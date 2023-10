EXCLUSIF : un représentant d’un État clé renverse son soutien de Trump à DeSantis

Un autre représentant républicain du New Hampshire a transféré son soutien de l’ancien président Donald Trump au gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, lors de l’élection présidentielle de 2024, a appris le Daily Caller.

La représentante républicaine de l’État du New Hampshire, Jennifer Rhodes, soutient DeSantis à la présidence, ce qui porte à 63 le nombre total de soutiens au gouverneur de Floride par les législatures de l’État du New Hampshire, a appris le Daily Caller. Rhodes rejoint plusieurs de ses collègues, dont les représentants républicains de l’État du New Hampshire, James Spillane et Jordan Ulery, pour faire passer leur soutien de Trump à DeSantis. (EN RELATION : DeSantis reproche à Biden de « dormir au travail » alors qu’Israël frappe à coups de roquettes)

« Je suis allé à un événement où il devait écouter ce qu’il avait à dire et j’ai eu la chance de le rencontrer et de lui parler seul pendant quelques minutes », a déclaré Rhodes au Daily Caller. « Lorsqu’il s’adressait au public, il a évoqué des préoccupations très sérieuses ou des sujets sur lesquels beaucoup de gens s’interrogent et sur lesquels beaucoup de gens veulent voir des changements. Et il en a parlé et a apporté une véritable solution à ces situations.

« C’est quelque chose dont je pense personnellement que je n’ai pas encore entendu parler du président Trump. j’ai aimé cela [DeSantis] Non seulement il avait une solution au problème, mais il a également démontré comment il avait déjà résolu ces problèmes en Floride et en avait fait une réalité.

Certains des sujets abordés par DeSantis et qui ont persuadé Rhodes de soutenir le gouverneur de Floride comprenaient la limitation des mandats et l’inflation, a déclaré Rhodes au Daily Caller.

L’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley mène DeSantis dans les sondages du New Hampshire avec 19 % à 10 %, selon un Enquête de l’Université de Suffolk/Boston Globe/USA TODAY sorti le 4 octobre.

Malgré son retard dans certains sondages dans cet État clé, le gouverneur de Floride reste imperturbable.

« Nous avons jeté les bases, et c’est ce que nous avons fait au cours de l’été », DeSantis dit dans l’émission de radio « Good Morning New Hampshire », selon Florida Politics. « Et puis, maintenant que nous sommes à l’automne, nous allons être souvent dans le New Hampshire. Donc, je pense que vous allez voir beaucoup d’activité pour nous. Vous voulez culminer dans le New Hampshire, à la fin de l’année, au début de l’année prochaine. Vous ne voulez pas avoir un pic l’été précédent.

Au cours du troisième trimestre de collecte de fonds, la campagne de DeSantis a rapporté 15 millions de dollars. Après avoir participé à la course à la présidentielle de 2024, la campagne de DeSantis a collecté plus de 20 millions de dollars au cours de son premier trimestre de collecte de fonds et est entré dans ce trimestre de collecte de fonds avec 12,2 millions de dollars en espèces.

« Notre nation a besoin d’un leader fort, doté de principes et qui se concentre uniquement sur l’obtention de résultats pour le peuple américain, et ce leader est Ron DeSantis », a déclaré Rhodes au Daily Caller. « Son bilan en tant que gouverneur est sans égal. Ron DeSantis sera un président à plein temps qui fera avancer les choses, depuis la construction du mur et la sécurisation de la frontière jusqu’à la lutte contre l’inflation et l’inversion du déclin économique de notre pays. Je suis fier de soutenir Ron DeSantis à la présidence des États-Unis.