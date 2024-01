Exclusivité ABC News : le président des Joint Chiefs déclare que l’objectif en mer Rouge est de dissuader les Houthis soutenus par l’Iran

“Nous ne voulons pas emprunter la voie d’une plus grande escalade”, a déclaré le général CQ Brown.

Les frappes de représailles lancées par les États-Unis contre les militants Houthis soutenus par l’Iran dans la mer Rouge visent à prévenir de futurs conflits, et les États-Unis ne veulent pas « s’engager sur la voie d’une plus grande escalade », a déclaré le général CQ Brown, président du Joint Les chefs d’état-major ont déclaré à Martha Raddatz, correspondante en chef des affaires mondiales d’ABC News, dans une interview exclusive.

Brown s’est entretenu avec Raddatz alors que les Houthis intensifiaient leurs attaques vendredi au large des côtes du Yémen, lançant des missiles balistiques antinavires lors de deux attaques distinctes. Un missile a touché un pétrolier exploité par les Britanniques dans le golfe d’Aden, y mettant le feu.

L’autre missile a été abattu par le destroyer de la marine américaine USS Carney sans causer de dégâts.

Raddatz a interrogé Brown sur les suggestions des critiques selon lesquelles l’administration Biden n’est pas assez dure envers ces militants – ou envers l’Iran, que les États-Unis accusent de financer les attaques.

Brown, qui, en tant que président, est le principal conseiller militaire du président Joe Biden, a répondu : « Je demanderais également : que veulent-ils ? Un conflit plus large ? Voulez-vous que nous nous engageons dans une guerre à grande échelle ?

Brown a déclaré que l’objectif était la dissuasion, tout en protégeant les forces américaines.

“Nous devons réfléchir à notre approche dans ces domaines, et nous ne pouvons pas prédire exactement comment l’un de ces groupes va réagir”, a-t-il déclaré. “Nous devons donc nous assurer de prendre en compte la protection des forces clés des partenaires, mais aussi la capacité de leur retirer leurs capacités.

“Et nous ne voulons pas nous engager sur la voie d’une plus grande escalade qui conduirait à un conflit beaucoup plus vaste au sein de la région”, a-t-il déclaré.

Les Houthis insistent sur le fait que plus de 30 attaques dans la mer Rouge depuis l’automne dernier sont des représailles au soutien américain et britannique à la guerre d’Israël contre le Hamas.

Dans le cas du pétrolier exploité par les Britanniques, le navire a été endommagé et l’équipage a été contraint d’abandonner le navire. Les responsables américains ont déclaré que l’équipage avait réussi à monter à bord d’un canot de sauvetage, tandis que l’USS Carney et un navire de guerre français étaient en route pour apporter de l’aide.

Certains législateurs, dont le leader républicain au Sénat Mitch McConnell et le président de la Chambre des représentants Mike Johnson, ont salué les frappes menées par les États-Unis, les qualifiant de nécessaires mais trop tardives.

“Les États-Unis et nos alliés ne doivent laisser aucun doute sur le fait que l’époque des agressions terroristes sans réponse est révolue”, a déclaré McConnell.

Mais d’autres législateurs ont insisté pour que le Congrès soit consulté en premier. Dans une lettre adressée à Biden vendredi, un groupe bipartisan de 22 législateurs de la Chambre a qualifié les grèves de « non autorisées ». Un groupe de sénateurs bipartites, dont les sénateurs Tim Kaine, D-Va., et Todd Young, R-Ind., a écrit une lettre similaire plus tôt cette semaine.

Le Pentagone a qualifié ces frappes de légitime défense, qui ne nécessiteraient pas d’autorisation préalable du Congrès.

“Nous exhortons votre administration à demander l’autorisation du Congrès avant d’impliquer les États-Unis dans un autre conflit au Moyen-Orient, ce qui pourrait provoquer des milices soutenues par l’Iran qui pourraient menacer les militaires américains déjà présents dans la région, et risquer l’escalade d’une guerre régionale plus large”, a déclaré le communiqué. Les législateurs de la Chambre ont écrit.