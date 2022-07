Exclusif: Zelensky dit que l’Ukraine ne cédera pas de territoire pour la paix avec la Russie

“Les Ukrainiens ne sont pas prêts à donner leur terre, à accepter que ces territoires appartiennent à la Russie. C’est notre terre”, a déclaré Zelensky dans une interview exclusive diffusée jeudi sur “The Situation Room” de CNN.

“On en parle toujours, et on a l’intention de le prouver”, a-t-il ajouté.

Zelensky s’est entretenu avec CNN au moment même où l’un de ses principaux alliés occidentaux, le Premier ministre britannique Boris Johnson, annonçait sa démission. S’exprimant en ukrainien par l’intermédiaire d’un traducteur, Zelensky a déclaré qu’il était convaincu que la politique britannique envers l’Ukraine “ne changera pas”, même si les dirigeants du pays sont en tumulte.

“Il a démissionné non pas parce qu’il était en Ukraine. Je pense au contraire que ce que Johnson a fait pour l’Ukraine nous a beaucoup aidés. Je le considère comme un ami de l’Ukraine, mais je pense que sa société a également soutenu l’Ukraine en Europe. C’est pourquoi je pense que le Royaume-Uni est du côté du bien, du côté de l’Ukraine”, a déclaré Zelensky.

“Et je suis sûr que la politique britannique envers l’Ukraine ne change pas à cause de la démission de Boris Johnson. Nos relations ont évidemment beaucoup gagné grâce à la compréhension des choses par Boris Johnson. Nous avons traversé assez rapidement de nombreux moments dramatiques. L’aide que nous avons nécessaire a été livré assez rapidement … si (sa démission) affectera cette rapidité d’aide, je ne sais pas. Je prierai Dieu que cela n’affectera pas cette aide.

La guerre de la Russie avec l’Ukraine dure maintenant depuis plus de quatre mois, sans aucun signe d’un retour imminent de l’une ou l’autre des parties. Les premiers succès de l’Ukraine ont forcé la Russie à revoir à la baisse ses objectifs initiaux de renverser Kyiv, et les forces de Moscou se sont maintenant concentrées sur la conquête de territoires dans l’est de l’Ukraine. Les forces russes ont maintenant occupé la majeure partie de la région de Louhansk, en dehors de quelques poches de résistance, et se dirigent vers les villes de Donetsk.

CNN a rapporté la semaine dernière que les responsables de la Maison Blanche perdaient confiance que l’Ukraine pourra un jour reprendre toutes les terres qu’elle a perdues au profit de la Russie depuis le début de la guerre, même avec l’aide d’armes plus lourdes et plus sophistiquées que les États-Unis et leurs alliés prévoient. fournir Kyiv.

Zelensky a reconnu que la Russie contrôle “presque toute la région de Louhansk”, affirmant que ses forces “se battent désormais à la périphérie de cette région”. Il a dit que Kyiv s’est retiré pour éviter des pertes massives de troupes.

“Je ne comprends même pas exactement ce qu’ils contrôlent là-bas. Ils ont détruit des villes, des écoles. Ce sont les occupants des décombres ?” dit Zelenski.

Zelensky a déclaré qu’il était heureux que la Suède et la Finlande aient été acceptées comme membres de l’OTAN, même si l’alliance militaire occidentale a longtemps résisté à l’acceptation de l’Ukraine comme membre.

“Ce n’est pas une compréhension superficielle, mais profonde des risques pour ces pays en raison de l’attitude agressive de la Russie envers les pays souverains”, a déclaré Zelensky. “C’est pourquoi nous soutenons pleinement leur adhésion. Le monde entier aide l’Ukraine, certains font de l’aide humanitaire, une aide financière ou militaire, les deux maisons aux États-Unis nous soutiennent.

“Le monde fait beaucoup, mais cela aurait pu être plus facile – l’Ukraine aurait pu être acceptée comme membre de l’OTAN. Ce serait beaucoup plus simple que les gens ne l’imaginent.”

Pourtant, Zelensky a exprimé sa gratitude pour le soutien militaire que l’Ukraine a reçu des États-Unis, qui ont fourni des armes avec une plus grande capacité à mesure que la guerre s’éternisait, tout en exhortant l’Occident à continuer de fournir un soutien militaire pour aider l’Ukraine à poursuivre son combat.

“(Les) États-Unis aident l’Ukraine, aident beaucoup, mais ce n’est pas suffisant pour gagner. J’espère que ma confiance accélérera cette aide à l’Ukraine”, a déclaré Zelensky. “Nous voulons l’augmentation de cette aide – nous nous battons pour notre terre, nous ne voulons pas que des gens de différents pays se battent pour notre territoire. Mais les États-Unis sont une économie mondiale et peuvent nous aider à la fois avec des armes et des finances.

“Et aussi, les États-Unis peuvent influencer les décisions des pays européens – c’est aussi le soutien politique. Je dois être honnête, certains pays d’Europe veulent un équilibre entre la Russie et l’Ukraine. Mais grâce à l’aide des États-Unis, ils ont commencé à soutenir Donc, quand je parle du volume et de la rapidité de l’appui en armement, je ne fais pas seulement appel (aux) États-Unis, j’en appelle à tous les dirigeants mondiaux et je dis que plus l’aide sera rapide, plus l’aide augmentera. sauver la vie des Ukrainiens et nous aider à regagner les territoires occupés par la Russie.”

Lorsqu’on lui a demandé si la guerre pourrait être terminée avant la fin de l’année, Zelensky a déclaré: “Notre pays restera uni et unifié. Si les armes puissantes de nos partenaires nous parviennent à temps, et si bonne chance et Dieu sera de notre côté, nous pouvons réaliser beaucoup de choses avant la fin de l’année et nous pouvons arrêter cette guerre. Nous pouvons arrêter la partie militaire, au moins, de cette guerre.

Zelensky a également réitéré son appel au président américain Joe Biden pour qu’il se rende à Kyiv, affirmant que cela enverrait un message à la Russie et au monde.

“Nous serions ravis de voir le président Biden en Ukraine. J’ai entendu dire qu’il soutenait l’idée. Il y a des moments de sécurité qui entravent sa visite, nous le comprenons”, a déclaré Zelensky. “Je pense vraiment que cela aiderait les Ukrainiens. Les Ukrainiens soutiennent (les) États-Unis, la confiance des Ukrainiens envers les États-Unis est très élevée, tout comme envers le Royaume-Uni, la Pologne et les États baltes.

“Donc, les visites des dirigeants mondiaux qui ne sont pas seulement des partenaires mais de vrais amis – ils donnent un signal, un signe, que les États-Unis soutiennent l’Ukraine parce qu’ils croient en la victoire ukrainienne et n’ont pas peur de la Russie. Ils viennent malgré les roquettes voler. Ils n’ont pas peur de Poutine parce que le monde est bien plus grand qu’un dirigeant d’un seul pays.