[Exclusive] Caroline Wanga répond aux critiques de l’Essence Fest

Au cours d’une convention et d’un salon des carrières sur le thème « De la révolution à l’évolution », un PDG a reconnu avec audace et sans vergogne une controverse antérieure entourant un festival annuel.

« Nous allons continuer à diversifier les talents du Superdome pour représenter un spectre – personne ne se fait expulser », a déclaré l’architecte culturel.

L’Association nationale des journalistes noirs a repris Birmingham, Alabama ce week-end et BOSSIP a participé à l’excellence noire hérissée dans The Magic City. Au milieu de plénières et de panels avec des leaders de l’industrie, des influenceurs et des personnalités du journalisme, de la musique, du gouvernement et de la technologie, OWN a organisé une conversation spéciale centrée sur son Temps d’essence documentaire.

PROPRE Première Temps d’essence Documentaire vendredi 18 août

La série très attendue d’une heure en cinq parties débute le vendredi 18 août à 21 h HE / PT et raconte l’histoire du «pionnier» du magazine Essence qui atteint une communauté mondiale de plus de 20 millions de femmes noires et a révélé certaines des plus captivantes et couvertures influentes du dernier demi-siècle.

OWN a précédemment révélé les noms des leaders d’opinion, des célébrités et des influenceurs définissant la culture qui seront présentés dans la série via un communiqué de presse. Le groupe estimé comprend l’actrice lauréate du Golden Globe® Taraji P. Henson, Gabrielle Union-Wade, Sunny Hostin et la productrice et ancienne présidente de Motown Productions Suzanne de Passe.

Parmi les pionniers annoncés précédemment et présentés dans la série figurent le mannequin et icône Beverly Johnson, la fille de Johnson, Anansa Sims, les actrices oscarisées Halle Berry et Whoopi Goldberg, l’actrice primée aux Emmy® Sheryl Lee Ralph, Regina Hall et Taye Diggs. Mikki Taylor, rédacteur en chef du magazine Iconic Essence, et Susan L. Taylor, rédactrice en chef et rédactrice en chef de longue date, figurent également en bonne place dans la série.

Un point culminant du doc ​​est une partie consacrée à la chanteuse et actrice Vanessa Williams après ce qui aurait pu être une chute de grâce après la démission de la première femme noire à recevoir le titre de Miss America au milieu d’un scandale de photos nues. Le doc raconte que le magazine Essence a embrassé Williams au milieu des réactions négatives de la majorité américaine et que l’actuelle présidente et chef de la direction d’Essence Venture, Caroline Wanga, donne à l’icône ses fleurs pour avoir gracieusement enduré les retombées.

En parlant de Wanga, elle était également présente à la conférence NABJ au Birmingham-Jefferson Convention Complex pour «Clips and Conversations» centrés sur Temps d’essence.

Appuyez sur le flip pour lire ce qui s’est passé lorsqu’elle a atteint la scène NABJ.