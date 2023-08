Exclusif : Voici l’Infinix Zero 30 5G avec une caméra selfie de 50 MP et 12 Go de RAM

Le GT 10 Pro d’Infinix a été lancé il n’y a pas si longtemps en tant que premier smartphone sérieux destiné aux jeux de la marque abordable, mais il y a apparemment plus à venir. Selon notre source anonyme, Infinix se prépare actuellement à lancer le Zero 30 5G.

Ce sera le dernier membre de la famille Zero en constante expansion, et vous pouvez le voir dans les images exclusives ci-dessous.











Images fuites exclusives Infinix Zero 30 5G

L’Infinix Zero 30 5G mettra apparemment l’accent sur l’apport d’une expérience de caméra haut de gamme à un prix abordable, et la caméra frontale de 50 MP sera (excusez le jeu de mots facile) à l’avant-plan pour y parvenir. Il sera capable de filmer des vidéos en 4K à 60fps, parfait pour les téléchargements sur YouTube, Vimeo (s’il existe toujours), ou pourquoi pas – TikTok ? Ensuite, le texte à l’arrière confirme essentiellement l’OIS pour la caméra principale.

Le Zero 30 5G contiendra 12 Go de RAM, avec 9 Go d’extension de RAM en plus pour atteindre un total de 21 Go. Mais ce n’est pas seulement la RAM qui est abondante – le combiné sera équipé de 256 Go de stockage, pour permettre d’économiser de nombreuses heures de cette séquence 4K.











Plus d’images fuites exclusives Infinix Zero 30 5G

L’appareil sera classé IP53 pour la résistance à la poussière et aux éclaboussures, et il a un cadre mince de 2,8 mm avec des côtés d’affichage incurvés à 60 degrés.

C’est toute l’information que notre source a pu nous donner pour l’instant, mais restez à l’écoute et nous vous en apporterons plus quand nous le pourrons. Dans l’ensemble, cela s’annonce comme un autre appareil intrigant d’Infinix, mais son succès dépendra sans aucun doute de son prix. Attendons de voir ce que ce sera.