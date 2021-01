WASHINGTON – Le plus haut diplomate iranien aux États-Unis a averti l’administration Biden qu’elle « doit agir rapidement » pour revenir à l’accord nucléaire de 2015 abandonné par le prédécesseur du président Joe Biden « car la fenêtre se ferme » sur la date limite de Téhéran pour que Washington lève les sanctions économiques .

Majid Takht-Ravanchi, l’ambassadeur d’Iran auprès des Nations Unies, a fait ces commentaires dans des remarques exclusives à USA TODAY. Ils soulignent la difficulté à laquelle Biden est confronté pour inverser l’une des actions de politique étrangère emblématiques de l’ancien président Donald Trump, car si Biden a signalé sa volonté de rejoindre l’accord historique, les deux parties insistent sur le fait que l’autre doit agir en premier.

« Le parti qui doit changer de cap, ce sont les Etats-Unis, et non l’Iran », a déclaré Amb. Ravanchi, qui a aidé à négocier l’accord dont Trump a retiré les États-Unis en 2018.

Le parlement iranien, dominé par les extrémistes, a fixé au 21 février la date limite pour que Biden lève les sanctions américaines dans le cadre d’un retour à l’accord en lambeaux et maintenant rompu connu sous le nom de Plan d’action global conjoint, ou JCPOA. Si les États-Unis n’agissent pas, dit l’Iran, ils arrêteront les inspections de ses sites nucléaires par l’Agence internationale de l’énergie atomique – une disposition clé de l’accord – et stimuleront davantage l’enrichissement de l’uranium.

Cela rapprocherait effectivement l’Iran du niveau d’enrichissement de 90% requis pour une arme nucléaire. L’Iran s’est enrichi d’environ 20%, également une violation de l’accord, dans le cadre de sa réponse à la sortie des États-Unis de l’accord.

Pourtant, le nouveau secrétaire d’État de Biden, Antony Blinken, a déclaré mercredi, sa première journée complète en tant que haut diplomate américain, que Washington ne reviendrait à l’accord qu’une fois qu’il serait convaincu que l’Iran est revenu en pleine conformité avec l’accord. Cela signifie, en partie, limiter l’enrichissement de l’uranium à un peu moins de 4%.

Maison Blanche de Biden:Le Sénat confirme Antony Blinken comme secrétaire d’État de Biden

Washington accuse l’Iran d’escalader les tensions par des actes de provocation tels que la saisie de cargos dans le golfe Persique – une voie vitale pour l’approvisionnement en pétrole – soutenant des mandataires iraniens qui ont lancé à plusieurs reprises des roquettes sur l’ambassade américaine en Irak et emprisonnant des Irano-Américains sur de fausses accusations d’espionnage .

Blinken a déclaré que les États-Unis étaient « loin » de répondre à l’aspiration de Biden de rejoindre l’accord.

« L’Iran n’est pas en conformité sur un certain nombre de fronts, et il faudrait un certain temps, s’il prend une décision à le faire, pour qu’il revienne en conformité, et pour nous ensuite d’évaluer s’il remplit ses obligations. Donc , nous n’en sommes pas encore là, c’est le moins qu’on puisse dire », a déclaré Blinken aux journalistes lors d’un point de presse.

Malgré le retrait de Trump de l’accord, l’Iran rétorque que Washington, et non Téhéran, est à l’origine de la récente escalade des tensions. Il souligne le meurtre par le Pentagone du commandant en chef de l’Iran, le général Qasem Soleimani, lors d’une frappe aérienne américaine à Bagdad en janvier de l’année dernière, et l’assassinat de Mohsen Fakhrizadeh, son principal scientifique nucléaire, à l’extérieur de Téhéran en novembre. Le gouvernement iranien accuse Israël, avec le soutien des États-Unis, d’être derrière le meurtre de Fakhrizadeh. L’Iran insiste également, malgré le scepticisme de la communauté internationale, sur le fait qu’il n’est pas intéressé par la mise au point d’une arme nucléaire et que ses activités nucléaires sont destinées uniquement à des fins civiles et pacifiques.

Nassar Hadian, professeur de relations internationales à l’Université de Téhéran qui entretient des liens étroits avec des responsables du ministère iranien des Affaires étrangères, a prédit que les États-Unis et l’Iran finiraient par revenir à l’accord nucléaire tel qu’il existait sous l’administration Obama.

« Washington n’est peut-être pas heureux, mais il sait que c’est le seul match en ville », a-t-il déclaré.

Biden risque un retour de force politique intérieure s’il revient à l’accord sans obtenir de nouvelles concessions de l’Iran.

Les républicains au Congrès, ainsi que certains démocrates clés, font pression sur Biden pour tirer le meilleur parti de la campagne de «pression maximale» de Trump sur l’Iran. Dans le cadre de cette politique, l’administration Trump a imposé des centaines de sanctions à l’Iran. Les législateurs disent qu’il devrait utiliser cet effet de levier pour forcer l’Iran à freiner ses autres activités malveillantes, y compris son programme de missiles balistiques et son soutien aux groupes terroristes mandataires.

« Je crains que retourner au JCPOA sans efforts concrets pour lutter contre les autres activités dangereuses et déstabilisantes de l’Iran ne serait insuffisant », a déclaré à Blinken le sénateur Bob Menendez, le nouveau président de la commission des relations extérieures du Sénat, lors de son audience de confirmation le 19 janvier.

Menendez a déclaré qu’il existe un soutien bipartite pour une « approche diplomatique globale » qui limiterait également les autres activités antagonistes de l’Iran.

Les républicains ont été beaucoup plus bruyants dans leur campagne pour dissuader Biden de rejoindre l’accord.

« Malheureusement, le régime iranien pense avoir attendu avec succès le programme de pression maximale que nous avons mis en place », a déclaré le sénateur James Risch, le principal républicain de la commission des relations extérieures.