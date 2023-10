Un bénévole qui travaille dans la morgue d’une base militaire, nettoyant les corps des soldats israéliens mutilés avant qu’ils ne soient enterrés, affirme que la brutalité du massacre d’innocents par le Hamas est « pire que l’Holocauste ».

Shari a la lourde tâche de retirer les cadavres mutilés des sacs mortuaires alignés sur des civières à la morgue de la base militaire de la Choura, près de Tel-Aviv, avant de les préparer du mieux qu’elle peut aux funérailles.

L’architecte et mère de quatre enfants a déclaré à MailOnline : « J’ai entendu des histoires sur Auschwitz lorsque j’étais enfant dans le New Jersey. Mais ce que j’ai vu ici de mes propres yeux est pire que l’Holocauste.

Shari, qui ne veut pas donner son nom de famille pour protéger la sécurité de sa famille, travaille avec le corps du rabbinat de l’armée israélienne qui identifie officiellement tout ce qui reste des dépouilles retrouvées après que leurs militaires ont été assassinés par des hommes armés du Hamas – pour permettre à leurs familles de enterrez-les le plus rapidement possible, comme le veut la coutume juive.

Portant toujours les blouses d’un autre travail long et exténuant préparant les morts pour les funérailles, elle a déclaré à MailOnline : « Nous lavons les corps et les préparons pour l’enterrement. Nous essayons de leur apporter de la dignité dans la mort.

Shari (photo) a déclaré qu’elle avait assumé le rôle macabre d’épargner aux plus jeunes la tâche de nettoyer les parties du corps.

Shari et son équipe passaient 12 heures par jour à nettoyer les parties du corps qui leur étaient livrées par ambulances.

Elle a déclaré à propos des attaques du Hamas : « Ce que ces barbares ont fait à ces gens dépasse les mots »

Près de deux semaines après l’attaque surprise du 7 octobre, des ambulances continuent d’arriver avec des sacs mortuaires contenant les restes de civils et de soldats.

L’attaque surprise du Hamas contre des citoyens et des soldats israéliens le 7 octobre a fait des milliers de morts

« Mais ce que ces barbares ont fait à ces gens dépasse les mots.

« Il existe des preuves de viols massifs si brutaux qu’ils ont brisé le bassin de leurs victimes – femmes, grands-mères, enfants.

«Je me suis porté volontaire pour préparer les corps des femmes assassinées afin de leur donner le respect qu’elles méritent.

«Je suis une mère du New Jersey. J’ai déménagé en Israël il y a 20 ans. Je suis une personne normale.

«Je ne m’attendais jamais à être confronté à ce que j’ai vu.

« Des gens dont la tête a été coupée. Des femmes en robe de nuit se sont réveillées et ont tiré. Des visages s’envolèrent. Des têtes fracassées et des cerveaux débordés.

« Un bébé a été découpé dans une femme enceinte et décapité, puis la mère a été décapitée.

Shari et son équipe aident à identifier les personnes dont les cadavres et les parties du corps se retrouvent dans leurs installations de fortune.

Le travail de l’équipe en matière de nettoyage et d’identification des corps permet aux familles en deuil d’accomplir les rites funéraires dans les plus brefs délais

Les corps sont stockés dans de grands conteneurs réfrigérés jusqu’à ce que quelqu’un puisse les examiner

Hier soir, l’équipe a reçu 73 autres corps à examiner et à identifier.

« Les femmes et les enfants ont été réduits au charbon de bois. Des corps assassinés, les mains liées dans le dos.

« Ma mère et ma grand-mère sont des survivantes de l’Holocauste. Ils étaient les seuls membres de la famille à sortir vivants d’Auschwitz après avoir été emmenés de chez eux en Tchécoslovaquie.

«Tous ses frères et sœurs, ses oncles et tantes y ont été assassinés.

Shari s’est portée volontaire pour la première fois – initialement pour laver et préparer les corps des femmes soldats tombées au combat – il y a deux ans. Elle a déclaré qu’elle avait accepté cette tâche effroyable parce qu’elle était déterminée à épargner aux jeunes recrues l’angoisse de voir la mort et à contribuer à redonner aux victimes leur dignité.

Pendant que Shari expliquait son travail, elle était flanquée d’une rangée de conteneurs réfrigérés contenant des corps – et d’un stand de civières militaires tachées de sang.

A quelques mètres de là, des pompes funèbres travaillaient, le visage couvert de masques chirurgicaux. Ils se tiennent la tête et sirotent des bouteilles d’eau tiède pendant qu’ils font une pause pendant leur quart de travail de 12 heures.

Près de deux semaines après l’attaque surprise, des ambulances continuent d’arriver avec des sacs mortuaires contenant les restes de civils et de soldats.

Certains ont été abattus à si près qu’ils n’ont plus de traits reconnaissables. D’autres n’ont pas de membres.

Le colonel rabbin Haim Weisberg (photo, devant) a déclaré : « Nous avons déjà identifié les corps de 800 personnes et nous travaillons sur 500 autres personnes.

Le dentiste Dr Shir Kishales (photo) a déclaré : « Si vous imaginez le pire film d’horreur jamais réalisé, alors la réalité des blessures des corps que nous voyons est pire, bien pire ».

Le corps du rabbinat de l’armée israélienne tente d’identifier formellement les corps et, dans certains cas, simplement des parties de corps, afin de permettre aux familles d’enterrer leurs proches le plus rapidement possible, conformément à la coutume juive.

Sur les plus de 1 400 victimes de l’attaque brutale du Hamas du 7 octobre, environ 200 ont été si gravement mutilées et brûlées qu’elles n’ont pu être identifiées que par l’ADN ou les dossiers dentaires.

En attendant d’être examinés, les corps – ou parties de corps – sont chargés dans les conteneurs réfrigérés. Mais après des jours passés sous le chaud soleil du désert lorsqu’ils ont été assassinés, le processus de pourriture a déjà commencé.

Le colonel rabbin Haim Weisberg a déclaré : « Nous avons déjà identifié les corps de 800 personnes et nous travaillons sur 500 autres.

« Mais nous recevons chaque jour davantage de cadavres. Hier soir, nous avons reçu 73 corps supplémentaires.

« Nous voyons des preuves de torture et de sauvagerie.

« Nous avons des bébés à qui on a coupé la tête. Des corps sans mains, sans jambes, sans organes génitaux.

« La manière traditionnelle serait qu’un enfant dise Kaddish [the burial prayer] pour ses parents. Mais ici, on a des familles entières que personne ne va pouvoir dire Kaddish [the burial prayer] pour eux.

« C’est pourquoi nous devons éliminer les terroristes, détruire le Hamas. »

Le dentiste Dr Shir Kishales a ajouté : « Si vous imaginez le pire film d’horreur jamais réalisé, alors la réalité des blessures des corps que nous voyons est pire, bien pire. »