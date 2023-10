L’expansion des bons d’alimentation du président Joe Biden a augmenté unilatéralement les dépenses du programme de 27 % – la plus forte augmentation de bons d’alimentation de l’histoire – coûtant aux contribuables 250 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, selon un rapport partagé pour la première fois avec la Daily Caller News Foundation.

La Foundation for Government Accountability (FGA) affirme que l’expansion du « Thrifty Food Plan » est « illégale », car elle n’a pas reçu l’approbation du Congrès, et encourage les législateurs à abroger la hausse des prix ou à réformer les prestations pour épargner davantage aux contribuables. 150 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Sous l’administration Biden, le département américain de l’Agriculture (USDA) a mis en œuvre la plus grande augmentation de bons d’alimentation de l’histoire, augmentant unilatéralement les dépenses du programme de 27 %, selon à un rapport de la Foundation for Government Accountability (FGA). La FGA affirme que l’expansion des bons d’alimentation est « illégale » car elle n’a pas reçu l’approbation du Congrès, et le groupe encourage les législateurs à abroger le financement – ​​ou, au moins, à réformer les prestations pour économiser l’argent des contribuables.

« Le Congrès tient les cordons de la bourse. Ils peuvent geler les dépenses illégales du Plan alimentaire économe de Biden dans le cadre du Farm Bill et économiser 150 milliards de dollars aux contribuables avant qu’ils ne soient dépensés », a déclaré Jonathan Bain, chercheur principal à la FGA, au DCNF dans un communiqué. « Avec la hausse des inquiétudes liées au coût de la vie, les familles américaines ne peuvent pas se permettre les efforts de l’administration Biden pour alimenter l’inflation avec des dépenses fédérales imprudentes. »

Si le Congrès n’abroge pas l’expansion du Thrifty Food Plan dans son intégralité, les législateurs devraient ramener le financement aux niveaux de 2020 et geler les allocations mensuelles maximales, selon le rapport. Ces changements apportés au programme de bons d’alimentation permettraient de libérer plus de 150 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. (EN RELATION : EXCLUSIF : Biden impose le programme réglementaire le plus coûteux de l’histoire des États-Unis, selon un rapport)

L’USDA a mis à jour le programme pour remplacer la version 2006 du Thrifty Food Plan, entré en vigueur en octobre 2021, selon sur le site Internet de l’agence. Dans le cadre du programme révisé, les familles reçoivent des allocations accrues du Programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP), qu’elles peuvent décider comment dépenser « en fonction de leurs besoins alimentaires », le plan lit.

La FGA soutient que l’expansion des bons d’alimentation va au-delà de l’autorité accordée dans le Farm Bill de 2018, qui oblige l’USDA à mettre périodiquement à jour le Thrifty Food Plan. Les réévaluations ne devraient être utilisées que pour mettre à jour le programme « sur la base des prix alimentaires actuels, des données sur la composition des aliments, des habitudes de consommation et des conseils alimentaires ». selon au texte du projet de loi.

L’augmentation historique des dépenses en bons d’alimentation brise le précédent de 45 ans de « politique de neutralité des coûts au sein du programme de bons d’alimentation », selon le rapport.

Stacy Dean a été portion en tant que sous-secrétaire adjoint pour l’alimentation, la nutrition et les services aux consommateurs de l’USDA, le agence qui supervise le programme de bons d’alimentation, depuis l’administration Biden a pris ses fonctions en 2021. Biden a deux fois–nommé Dean sera sous-secrétaire de l’agence, mais sa confirmation a été bloqué au Sénat.

doyen auparavant, il a occupé le poste de vice-président chargé de la politique d’aide alimentaire au sein du parti libéral organisation Center on Budget and Policy Priorities, et a également travaillé pour le Bureau de la gestion et du budget de l’administration Clinton.

Le sous-secrétaire adjoint a été pressé sur la question lors d’une audition du Comité sénatorial de l’agriculture, de la nutrition et des forêts en février, à laquelle le doyen revendiqué l’augmentation des dépenses était « basée sur la directive du Congrès », en référence aux réévaluations régulières.

« L’USDA a adopté une approche prudente et réfléchie, en utilisant le même modèle mathématique sous-jacent que celui utilisé dans les examens précédents et en n’apportant des modifications que s’il existait des preuves claires et convaincantes de le faire », peut-on lire sur le site Web de l’USDA décrivant le changement. « Les méthodes utilisées pour réévaluer le Thrifty Food Plan ont été examinées par des experts en la matière d’autres agences de l’USDA. »

La FGA affirme également que l’expansion des bons d’alimentation de Biden a entraîné une augmentation de l’inflation, puisqu’environ 55 % des nouvelles dépenses gouvernementales en proviennent, selon le rapport. Les contribuables dépensaient 11 milliards de dollars supplémentaires par mois pour le programme de bons d’alimentation à la fin de 2022, soit plus du double du prix de 2019.

Ni la Maison Blanche ni l’USDA n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires du DCNF.

