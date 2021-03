Exclusif: Stark divise sur la race, la police émerge depuis la mort de George Floyd, USA TODAY / Ipsos Poll montre

La confiance des Américains dans le mouvement Black Lives Matter a chuté et leur confiance dans les forces de l’ordre locales a augmenté depuis que les manifestations réclamant la justice sociale ont balayé le pays l’année dernière, selon un sondage exclusif USA TODAY / Ipsos.

Le débat sur l’intersection du racisme et de la police sera à nouveau sous les projecteurs alors que la sélection du jury s’ouvre lundi dans le procès de Minneapolis de l’ancien policier Derek Chauvin dans la mort de George Floyd, qui a déclenché des marches à l’échelle nationale l’année dernière.

L’enquête révèle des points de vue complexes et changeants sur les actions de Chauvin et des questions plus larges de race. Sur de nombreuses questions, il y a un gouffre dans la perspective entre les Noirs et les Blancs.

En juin dernier, 60% dans un sondage USA TODAY / Ipsos décrivaient la mort de Floyd comme un meurtre; ce pourcentage a maintenant chuté de deux chiffres à 36%. L’incertitude s’est accrue sur la façon de caractériser l’incident, filmé sur vidéo, lorsque Chauvin a tenu son genou sur le cou de Floyd et a ignoré ses protestations selon lesquelles il ne pouvait pas respirer. L’année dernière, 4% ont déclaré ne pas savoir comment le décrire; ce nombre est passé à 17%.

« L’officier aurait pu prendre une décision différente pendant huit minutes, et il a délibérément retenu un homme », a déclaré Valda Pugh, une retraitée de 67 ans de Louisville qui est noire. Elle faisait partie des personnes interrogées. « C’était un meurtre. C’était volontaire – peut-être pas prémédité. Néanmoins, le jeune homme est mort. »

Kevin Hayworth, 66 ans, de Garner, Iowa, qui est blanc, n’était pas d’accord. « Je pense que c’était un policier qui faisait son travail », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique de suivi. « Ce n’était qu’une tragédie, mais je pense qu’il était dans les limites de son devoir de juridiction. »

Suite:La mort brutale de George Floyd a déclenché un jugement de justice raciale. Un officier impliqué est jugé ce mois-ci. Ce que vous devriez savoir.

Près des deux tiers des Noirs américains, 64%, considèrent la mort de Floyd comme un meurtre; moins d’un tiers des Blancs, 28%, le pensent. Les Américains blancs sont plus susceptibles de le décrire plutôt comme la «négligence» du policier, 33% contre 16% des répondants noirs.

Cela dit, les Américains qui ont entendu au moins quelque chose sur le procès de Chauvin disent 4 contre 1, soit 60% -15%, qu’ils espèrent que Chauvin sera condamné. Cela comprenait 54% des Américains blancs et 76% des Américains noirs.

Le sondage en ligne de 1165 adultes, effectué lundi et mardi, a un intervalle de crédibilité de plus ou moins 3,3 points de pourcentage.

Anniversaire de Breonna Taylor la semaine prochaine

La mort de Floyd a été l’une des séries d’affrontements l’année dernière au cours desquelles des responsables de l’application des lois ont tué ou agressé des Noirs non armés, provoquant des manifestations historiques. Ils comprenaient la mort de Breonna Taylor, une travailleuse médicale noire qui a été abattue dans son appartement par des policiers de Louisville lors d’un raid bâclé. Le premier anniversaire de la mort de Taylor est la semaine prochaine, le 13 mars.

En juin dernier, au milieu d’accusations de racisme systémique dans les forces de l’ordre, 60% des Américains ont exprimé leur confiance dans le mouvement Black Lives Matter pour promouvoir la justice et l’égalité de traitement des personnes, contre 56% qui ont fait confiance à la police locale pour le faire.

Aujourd’hui, cependant, les attitudes ont considérablement changé. La confiance dans Black Lives Matter est tombée à 50%; la confiance dans la police locale et les forces de l’ordre est passée à 69%.

Les Noirs américains et les Américains blancs expriment désormais des points de vue très différents: 75% des Noirs mais seulement 42% des Blancs expriment leur confiance en Black Lives Matter, tandis que 77% des Blancs mais seulement 42% des Noirs font confiance à la police locale.

Mais les points de vue des deux groupes démographiques ont évolué dans la même direction par rapport à l’enquête de juin 2020. Parmi les répondants noirs, la confiance dans Black Lives Matter a chuté de 12 points et la confiance dans la police locale a augmenté de 14 points. Parmi les répondants blancs, la confiance dans Black Lives Matter a chuté de 8 points et la confiance dans la police locale a augmenté de 12 points.

Il y a également eu un changement notable de point de vue sur le juste équilibre entre la protection des manifestations et le maintien de l’ordre public.

« C’est une pente glissante », a déclaré Steve Laskowitz, un retraité de Boca Raton, en Floride, qui est blanc. Il fête ses 73 ans vendredi. «D’une manière générale, les gens devraient être autorisés à manifester. Les gens devraient être autorisés à manifester. Ils ne devraient pas être autorisés à attaquer les autres, à attaquer des bâtiments, à s’introduire, à crier après quelqu’un de la rue.

En juin dernier, à la suite de manifestations pacifiques pour la justice sociale qui ont été perturbées devant la Maison Blanche, les Américains étaient divisés entre le fait de savoir s’il était plus important de garantir l’ordre public (45%) ou de protéger le droit de manifester (44%).

Maintenant, à la suite de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole par les partisans de Trump, la balance a basculé vers les forces de l’ordre. À deux chiffres, 49% -31%, les personnes interrogées disent qu’il est plus important de garantir la loi et l’ordre.

Suite:Sondage USA TODAY: Le nettoyage forcé de la manifestation de Lafayette Square a été un moment décisif pour le président et les manifestations

Le fossé racial sur la question baille. Les Blancs par 24 points disent que la loi et l’ordre sont plus importants à garantir. Les Noirs par 16 points disent que le droit de manifester est plus important.

«À moins que nous ayons des crises aiguës mettant l’injustice raciale au premier plan, comme le meurtre de George Floyd, notre défaut collectif est« la loi et l’ordre »», a déclaré Cliff Young, président d’Ipsos. «Pourtant, c’est aussi l’histoire de deux nations; le souvenir des événements de l’année dernière n’a pas disparu pour les Noirs américains. De telles inégalités sont toujours présentes et sont donc au cœur des préoccupations. »

«Ce n’est pas que ça empire; c’est plus réalisé ‘

«Je veux pouvoir marcher dans mon quartier sans avoir l’air suspect», a déclaré Pugh, le retraité de Louisville. «Je vis dans un quartier chic. Mes voisins me connaissent. Mais si je me trompe de rue, oui, ce serait un problème. Et c’est grave.

L’accent mis sur le calcul racial au cours de l’année écoulée a incité des millions d’Américains à reconsidérer leur point de vue sur l’injustice raciale. Dans le sondage, 33% des Américains blancs et 43% des Américains noirs disent que leur opinion sur la question a changé.

«J’ai eu davantage l’occasion de ressentir ce que tout un groupe de personnes, les Noirs, traverse», a déclaré Mary DeLucco, 64 ans, chef d’entreprise à Portland qui est blanche. « J’ai une compréhension plus instruite de cela, ayant traversé tout cela, écouté, appris à ce sujet. »

Mais le pourcentage de ceux qui disent que les relations raciales se sont détériorées aux États-Unis au cours de la dernière année est près de quatre fois le nombre de ceux qui disent qu’elles se sont améliorées, 40% contre 13%. Parmi les répondants noirs, l’écart est encore plus grand; 54% disent que les relations raciales se sont détériorées; seulement 10% pensent qu’ils se sont améliorés.

Certaines des personnes interrogées disent que le processus de résolution des problèmes raciaux ne fait que commencer.

« Je pense vraiment que cela a soulevé beaucoup plus de conversations en termes de relations raciales et de ce qui doit être amélioré », a déclaré Aveni Patel, 21 ans, un étudiant de Boston qui est d’origine asiatique. « Je pense que ça va mieux, mais nous n’y sommes pas encore. »

« Ce n’est pas que ça s’aggrave; c’est de plus en plus réalisé », a déclaré Robert Davis, 69 ans, un opérateur informatique à la retraite de Tacoma, Washington, qui est noir. « Maintenant, ils voient juste ce qui était vraiment là-bas, et ça sort juste – voir à quel point cette chose est profonde. »