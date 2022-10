Exclusif : Voici l’Amazfit Falcon en action avant le lancement du 13 octobre

Nous sommes de retour avec un autre regard exclusif sur la prochaine smartwatch Amazfit Falcon alias Amazfit Vienna. Cette fois, nous avons deux vidéos de produits présentant la caractéristique clé de la montre GPS haut de gamme d’Amazfit. Celui-ci devrait être lancé prochainement et se situera au-dessus de l’Amazfit T-Rex 2 en tant que montre robuste haut de gamme de la marque.

Le premier clip est une vidéo de déballage qui nous montre l’emballage et le contenu clé de la smartwatch. L’ouverture du couvercle de la boîte révèle une boîte contenant le manuel, la garantie et le câble de charge alors que la montre est en dessous. Nous obtenons également une visite rapide de Zepp OS sur la montre ainsi qu’un profil latéral tourné avant la fin de la vidéo.





La deuxième vidéo met en évidence les principales caractéristiques de suivi de la santé de la montre, y compris les entraînements guidés par Zepp Coach, la possibilité de se connecter à des appareils de santé externes tels qu’une ceinture de fréquence cardiaque, des modèles d’entraînement et la possibilité de se synchroniser avec des services tiers tels que Strava et Adidas Running. .

Nous obtenons une visite des plus de 150 modes sportifs intégrés, de la connectivité GPS bi-bande avec des fonctions de navigation en temps réel et d’importation d’itinéraire, ainsi que la possibilité de suivre les modes de course et la correction intelligente de la trajectoire. La montre contiendra également jusqu’à 4 Go de musique localement et lira vos morceaux sur un casque Bluetooth connecté. Il dispose d’une surveillance de la fréquence cardiaque, de la SpO2 et du stress 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et d’une autonomie de batterie allant jusqu’à 14 jours sur une seule charge.





Sur la base de notre fuite précédente, Amazfit Falcon apportera un écran AMOLED de 1,28 pouces avec une résolution de 416x416px et une luminosité maximale de 1000 nit ainsi que les mêmes fonctionnalités de suivi de la santé et du sport que le T-Rex Pro 2. La montre démarrera Zepp OS tout en Bénéficiant d’un indice d’étanchéité de 20 ATM, idéal pour la natation, les sports nautiques à fort impact et la plongée sous-marine. Les autres spécifications incluent 32 Mo de RAM et 4 Go de stockage, Bluetooth 5.0 pour la connectivité et une batterie de 500 mAh évaluée à 14 jours d’utilisation.

Amazfit Falcon devrait être lancé la semaine prochaine le 13 octobre.

Un merci spécial à notre pronostiqueur anonyme !