Exclusif : Xi a promis à Biden que la Chine n’interférerait pas dans les élections de 2024

Le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré au président américain Joe Biden que la Chine n’interférerait pas dans l’élection présidentielle américaine de 2024 lorsque le deux hommes se sont rencontrés en novembre – une assurance réitérée par le ministre chinois des Affaires étrangères au conseiller à la sécurité nationale de Biden le week-end dernier, ont déclaré à CNN deux personnes proches des conversations.

L’échange inédit entre Xi et Biden a eu lieu lors d’une réunion de plusieurs heures à enjeux élevés en Californie, qui visait à apaiser les tensions militaires et économiques historiquement élevées entre les deux superpuissances.

C’est Biden qui a soulevé la question, selon l’une des sources, qui a qualifié l’échange de bref. Dans un réunion le week-end dernier, à Bangkok, avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan a de nouveau évoqué le sujet. Wang a offert à Sullivan la même assurance que Xi avait donnée à Biden des mois auparavant : que Pékin ne se mêlerait pas des élections américaines cet automne, a indiqué la source.

La possibilité que la Chine interfère ou influence les élections américaines a été évoquée à plusieurs reprises lors des réunions de haut niveau entre les deux pays ces derniers mois, a déclaré la source informée du sujet.

Ces discussions montrent à quel point les relations entre les États-Unis et la Chine sont devenues tendues et à quel point les responsables américains se méfient encore de toute ingérence étrangère dans les élections après 2016, lorsque Les agences de renseignement russes piratées le Comité national démocrate et a publié des courriels visant à nuire à la campagne présidentielle d’Hillary Clinton.

Depuis lors, des agents iraniens, cubains et chinois ont tous tenté d’influencer les élections américaines, selon les rapports publics des services de renseignement américains. Mais aucun de ces efforts n’a été aussi agressif que l’opération russe de 2016.

Même si la Chine s’abstient d’interférer dans les élections de 2024, les pirates informatiques de Pékin restent une force puissante, avec un pied dans les infrastructures clés des États-Unis. Depuis plusieurs mois, les responsables américains de la sécurité nationale ont publiquement averti que les cyber-agents chinois s’étaient infiltrés dans les réseaux informatiques des secteurs maritime et des transports – un accès que Pékin pourrait utiliser pour perturber toute réponse militaire américaine à une invasion chinoise de Taiwan.

Le FBI et le ministère de la Justice utilisé une ordonnance du tribunal pour tenter d’atténuer l’impact de l’opération de piratage chinois, a rapporté CNN lundi, mais la menace demeure.

Le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a refusé de dire si une ingérence électorale avait eu lieu lors des réunions Biden-Xi et Sullivan-Wang. CNN a contacté le ministère chinois des Affaires étrangères pour obtenir ses commentaires.

La Chine a traditionnellement joué un rôle plus passif que la Russie en essayant d’influencer les élections américaines, se concentrant sur une poignée de courses au Congrès, selon les responsables du renseignement américain. Certains éléments indiquent cependant que les agents chinois sont devenus plus agressifs dans leur ciblage des électeurs et des candidats politiques américains.

Depuis 2020, de hauts responsables chinois ont donné des directives générales aux agents chinois pour « intensifier les efforts visant à influencer la politique américaine et l’opinion publique en faveur de la Chine », et de hauts responsables chinois ont cherché à « amplifier les divisions sociétales américaines », selon une évaluation des services de renseignement américains. déclassifié en décembre. Ces efforts d’influence ont notamment consisté à utiliser de faux comptes de réseaux sociaux pour attaquer des politiciens américains en ligne.

Ces directives ont probablement donné aux agents chinois « plus de liberté d’opérer » avant les élections de mi-mandat de 2022, selon le document des renseignements américains.

Microsoft averti en septembre, des agents chinois avaient utilisé des images générées par l’IA de la Statue de la Liberté et d’autres symboles de la vie américaine pour imiter les électeurs américains en ligne et provoquer des discussions sur des questions politiques controversées.

La semaine dernière, un haut responsable de l’Agence de sécurité nationale a déclaré aux journalistes que l’agence n’avait encore vu aucun signe d’une quelconque nouvelle opération d’influence étrangère notable visant les élections de 2024. Mais les responsables américains se préparent à la possibilité que la Russie, l’Iran, la Chine et d’autres acteurs étrangers tentent de semer la discorde parmi les électeurs par la propagande, le piratage informatique ou d’autres moyens.

« Entre les troubles géopolitiques croissants et l’environnement politique national chaotique, il y aura de nombreuses motivations et opportunités pour qu’un large éventail d’acteurs menaçants s’immiscent dans les élections de cette année », a déclaré Chris Krebs, qui a dirigé le travail de l’Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures pour protéger les élections de l’ingérence étrangère en 2020.

« Ajoutez des campagnes d’influence basées sur l’IA et 2024 pourrait ne ressembler à aucune élection précédente », a déclaré Krebs à CNN.

Tout signe d’une tentative de Pékin d’interférer avec les élections américaines de 2024 pourrait perturber le travail minutieux que les responsables américains et chinois ont accompli pour stabiliser les relations américano-chinoises au cours de l’année dernière.

Brendan Smialowski/AFP/Getty Images Le président Joe Biden (à droite) et le dirigeant chinois Xi Jinping après une réunion lors de la semaine des dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Woodside, en Californie, le 15 novembre 2023.

Le sommet Biden-Xi à Woodside, en Californie, en novembre, a permis le rétablissement des communications militaires entre Washington et Pékin, interrompues en raison des tensions liées à Taiwan, un engagement des deux pays à travailler ensemble pour réduire le fentanyl. production, ainsi qu’un accord permettant aux deux pays de continuer à discuter au plus haut niveau.

Malgré la tentative de Xi de rassurer personnellement Biden sur la question, certains responsables américains se demandent dans quelle mesure le dirigeant chinois a une visibilité totale sur le vaste éventail d’agences et de bureaucrates qui composent l’appareil de sécurité nationale chinois. Cela signifie que les responsables américains surveilleront de près si Xi respecte sa promesse de ne pas s’immiscer dans les élections américaines, a déclaré l’une des sources.

Biden dit aux participants d’une collecte de fonds privée en juin dernier selon laquelle Xi était « embarrassé » lorsque l’armée américaine a abattu un prétendu Ballon de surveillance chinois survolant la zone continentale des États-Unis parce que le dirigeant chinois ignorait que le ballon était un atout chinois. L’incident du ballon de l’année dernière a mis à mal les relations entre les États-Unis et la Chine et a même retardé de plusieurs mois un voyage à Pékin du secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Natasha Bertrand de CNN a contribué à ce rapport.