire de l’Ukraine.

L’accord d’acquisition des hélicoptères russes faisait partie de plusieurs accords d’achat d’armes signés au cours des derniers mois de mandat de Duterte.

En février dernier, Lorenzana a signé un accord de 32 milliards de pesos (571 millions de dollars) pour acquérir 32 hélicoptères S-70i Black Hawk du constructeur aérospatial polonais PZL Mielec. Il s’agissait du plus gros contrat d’acquisition d’avions militaires signé sous Duterte, ont déclaré des responsables de la défense philippine.

En raison de contraintes financières, les Philippines ont lutté pendant des années pour moderniser leur armée, l’une des plus sous-financées d’Asie, pour faire face aux insurrections musulmanes et communistes qui durent depuis des décennies et pour défendre leurs territoires dans la mer de Chine méridionale contestée.

Jim Gomez, Associated Press