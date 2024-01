Exclusivité ABC News : le général CQ Brown, le plus haut responsable militaire américain, parle de l’Iran, d’Israël, de Trump et plus encore

Le général CQ Brown Jr., le plus haut officier militaire du pays, est un pilote de chasse expérimenté de l’US Air Force qui a surmonté de nombreux défis au cours de sa carrière de près de 40 ans, notamment avoir dû s’éjecter et atterrir dans les Everglades de Floride, une expérience qui lui a valu lui l’indicatif d’appel “Swamp Thing”.

“Je n’ai vu aucun alligator, donc c’était bien”, a déclaré Brown avec un sourire en racontant l’incident à Martha Raddatz, co-présentatrice de “This Week” d’ABC News, dans une interview exclusive diffusée dimanche, dans laquelle Brown a regardé en arrière. à son travail jusqu’à présent – et ce qui l’attend.

“Cela a dû être toute une expérience”, a déclaré Raddatz à Brown alors qu’elle lui demandait ce qu’il avait vécu en tant que jeune capitaine en janvier 1991, lorsque le F-16 qu’il survolait la Floride a pris feu après avoir été frappé par la foudre.

“Un peu”, répondit le général. “Mais toute votre formation entre en jeu et la liste de contrôle indique que si le feu persiste, éjectez-vous. C’était une décision assez facile.”

Brown a continué à gravir les échelons, assumant les postes les plus élevés de l’armée de l’air au Moyen-Orient et dans le Pacifique, puis devenant chef d’état-major de l’armée de l’air avant d’être nommé par le président Joe Biden l’année dernière au poste de président des chefs d’état-major interarmées. Il a été massivement confirmé en septembre.

Il y a eu beaucoup à faire depuis : Brown a travaillé presque sans relâche pour faire face aux crises qui se chevauchent et qui ont dévasté le Moyen-Orient après que l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre ait déclenché une guerre quelques jours seulement après avoir pris son nouveau poste.

Al Drago/ABC

« Une guerre à grande échelle ? »

Les États-Unis ont cherché à empêcher la guerre entre Israël et le Hamas de se transformer en conflit régional. Mais cela devient encore plus difficile alors que les combattants soutenus par l’Iran en Irak, en Syrie et au Yémen continuent de lancer des attaques contre des navires commerciaux dans la mer Rouge et contre les troupes américaines, invoquant leur soutien aux Palestiniens bombardés à Gaza alors qu’Israël cible le Hamas.

Les forces américaines en Irak et en Syrie ont été attaquées plus de 150 fois par des milices soutenues par l’Iran, selon le Pentagone, et les militants Houthis soutenus par l’Iran au Yémen ont mené plus de 30 attaques contre des navires commerciaux dans la mer Rouge.

Cela a incité les États-Unis à poursuivre leurs frappes de représailles contre les Houthis et d’autres combattants, mais les attaques se sont poursuivies, suscitant des questions et des inquiétudes quant à la stratégie militaire plus large, ainsi que des critiques de la part des législateurs selon lesquelles le Congrès n’est pas impliqué.

Brown a reconnu qu’il existe un équilibre délicat à trouver entre l’objectif américain de dissuasion dans la région et la protection des forces américaines.

“Nous devons réfléchir à notre approche dans ces domaines, et nous ne pouvons pas prédire exactement comment l’un de ces groupes va réagir”, a-t-il déclaré.

“Je voudrais aussi demander, que font-ils [critics of the current approach] vouloir? Un conflit plus large ? Voulez-vous que nous soyons engagés dans une guerre à grande échelle ?”, a-t-il déclaré.

Brown a déclaré à Raddatz que les frappes aériennes américaines avaient « eu un impact » sur la capacité des Houthis à continuer de mener des attaques de missiles et de drones, bien qu’il ait refusé de dire dans quelle mesure.

Les frappes américaines contre les milices soutenues par l’Iran en Irak ont ​​entraîné une certaine pression politique pour que la présence militaire américaine dans le pays, vieille de plusieurs décennies, mette fin.

Brown estime que même si l’Iran souhaite que les États-Unis quittent l’Irak, il ne croit pas non plus que l’Iran – une puissance régionale ayant de grands rivaux au Moyen-Orient, comme l’Arabie Saoudite – souhaite une guerre avec les États-Unis.

Al Drago/ABC

Concernant la guerre entre Israël et le Hamas, pour laquelle les États-Unis fournissent à Israël diverses formes d’assistance, Brown a déclaré qu’il était en contact régulier avec son homologue israélien pour souligner l’importance d’éviter les pertes civiles dans la lutte contre le Hamas.

Le nombre de morts palestiniens s’élève à plus de 25 000, selon les chiffres publiés par le ministère de la Santé de Gaza.

Ce nombre élevé de victimes a alimenté les critiques internationales à l’égard de l’effort de guerre d’Israël, même si les responsables israéliens soulignent qu’ils cherchent des moyens de réduire le nombre de morts parmi les civils.

“Ce que je leur ai communiqué dès le début et à travers mes communications les plus récentes, c’est [that] Lorsque vous menez des opérations militaires, vous devez être sensible aux dommages collatéraux”, a déclaré Brown à Raddatz. “Et en même temps, vous devez apporter une aide humanitaire.”

Concentré « sur mon travail », pas sur Trump

Le prédécesseur de Brown, le général Mark Milley, a longuement parlé de sa relation tendue avec l’ancien président Donald Trump, s’excusant pour une séance photo controversée au plus fort des manifestations de George Floyd et faisant apparemment référence à Trump comme à un « dictateur en herbe » lors de son mandat. discours de sortie en septembre.

Trump a qualifié Milley de « traître » parce que Milley a contacté la Chine fin 2020 et début 2021 pour les rassurer en privé sur le fait que les États-Unis n’allaient pas attaquer, a déclaré Milley au Congrès. Trump a suggéré qu’il s’agissait d’un acte révélant la pensée du président, où auparavant “la punition aurait été la mort”.

“Quand tu entends des choses comme ça, qu’est-ce que tu penses ?” » Raddatz a demandé dimanche.

“Je ne l’écoute pas”, a déclaré Brown. “Je suis concentré sur mon travail.”

Raddatz a également demandé à Brown ce qu’il avait appris de l’expérience de Milley avec Trump et qui pourrait être utile si l’ancien président était réélu.

Brown a déclaré qu’il avait parlé avec ses prédécesseurs et qu’il tirerait parti de ce qu’il avait appris d’eux et de leurs expériences pour “être en mesure de fonctionner et de soutenir quel que soit le président”.

“Donc, vous n’auriez pas peur de travailler sous la direction d’un président qui pense que les élections ont été volées ?” dit Raddatz.

“Je vais travailler pour le président élu”, a déclaré Brown.

Réflexion sur Floyd

Brown a fait l’éloge d’une vidéo de juin 2020 intitulée “Voici ce à quoi je pense” qu’il a libéré en réponse aux protestations et aux troubles déclenchés à l’échelle nationale par le meurtre de Floyd par un policier de Minneapolis.

Dans la vidéo très personnelle, Brown a raconté ses propres expériences en matière de racisme et son point de vue en tant qu’homme noir et chef militaire noir.

“Je pense porter la même combinaison de vol, avec les mêmes ailes sur la poitrine, que mes pairs, puis être interrogé par un autre militaire”, a déclaré Brown dans la vidéo.

“Je pense à mes mentors et au fait que j’ai rarement eu un mentor qui me ressemblait, a-t-il déclaré. Je pense à la pression que j’ai ressentie pour fonctionner sans erreur, en particulier pour les superviseurs qui, selon moi, s’attendaient à moins. de moi en tant qu’Afro-Américain.”

Dans son interview de dimanche, Brown a été interrogé à propos de la vidéo : “Qu’est-ce qui vous a vraiment poussé à faire ça ?”

“Mon fils,” dit-il en s’étouffant. “Mon fils m’a appelé environ quatre jours avant cette vidéo. Il souffrait beaucoup de la mort de George Floyd.”

Brown a partagé que son fils lui avait demandé ce que l’armée de l’air du Pacifique allait dire, ce que Brown a interprété comme signifiant ce qu’il dirait publiquement, puisqu’il était le plus haut commandant de l’US Air Force dans le Pacifique.

Il a déclaré à Raddatz qu’il était déchiré quant à savoir s’il devait dire quelque chose, car il attendait toujours la confirmation du Sénat pour être le prochain chef d’état-major de l’armée de l’air, mais “alors j’ai juste décidé de le dire et si je n’ai pas été confirmé, alors soyez il.”

Aujourd’hui, près de quatre ans plus tard, Brown a déclaré qu’il estimait que le pays avait encore la possibilité de changer.

“Je pense que tout le monde veut avoir une chance équitable”, a-t-il déclaré. “Je ne veux pas être désavantagé ou avantagé en raison de mes antécédents.”

“Je veux être jugé sur la base de mes propres réalisations, sur la base de mes mérites, et avoir une opportunité”, a-t-il déclaré.

“C’est ce que j’ai demandé tout au long de ma carrière dans l’Air Force. Et j’espère, vous savez, que je suis assis dans ce fauteuil en tant que président des chefs d’état-major interarmées — pas parce que je suis afro-américain — parce que je suis un responsable de la qualité”, a-t-il poursuivi. “Et c’est sur cela que je veux être jugé.”