Exclusivité AP: le Venezuela emprisonne 3 Américains dans le cadre de la sensibilisation américaine

CLEVELAND, Ohio (AP) – Trois Américains ont été tranquillement emprisonnés au Venezuela plus tôt cette année pour avoir prétendument tenté d’entrer illégalement dans le pays et risquent maintenant de longues peines de prison dans ce pays politiquement turbulent, a appris l’Associated Press.

Aucune des arrestations n’a été signalée auparavant. Deux des hommes – un avocat de Californie et un programmeur informatique du Texas – ont été arrêtés fin mars, quelques jours seulement après que le gouvernement socialiste du président Nicolás Maduro a libéré deux autres Américains.

Les forces de sécurité vénézuéliennes ont arrêté l’avocat Eyvin Hernandez, 44 ans, et le programmeur informatique Jerrel Kenemore, 52 ans, lors d’incidents distincts dans l’État occidental de Tachira, selon une personne proche des enquêtes sur les arrestations. La personne a parlé sous couvert d’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à discuter publiquement des cas.

Hernandez est de Los Angeles; Kenemore est originaire de la région de Dallas, mais vivait en Colombie depuis 2019.

Un troisième Américain a été arrêté en janvier, également pour être entré illégalement dans le pays le long de sa longue frontière avec la Colombie. AP dissimule son nom à la demande de sa famille.

Au moins huit autres Américains – dont cinq dirigeants du secteur pétrolier et trois vétérans – restent emprisonnés au Venezuela, et les responsables américains insistent sur le fait qu’ils sont utilisés comme monnaie d’échange politique.

Les dernières arrestations interviennent au milieu des efforts de l’administration Biden pour annuler la politique de l’ère Trump consistant à punir Maduro pour ce qu’ils considèrent comme son piétinement de la démocratie vénézuélienne. Au lieu de cela, les responsables de Biden tentent de le ramener dans les négociations avec l’opposition soutenue par les États-Unis pour ouvrir la voie à des élections libres et équitables.

Dans le cadre de cette sensibilisation encore précoce, les États-Unis ont suspendu la possibilité d’assouplir les sanctions contre la nation de l’OPEP – une décision qui, au fil du temps, pourrait également contribuer à faire baisser les prix du pétrole, qui ont grimpé en flèche après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La libération de deux Américains le 8 mars a été célébrée à Washington, donnant un coup de pouce à la sensibilisation de l’administration Biden à Maduro. On ne sait pas quel impact, le cas échéant, l’emprisonnement de trois autres Américains aura sur les relations avec Maduro, un proche allié de la Russie que les États-Unis ont sanctionné et inculpé pour trafic de stupéfiants.

Le département d’État a confirmé les trois arrestations et un porte-parole a déclaré que les responsables plaidaient pour la libération immédiate de tous les Américains détenus à tort au Venezuela.

Au-delà de toute retombée politique, les arrestations indiquent ce que les responsables américains considèrent comme une tendance alarmante : l’arrestation d’Américains sans méfiance le long de la frontière entre la Colombie et le Venezuela, une zone de non-droit dominée par des gangs criminels et des rebelles de gauche. Les Américains qui tentent d’entrer au Venezuela sans visa sont particulièrement vulnérables.

Malgré la rhétorique souvent enflammée de Maduro contre «l’empire» américain, rien n’indique qu’il vise les Américains à arrêter.

Mais avec le pays sud-américain déchiré après des années de troubles politiques, d’hyperinflation et de pénuries alimentaires dévastatrices, l’emprise de Maduro sur ses forces de sécurité mal payées est limitée. Cela a créé une ouverture pour les éléments criminels et les partisans de la ligne dure qui cherchent à gâcher les pourparlers de Maduro avec les États-Unis.

“Il y a beaucoup de centres de pouvoir différents au Venezuela et tous ne sont pas alignés sur Maduro ou ne partagent pas son objectif de voir les pourparlers avec les États-Unis avancer”, a déclaré Phil Gunson, analyste basé à Caracas pour l’International Crisis Group.

Dans un rapport d’arrestation vu par l’AP, des agents de contre-espionnage militaires vénézuéliens ont justifié leurs actions en citant les “menaces constantes, le blocus économique et la rupture des relations diplomatiques” des États-Unis.

Certains hauts responsables vénézuéliens justifient également l’arrestation d’Américains. Lors d’une conférence de presse le 13 juin annonçant l’arrestation d’un autre Américain anonyme, le chef du parti socialiste Diosdado Cabello a déclaré : “Ils ont leurs plans contre notre pays”.

Hernandez, qui a été arrêté le 31 mars, devait comparaître devant le tribunal lundi, mais l’audience a été reportée.

Hernandez a émigré à Los Angeles alors qu’il était tout-petit avec ses parents, qui fuyaient la guerre civile au Salvador. Après avoir obtenu son diplôme de la faculté de droit de l’Université de Californie à Los Angeles, il a refusé des emplois lucratifs pour travailler à la place comme défenseur public représentant des accusés indigents et parfois sans abri, signe de son esprit caritatif, ont déclaré des amis et des proches.

Comme Maduro, Hernandez aime la musique salsa et a une histoire d’activisme syndical. Voyageur passionné, Hernandez prenait une courte pause de son travail lorsqu’il s’est rendu en Colombie, où il s’est rendu plusieurs fois auparavant, a déclaré son frère. Juste avant de rentrer chez lui, il a accompagné un ami vénézuélien jusqu’à la frontière. Sa famille a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention d’aller au Venezuela et qu’il n’enfreindrait pas sciemment la loi.

L’ami de Hernandez est également détenu et fait face à l’accusation supplémentaire de trafic de migrants, selon la personne proche de l’enquête.

“Mon frère manque profondément à toute ma famille”, a déclaré Henry Martinez, qui vit également à Los Angeles, dans un communiqué. “Il a travaillé toute sa carrière au service des personnes marginalisées et il est vraiment le meilleur d’entre nous. Nous espérons et prions pour qu’Eyvin puisse rentrer chez lui très bientôt après cette arrestation par erreur.

Deux semaines avant l’arrestation d’Hernandez, Kenemore a été placé en garde à vue dans des circonstances tout aussi obscures.

Selon la famille de Kenemore, il vivait en Colombie depuis plus d’un an avec une femme vénézuélienne qu’il a rencontrée en ligne alors que tous deux se remettaient de leur divorce. Les deux partageaient un petit appartement où Kenemore travaillait à distance pour un client aux États-Unis, mais avait décidé de déménager au Venezuela, où sa petite amie avait une maison.

La famille de Kenemore a déclaré qu’il avait été détenu par des agents de l’immigration à son entrée au Venezuela, selon une page GoFundMe qu’ils ont créée pour payer sa défense. Ils ont posté sur la plateforme de financement participatif ce qu’ils ont dit être la dernière photo de lui avant son arrestation, près d’un poste frontière colombien sur le pont international Simon Bolivar.

Les procureurs allèguent que Kenemore, sa petite amie et trois autres personnes sont entrées dans le pays par un chemin de terre à proximité, l’un des centaines de passages irréguliers utilisés quotidiennement par les Vénézuéliens faisant la navette entre les pays pour l’épicerie, les rendez-vous médicaux et pour rendre visite à leur famille. Ils ont dit qu’il transportait trois ordinateurs portables et qu’il était accompagné d’un capitaine de la marine vénézuélienne, ce qui a également soulevé des soupçons.

Comme Hernandez, Kenemore a été accusé d’association de malfaiteurs et de complot – des crimes passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 16 ans de prison. Sa petite amie est également détenue.

“Jerrel est un bon chrétien américain”, a déclaré Jeana Kenemore Tillery, sa sœur, lors d’un entretien téléphonique. “Tout ce qu’il voulait, c’était être avec la femme qu’il aimait. Ses sœurs, ses enfants et son petit-fils lui manquent beaucoup et nous voulons juste qu’il soit à la maison.

En avril, le Département d’État a mis en garde contre les menaces pesant sur les Américains le long de la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Il recommandait aux Américains d’éviter tout voyage au Venezuela et de ne jamais entrer sans visa, ce qui est presque impossible à obtenir depuis que les États-Unis ont rompu leurs relations diplomatiques avec Maduro en 2019.

Selon la loi vénézuélienne, les étrangers trouvés dans le pays sans visa doivent être immédiatement expulsés.

Mais pour des raisons qui ne sont pas claires, les trois hommes arrêtés plus tôt cette année ont été transférés à des centaines de kilomètres de la capitale, Caracas, dans une prison à sécurité maximale abritant de nombreux opposants à Maduro.

Les Américains emprisonnés au Venezuela sont désavantagés lorsqu’il s’agit de demander l’aide de leur gouvernement. Les États-Unis ont fermé leur ambassade au sommet d’une colline à Caracas en 2019, après avoir reconnu le législateur de l’opposition Juan Guaidó comme le leader légitime du pays.

Les Nations Unies se plaignent depuis longtemps du manque d’indépendance des juges vénézuéliens ainsi que de l’établissement où sont détenus les Américains.

“Ce n’est pas un système juridique dans lequel on veut être pris au piège”, a déclaré Gunson de l’International Crisis Group.

