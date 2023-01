Exclusivité AP: des e-mails révèlent des tensions dans les pourparlers sur le fleuve Colorado

SACRAMENTO, Californie (AP) – Des priorités concurrentes, des demandes démesurées et le retrait du gouvernement fédéral d’une échéance menacée ont bloqué un accord l’été dernier sur la manière de réduire considérablement la consommation d’eau du fleuve Colorado desséché, selon des courriels obtenus par l’Associated Press.

Les documents couvrent la période de juin à août que le Bureau of Reclamation des États-Unis a donné aux États pour parvenir à un consensus sur les coupures d’eau pour un système qui alimente 40 millions de personnes par an – ou obliger le gouvernement fédéral à les forcer. Ils incluent en grande partie la communication entre les responsables de l’eau en Arizona et en Californie, les principaux utilisateurs du bassin inférieur de la rivière.

La remise en état voulait que les sept États américains qui dépendent de la rivière décident comment couper 2 à 4 millions d’acres-pieds d’eau – soit jusqu’à environ un tiers – en plus des réductions déjà prévues. Les e-mails, obtenus via une demande de documents publics, dépeignent un désir de parvenir à un consensus mais un désaccord persistant sur le montant que chaque État pourrait ou devrait donner.

Alors que la date limite approchait sans progrès significatifs, un gestionnaire de l’eau a averti : « Nous nous dirigeons tous vers un endroit très sombre.

“Les défis que nous avons rencontrés cet été étaient des défis importants, ils l’étaient vraiment”, a déclaré Chris Harris, directeur exécutif du Colorado River Board of California, dans une interview sur les premières négociations. «Je ne sais pas si quelqu’un était à blâmer, je ne le sais vraiment pas. Il y avait énormément d’interprétations différentes de ce qui était demandé et de ce que nous essayions de faire.

Les scientifiques disent que la méga-sécheresse qui frappe le sud-ouest des États-Unis est la pire depuis 1 200 ans, mettant à rude épreuve le fleuve Colorado alors que les principaux réservoirs plongent à des niveaux historiquement bas. Si les États ne commencent pas à tirer moins de la rivière, les principaux réservoirs menacent de tomber si bas qu’ils ne peuvent plus produire d’hydroélectricité ni fournir d’eau aux fermes qui cultivent pour le reste de la nation et des villes comme Los Angeles, Las Vegas et Phœnix.

L’avenir de la rivière semblait si précaire l’été dernier que certains gestionnaires de l’eau ont estimé qu’il était vain de tenter de conclure un accord volontaire – seules des réductions obligatoires permettraient d’éviter la crise.

“Nous manquons de temps et de coussin pour permettre un plan volontaire”, a déclaré Tom Buschatzke, directeur du département des ressources en eau de l’Arizona, à un responsable du Bureau of Reclamation dans un e-mail du 18 juillet.

Alors que 2023 commence, de nouvelles incitations rendent les États plus susceptibles de renoncer à l’eau. Le gouvernement fédéral a débloqué 4 milliards de dollars pour l’aide à la sécheresse, et les utilisateurs du fleuve Colorado ont soumis des propositions pour obtenir une partie de cet argent par le biais d’actions telles que le fait de ne pas planter de champs. Certaines villes arrachent l’herbe décorative assoiffée, et les tribus et les principales agences de l’eau ont laissé de l’eau dans les principaux réservoirs – soit volontairement, soit par mandat.

La remise en état a également accepté de dépenser 250 millions de dollars pour atténuer les risques liés à l’assèchement du lit d’un lac californien, une condition des utilisateurs d’eau de l’État acceptant de réduire leur utilisation de 400 000 pieds acres dans une proposition publiée en octobre.

Le ministère de l’Intérieur évalue toujours des propositions pour une tranche des 4 milliards de dollars et ne peut pas dire combien d’économies cela générera, a déclaré le sous-secrétaire Tommy Beaudreau dans une interview.

Les États tentent à nouveau de parvenir à un grand marché – avec une date limite de mardi – afin que Reclamation puisse l’intégrer dans un plan plus large visant à modifier les opérations à Hoover Dam et Glen Canyon Dam, des producteurs d’électricité géants sur le fleuve Colorado. Ne pas le faire créerait la possibilité que le gouvernement fédéral impose des coupes – une décision qui pourrait entraîner des litiges.

Déterminer qui absorbe les coupures d’eau supplémentaires a été controversé, avec des allégations de profit de la sécheresse, de reniement des engagements, trop de négociateurs dans la salle et une main instable du gouvernement fédéral, ont montré les courriels et les entretiens de suivi.

La Californie dit que c’est un partenaire prêt à se sacrifier, mais d’autres États le voient comme un participant réticent qui s’accroche à un système de priorité à l’eau où il se classe près du sommet. L’Arizona et le Nevada ont depuis longtemps le sentiment d’être injustement contraints de supporter le poids des coupes en raison d’un système de droits d’eau développé il y a longtemps, une frustration latente qui a fait son apparition lors des pourparlers.

L’appel du commissaire à la remise en état Camille Touton pour une coupure d’eau massive en témoignage au Congrès le 14 juin a été une sorte de bombe publique. Une semaine plus tôt, avec un avertissement du gouvernement fédéral, les États du bassin inférieur ont parlé collectivement, avec le Mexique, de couper jusqu’à 2 millions d’acres-pieds lors d’une réunion à Salt Lake City, ont montré les e-mails et les entretiens.

Mais au fil des semaines et des propositions échangées, les États du bassin inférieur ont à peine atteint la moitié de ce montant, et l’engagement était loin d’être ferme, ont montré les courriels. À la difficulté s’ajoutait le fait de ne pas savoir ce que le Mexique, qui possède également une part du fleuve, pourrait apporter.

Dans une série d’échanges jusqu’en juillet, l’Arizona et la Californie ont chacun proposé plusieurs façons d’obtenir des réductions, en s’appuyant sur les accords existants liés aux niveaux du lac Mead, en tenant compte de l’eau perdue par évaporation ou des infrastructures inefficaces et en protégeant farouchement un système prioritaire, bien que il était clair que les négociateurs commençaient à se lasser.

Les États ont partagé leur mépris pour une proposition d’agriculteurs près de Yuma et du sud de la Californie de se faire payer 1 500 $ l’acre-pied pour l’eau qu’ils ont conservée. L’ancien directeur général du Central Arizona Project, Ted Cooke, a répondu en suggérant aux agriculteurs de le faire fonctionner à un tiers du prix, ce qui était toujours plus élevé mais plus proche des taux en vigueur.

Fin juillet, Harris, de Californie, a envoyé par courrier électronique une proposition au Bureau of Reclamation décrivant des scénarios de l’ordre de 1 million d’acres de pieds de coupes, affirmant qu’il était impératif que les négociateurs soient en mesure de “déclarer un certain niveau de victoire”.

“Sinon”, a-t-il écrit, “je crois sincèrement que nous sommes dans une impasse et que nous nous dirigeons tous vers un endroit très sombre.”

Mais finalement, l’Arizona et le Nevada n’ont jamais senti que la Californie était prête à donner assez.

« C’était futile, ce n’était pas assez. Nous ne pensions pas que la Californie allait réussir sa part », a déclaré Cooke dans une interview.

À ce moment-là, Reclamation a déclaré en privé aux États – mais n’a pas reconnu publiquement – ​​qu’il avait reculé par rapport à la date limite supposée de la mi-août, ont déclaré des responsables impliqués dans les pourparlers. Beaudreau, le sous-secrétaire à l’Intérieur, a déclaré dans une interview que le délai n’était jamais destiné à créer un ultimatum entre la conclusion d’un accord et les coupes forcées.

Mais les responsables de l’État ont déclaré que lorsqu’il est devenu clair que le gouvernement fédéral n’agirait pas unilatéralement, cela a créé un “effet dissuasif” qui a supprimé l’urgence des pourparlers, car les utilisateurs d’eau ayant des droits d’eau plus prioritaires ne risquaient plus de subir des coupes sévères, a déclaré l’Arizona. Buschatzke a déclaré dans une interview.

“Sans ce marteau, le ton des négociations était différent”, a-t-il déclaré.

Aujourd’hui, la priorité du ministère de l’Intérieur reste de s’assurer que les barrages Hoover et Glen Canyon ont suffisamment d’eau pour maintenir l’hydroélectricité, et le ministère fera tout ce qui est nécessaire pour s’en assurer, a déclaré Beaudreau.

Les États du bassin supérieur du Nouveau-Mexique, de l’Utah, du Wyoming et du Colorado – qui n’ont historiquement pas utilisé tous leurs approvisionnements – se tournent vers les États du bassin inférieur pour faire une grande partie du travail.

La remise en état se concentre maintenant sur la pesée de la dernière série de commentaires des États sur la manière de sauver la rivière. Le Nevada veut compter l’eau perdue par évaporation et transport dans les allocations d’eau – une décision qui pourrait signifier le plus grand volume de coupes pour la Californie – et certains gestionnaires de l’eau de l’Arizona sont d’accord, comme le montrent les lettres de commentaires obtenues par l’AP.

Mais des différends subsistent sur la manière de déterminer quel niveau de réductions est juste et légal. L’objectif de la Californie reste de protéger son statut tandis que d’autres États et tribus veulent que plus que les anciens droits sur l’eau soient pris en compte, par exemple si les utilisateurs ont accès à d’autres sources d’eau et les effets des coupes sur les communautés défavorisées et la sécurité alimentaire.

L’objectif de Reclamation est d’obtenir une ébauche des coupes proposées début mars, puis une décision finale avant la mi-août, lorsque Reclamation annonce régulièrement la quantité – ou la quantité – d’eau de rivière disponible pour l’année prochaine.

Fonseca a rapporté de Flagstaff, Arizona. Suivez-la sur Twitter : @FonsecaAP. L’écrivain de l’Associated Press Michael Phillis à Saint-Louis a contribué.

Kathleen Ronayne et Felicia Fonseca, Associated Press