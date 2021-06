L’actrice Vidya Balan est prête à se frayer un chemin dans le cœur du public avec son prochain « Sherni » qui sortira sur Amazon Prime Video le 18 juin.

Dans une interview exclusive avec DNA, alors que Vidya a parlé de la prémisse du film sur le conflit homme contre animal et de son rôle de Vidya Vincent dans l’état d’esprit patriarcal, elle a également révélé que non seulement son personnage dans le film, mais dans la vraie vie aussi, elle a été allumé au gaz.

Tout en admettant que jusqu’à il y a quelques années, elle ne connaissait même pas le sens du mot, mais maintenant qu’elle le sait, elle est consciente et au moment où elle sent que quelqu’un l’allume, elle évite la personne, ajoutant « vous ne pouvez pas avoir de personnes manipulatrices changer »

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait été éclairée au gaz dans la vraie vie, quelque chose que son personnage vit dans la bande-annonce, Vidya a déclaré à DNA: « Bien sûr, j’ai été éclairé au gaz par des gens. Je pense quand je fais confiance à quelqu’un, ou je suppose quand quelqu’un fait confiance à personne, il devient difficile de voir quand ils sont allumés au gaz. Cela m’est arrivé. Je ne savais même pas ce qu’était l’éclairage au gaz jusqu’à il y a quelques années. Et maintenant que je le sais, je suis bien conscient. Quand J’ai l’impression que quelqu’un m’éclaire, alors j’évite simplement cette personne parce que vous ne pouvez pas faire changer les personnes manipulatrices. »

Lorsqu’on lui a demandé si, comme son personnage Vidya Vincent dans la bande-annonce, on lui a aussi dit de regarder d’une certaine manière, de s’habiller d’une certaine manière, Vidya a répondu : « Bien sûr. Je pense que tout le monde sait que sur moi dans ma carrière, tout le monde a ce que je devrais porter, ce que je devrais peser, et tout ça, et c’est sacrément ennuyeux. Et ça me dérangeait avant, mais ça a cessé de me déranger. Et quand ça a cessé de me déranger, les gens ont arrêté de parler. »

« Mais je dois dire que ma mère n’a pas renoncé à dire de porter des bijoux », a-t-elle ajouté en plaisantant.

À propos de son rôle dans le film, Vidya a déclaré: « Elle défie l’état d’esprit patriarcal sans le rendre très évident. C’est une personne de peu de mots, timide, calme et renfermée et elle n’aime pas trop s’engager avec les gens. Alors elle est pas le genre de personne effrontée qui dira « comment osez-vous » vous pouvez vous attendre à ce qu’une personne au pouvoir et surtout une personne habilitée parle avec un certain ton. Mais elle n’est pas comme ça. Elle parle très doucement et pourtant elle fait exactement ce qu’elle veut à faire. Et c’est pourquoi je pense qu’un Sherni n’est pas seulement quelqu’un qui rugit, vous n’avez pas besoin de rugir pour être un Sherni. Vous pouvez être calme et réservé et vous pouvez être qui vous êtes et pourtant, vous pouvez être un Sherni, c’est pourquoi je pense que chacun de nous est un Sherni. »