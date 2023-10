EXCLUSIF : Un membre du Congrès démocrate menace d’appeler la police contre un journaliste citoyen plutôt que de répondre à des questions sur le Hamas

Le représentant démocrate du Texas, Colin Allred, a menacé d’appeler la police du Capitole contre un journaliste citoyen plutôt que de répondre à une question sur les informations selon lesquelles il aurait soutenu la libération de millions de dollars qui auraient pu financer l’organisation terroriste Hamas, selon une vidéo obtenue exclusivement par le Daily Caller. .

« Membre du Congrès Allred, regrettez-vous d’avoir demandé le déblocage de millions de dollars pour le Hamas ? » a demandé à plusieurs reprises le journaliste citoyen.

« Je vais appeler la police du Capitole pour vous », a répondu Allred tandis qu’une femme qui marchait avec le membre du Congrès a dit au journaliste qu’il ne pouvait pas enregistrer dans le bâtiment.

« Vous êtes sur une propriété fédérale, arrêtez de faire ça », a ajouté Allred.

Pour la couverture médiatique électronique, la Chambre États « [v]l’enregistrement vidéo et audio est autorisé dans les espaces publics des immeubles de bureaux de la Chambre et du Sénat. La vidéo a été prise à l’extérieur du Canon House Building, a appris le Daily Caller.

Allred a cosigné une lettre en juin 2021 exhortant l’administration Biden à débloquer des millions de dollars en Cisjordanie, contrôlée par l’Autorité palestinienne, ainsi qu’à Gaza, où le Hamas a pris le contrôle en 2007. selon au Dallas Morning News. La lettre ne demandait pas spécifiquement que les fonds soient directement versés au Hamas. (EN RELATION : Le représentant Colin Allred participera à la collecte de fonds de la campagne organisée par un groupe au bilan radical et anti-israélien)

La lettre indiquait que l’aide irait à la Cisjordanie où elle serait « administrée et supervisée par notre gouvernement et par des partenaires de confiance et approuvés sur le terrain ». Le secrétaire Antony Blinken a clairement indiqué que le Hamas et les autres groupes terroristes ne bénéficieraient pas de notre aide humanitaire », a rapporté le Dallas Morning News.

Allred est actuellement candidat au Sénat contre le sénateur républicain Ted Cruz.

Cruz a fait valoir plus tôt en octobre, à la suite de l’attaque terroriste du Hamas contre Israël, que les garanties mises en place par les États-Unis pour garantir que l’aide n’atteigne pas le Hamas n’étaient pas suffisamment efficaces, a rapporté le média. En mars 2021, le chef du Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor a averti le directeur du Bureau des contre-mesures contre le financement des menaces du Département d’État que l’aide à Gaza pourrait finir entre les mains du Hamas, selon au Washington Free Beacon.

« Pourquoi êtes-vous aux côtés du Hamas contre Israël ? » peut-on entendre le journaliste citoyen demander dans la vidéo. « Pourquoi soutenez-vous la politique d’ouverture des frontières de Biden ? »

« Nous allons chercher la police du Capitole pour vous », a répondu Allred.

Le bureau d’Allred n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Daily Caller.