EXCLUSIF: un couple de Terrace conteste la politique d’échographie de Northern Health

Un couple de Terrace dénonce la politique de Northern Health à l’hôpital Mills Memorial interdisant aux invités, y compris les partenaires, d’être présents lors des échographies.

Christopher England et Lisa Seymour, qui attendent un enfant en janvier, disent que la politique est discriminatoire et émotionnellement nuisible.

Le 7 juin, l’Angleterre a tenté d’accompagner Seymour pour une échographie à l’hôpital, à la suite d’une réquisition d’un médecin qui comprenait une demande qu’il soit présent. Le couple affirme que le personnel de l’hôpital a refusé à l’Angleterre l’entrée dans la salle d’échographie, malgré la demande spécifique du médecin.

« Les pères ne devraient pas être traités comme des citoyens de seconde classe et devraient être autorisés là-bas, surtout lorsqu’ils veulent participer à la grossesse », a déclaré England.

Il croit que la politique ne correspond pas à l’expérience des autres à qui il a parlé. « Personne à qui j’ai parlé n’a jamais dit qu’il devait attendre dehors », a-t-il ajouté.

Cet incident fait écho à une situation antérieure en avril lorsque Seymour a fait une fausse couche.

À cette époque, l’Angleterre n’était pas non plus autorisée à accompagner Seymour pour son échographie.

« Elle a déjà fait une fausse couche et a dû vivre cela seule, où je n’étais pas autorisée à entrer dans la pièce », a déclaré England.

Le couple dit qu’ils ont essayé d’empêcher que cela ne se reproduise en demandant au médecin de stipuler sur la demande d’échographie que l’Angleterre soit autorisée dans la pièce.

Le Dr Ademola Aremu, médecin à la Northern Health Virtual Clinic de Prince George, a demandé au personnel « de bien vouloir autoriser son partenaire à être présent à l’USS [ultrasound scanning] pour le soutien. Cette demande a été refusée.

Le personnel de l’hôpital a cité la politique comme raison, suggérant que la présence d’une autre personne pourrait distraire le technicien en échographie et que tout problème potentiel lié à la grossesse ne pouvait être discuté par le technicien.

L’Angleterre a fait valoir que cette politique l’a privé de partager le moment de voir battre le cœur de leur bébé pour la première fois avec Seymour.

« Ce qui m’a vraiment attiré, c’est ma petite amie assise là, disant qu’elle était ravie de voir mon expression faciale quand je vois le cœur du bébé battre pour la première fois », a déclaré England. « Et je n’ai jamais pu voir ça avec elle. »

L’Angleterre ne blâme pas les techniciens mais pense qu’il doit y avoir un changement de politique.

Il a remis en question le raisonnement de l’autorité sanitaire, arguant que la politique contredit l’idée communément admise selon laquelle les partenaires devraient être davantage impliqués dans les grossesses. Il a exprimé sa préoccupation que si un problème de santé potentiel est détecté lors d’une échographie, il devrait avoir le droit d’être présent.

Dans une déclaration au Terrasse Standardla porte-parole de Northern Health, Eryn Collins, a déclaré: «Bien que nous ne puissions pas parler des circonstances ou des préoccupations spécifiques et individuelles des patients pour des raisons de confidentialité, je peux confirmer que NH [Northern Health] politique à l’échelle régionale est que seul un patient est amené dans la chambre pour une échographie prénatale.

Collins a déclaré qu ‘«une fois toutes les images de diagnostic prises et à condition qu’il reste du temps au rendez-vous, une personne supplémentaire peut être amenée dans la pièce pour voir les images. Les patients en sont informés lors de la prise de rendez-vous – et bien que tous les efforts soient faits pour laisser du temps au rendez-vous pour qu’une personne supplémentaire puisse entrer, ce n’est pas toujours possible.

Dans une déclaration ultérieure, Collins a déclaré que la politique actuelle de Northern Health avait été révisée en 2020.

« Bien qu’il y ait eu des changements dirigés par la province pendant la pandémie (par exemple, qu’aucun tiers n’était autorisé dans la salle pendant un examen, à tout moment), nous sommes récemment revenus aux directives politiques de 2020 », a déclaré Collins. « La politique est régulièrement révisée pour s’assurer qu’elle continue de s’aligner sur les normes de pratique professionnelle. »

« Il existe certaines circonstances spécifiques où un tiers peut être nécessaire dans la chambre avec un patient (par exemple, si le patient est mineur, nécessite un interprète ou une autre circonstance particulière) », a déclaré Collins. « Les échographies obstétricales sont des examens médicaux permettant d’évaluer la santé de la patiente et de son fœtus, et c’est l’objectif de l’échographiste. Pour cette raison, les tiers ne sont invités que lorsque l’examen est terminé, et à condition qu’il reste du temps dans le rendez-vous pour le faire.

Contrairement à la politique de Northern Health, Vancouver Coastal Health autorise généralement une personne supplémentaire dans la chambre, sur demande.

« Le personnel d’imagerie médicale comprend que l’échographie obstétricale est un moment très spécial pour les patientes et leur partenaire pour voir pour la première fois une image de leur futur bébé », a déclaré le porte-parole de Vancouver Coastal Health, Jeremy Deutsch. « Les patients qui ont un ‘partenaire de soins essentiels’ doivent informer l’échographiste de leurs besoins et s’ils ont besoin du soutien de leur partenaire de soins essentiels pendant toute la durée de l’examen échographique. »

Deutsch a ajouté que, si la personne n’est pas considérée comme un «partenaire de soins essentiels», elle offre également une opportunité une fois l’examen terminé.

« Les patients dont le partenaire ou un membre de la famille n’est pas considéré comme un « partenaire de soins essentiels » sont les bienvenus et invités à entrer dans la salle d’examen échographique pour voir des images en temps réel du fœtus une fois l’examen échographique formel terminé (par exemple, toutes les images acquises et mesures détaillées effectuées) et à la demande du patient », a déclaré Deutsch.

Le couple a déposé une plainte auprès de Northern Health et a laissé un message au bureau du député Skeena Ellis Ross.

Ils espèrent que leurs efforts entraîneront un changement dans la politique, non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour les futures familles.

« S’il y a quelque chose dans l’échographie qui pourrait indiquer que le bébé n’est pas en bonne santé à 100%, en tant que père, je devrais être là pour entendre ce qui se passe avec mon enfant », a déclaré England. «Je pense juste que ce n’est pas bon pour les familles, en particulier les familles qui veulent faire ce genre de choses ensemble.

« Pourquoi est-ce que je ne peux pas être là-dedans en lui tenant la main ? »

