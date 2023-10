EXCLUSIF : Tim Scott lancera une tournée en bus dans un État clé de nomination précoce

La campagne présidentielle du sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, lancera vendredi une « tournée en bus des bonnes nouvelles » dans l’État clé de l’Iowa, l’un des premiers États candidats, a appris pour la première fois la Daily Caller News Foundation.

La tournée en bus donne le coup d’envoi de plusieurs événements dans l’Iowa de ce week-end à mardi, en commençant par le hayon annuel de la représentante Mariannette Miller-Meeks à Iowa City et un hayon avec le sénateur Chuck Grassley à l’Université du Nord de l’Iowa samedi, selon la campagne de Scott. Scott organisera également des rencontres à Maquoketa, Indianola et Creston, et fera des arrêts à Des Moines, Cedar Falls et Griswold.

« La tournée en bus Good News apportera notre message positif et optimiste aux participants aux caucus de tout l’État de Hawkeye », a déclaré Scott dans un communiqué. « Les habitants de l’Iowa sont prêts à mettre fin au retrait de Biden, à rester fidèles à nos alliés et à protéger le rêve américain pour la prochaine génération. Nous avons de bonnes nouvelles, nous avons juste besoin d’un président prêt à dire la vérité et à la partager.

Scott participera également au Forum des candidats à la présidence de la Chambre de commerce américaine de libre entreprise pendant la tournée en bus, selon la campagne. Le caucus GOP 2024 de l’Iowa est prévu pour le 15 janvier. (EN RELATION : EXCLUSIF : Tim Scott abandonne une publicité dans un premier état clé claquant les hommes dans les sports féminins, « l’endoctrinement libéral » des enfants)

Regarde-toi, Waterloo ! L’Iowa se montre toujours fort. A bientôt ! pic.twitter.com/uJWttD4CGN -Tim Scott (@votetimscott) 13 octobre 2023

Le sénateur a annoncé sa tournée en bus quelques jours seulement après que les totaux de collecte de fonds du troisième trimestre ont révélé que sa campagne à la Maison Blanche avait rapporté 4,6 millions de dollars et s’était terminée avec 13,3 millions de dollars en espèces. selon au dossier de la Commission électorale fédérale. Scott possède le deuxième plus grand montant d’argent de campagne dans le domaine primaire du GOP, juste derrière l’ancien président Donald Trump.

Un sondage de l’Université d’État de l’Iowa/Civiqs libéré Le 12 octobre, il a été constaté que Scott bénéficiait d’un soutien de 4 % dans cet État clé, après Trump à 15 %, le gouverneur de Floride Ron DeSantis à 17 %, l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley à 11 % et l’homme d’affaires conservateur Vivek Ramaswamy à 5 %. . Une autre enquête récente, menée par CBS News/YouGov et libéré fin septembre, Scott indiquait un taux de 6%, à égalité avec l’ancien vice-président Mike Pence au quatrième rang.

La vraie politique claire moyenne pour une primaire républicaine nationale en 2024, sur la base de sondages menés entre le 27 septembre et le 15 octobre, indique que Scott a 2% de soutien, derrière Trump avec 58,1%, DeSantis avec 13,1%, Haley avec 7,7%, Ramaswamy avec 6%, Pence avec 3,8 % et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie avec 2,8 %. Tous les autres candidats du GOP 2024 ont obtenu moins de 1 % de soutien.

