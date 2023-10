EXCLUSIF : Tim Scott abandonne une publicité dans un premier état clé critiquant les hommes dans le sport féminin et « l’endoctrinement libéral » des enfants

Le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, publiera mercredi une publicité, partagée pour la première fois avec la Daily Caller News Foundation, dans l’État clé de l’Iowa, où il défend le sport féminin et dénonce «l’endoctrinement libéral» des enfants.

La publicité fait partie de la campagne de réservation de 8 millions de dollars précédemment annoncée pour l’Iowa et le New Hampshire et sera diffusée sur FOX et la télévision par satellite jusqu’en novembre, a confirmé la DCNF. Scott a abordé la question des hommes pratiquant des sports féminins et étant autorisés à accéder à leurs vestiaires, et a exposé ce qu’il pense que les enfants devraient apprendre en classe : selon à l’annonce intitulée « Exceptionnel ».

« Si Dieu a fait de toi un homme, tu devrais faire du sport contre les hommes. Mais aujourd’hui, même cette simple vérité est attaquée par la gauche radicale. En tant que président, je défendrai le sport féminin, garderai les hommes hors du vestiaire des filles et mettrai fin à l’endoctrinement libéral de nos enfants », a déclaré Scott dans la vidéo. « Nous devons apprendre à nos enfants à aimer l’Amérique. Et de respecter les valeurs qui font de ce pays le plus grand pays du monde. Je m’appelle Tim Scott et j’approuve ce message. (EN RELATION : EXCLUSIF : la campagne Tim Scott abandonne une vidéo mettant en évidence le premier mois depuis le lancement présidentiel)

Scott se rendra dans l’Iowa mercredi tandis que la publicité commencera à être diffusée sur les marchés de Des Moines, Cedar Rapids et Sioux City, selon la campagne. La publicité intervient après qu’il ait fait une politique étrangère majeure discours Mardi, il a abordé les attaques terroristes du Hamas et a promis de continuer à soutenir Israël.

Le sénateur a une moyenne d’environ 6,8 % dans l’Iowa, derrière l’ancien président Donald Trump avec 49,2 %, le gouverneur de Floride Ron DeSantis avec 16 %, l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley avec 8,8 % et l’homme d’affaires conservateur Vivek Ramaswamy avec 7 %. selon à RealClearPolitics. L’ancien vice-président Mike Pence bénéficie d’un soutien de 3,4 %, et tous les autres candidats du GOP 2024 ont recueilli moins de 3 %.

Scott a fait campagne en grande partie sur les valeurs américaines traditionnelles, s’appuyant sur ses antécédents pour affirmer que les États-Unis ne sont pas un pays raciste. Le sénateur est un anti-avortement et des droits parentaux dans l’éducation, et s’est également engagé à résoudre la crise frontalière, à tenir tête au Parti communiste chinois et à accroître la main-d’œuvre valide.

