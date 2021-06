Exclusivité ADN ! Koena Mitra, la fille d’OG ‘Saki’, parle de la performance de Nora Fatehi dans la version recréée de ‘O Saki Saki’

Si vous êtes un amoureux de Bollywood, vous vous souviendrez certainement de la chanson culte « O Saki Saki » du film « Musafir » réalisé par Sanjay Gupta en 2004. Imaginé à l’origine sur l’actrice Koena Mitra qui faisait fureur à l’époque, le morceau avait attiré les amateurs de musique de film hindi pour ses rythmes de danse et, bien sûr, la performance scintillante de Koena.

Composée par le talentueux duo Vishal-Shekhar et chantée par Sukhwinder Singh et Sunidhi Chauhan, la chanson originale a été un tel succès que même des années plus tard, elle est restée fraîche dans la mémoire des fans qui l’ont acceptée à bras ouverts lorsque « O Saki Saki » a été recréé dans le film ‘Batla House’. Cependant, à l’exception de la ligne de crochet, beaucoup de choses ont été changées dans la version recréée.

Alors que la ligne d’accroche est restée la même, ‘O Saki Saki’ a été recréé dans un tout nouveau package avec une composition du compositeur de musique Tanishk Bagchi et chanté par Tulsi Kumar et Neha Kakkar et B Praak. De plus, la version 2019 a été photographiée sur Nora Fatehi.

Maintenant, après quelques années plus tard, lorsque nous avons eu l’occasion de parler avec la fille OG Saki Koena Mitra, nous lui avons demandé si Nora était associée à la chanson et ce qu’elle pensait de la version recréée dans un tête-à-tête exclusif. .

Interrogée sur la performance de Nora et la version recréée de la chanson culte, Koena a déclaré à DNA : « Je me sens bien quand je la vois à l’écran, quand je vois ses visuels. Je pense qu’elle a eu la chance d’avoir une chanson à succès. Quand nous avons tourné Saki, c’était juste un autre numéro. Donc, Vishal-Shekhar, Bosco-César, le réalisateur, moi et tous ceux qui travaillaient sur la chanson avons dû travailler très dur pour en faire un culte. La nouvelle équipe Saki avait le luxe d’avoir un numéro de succès, c’était définitivement un point positif. »

Elle a ajouté: « Ce que je n’ai pas aimé, c’est la composition de la chanson. C’était une chanson à succès, ils auraient dû le faire avec Vishal-Shekhar et les chanteurs originaux. Mais, quand je vois les visuels, je me sens bien que la chanson était ‘ J’ai joué avec et le casting était bon et ils avaient sélectionné quelqu’un qui est un danseur fabuleux. Donc, l’image et la réputation de la chanson étaient intactes. Nora est une interprète fabuleuse. Elle a fait la chanson dans son style, à l’époque, Je l’ai fait dans mon style. Nora l’a très bien joué. »

Pour les non avertis, Koena Mitra travaille actuellement à la mise en place d’une clinique esthétique à Mumbai et se prépare à terminer un film et une série Web, dont l’annonce officielle est attendue prochainement.