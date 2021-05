Exclusif: Sidharth Shukla ne m’a jamais fait me sentir intimidé, dit l’actrice Sonia Rathee de Broken But Beautiful 3 | Nouvelles des gens

L’actrice débutante Sonia Rathee est prête à éclairer l’espace numérique avec son premier acte dans Broken But Beautiful 3 (BBB3) d’ALTBalaji d’Ekta Kapoor. Le nouveau visage époustouflant sera vu en face du beau beau gosse et vainqueur de Bigg Boss 13 Sidharth Shukla, ce qui rend les fans enthousiastes pour la saison 3 de la série Web.

Dans une discussion rapide sur sa prochaine série Web et une liste de contrôle de ses co-acteurs de rêve, Sonia Rathee a expliqué à Zee News Digital ce qui rend son voyage spécial.

Q. Comment avez-vous décroché un rôle principal dans Broken But Beautiful 3?

UNE. J’ai donc eu une audition, comme n’importe quelle audition normale d’un directeur de casting et je l’ai fait. Et puis la prochaine audition, j’ai eu le même directeur de casting, avec quelques notes dans une scène différente, puis je suis arrivée au troisième tour où j’ai eu un appel de zoom avec ma réalisatrice Priyanka. Et elle m’a dit un peu plus sur ce personnage et vous êtes comme, sa relation avec les gens et pourquoi ses émotions sont à ce point blessées. Et oui, puis j’ai fait un autre Steam. Et puis deux semaines plus tard, j’ai reçu un appel des producteurs pour m’informer.

Q. Était-ce votre première audition pour une plateforme OTT ou aviez-vous déjà auditionné pour d’autres émissions?

UNE. Non non. Bien sûr, j’auditionnais en Inde depuis près de huit ou neuf mois. Et oui, j’ai donné beaucoup d’auditions de séries Web et tout ajouter des auditions.

Q. En travaillant avec Sidharth Shukla dans BBB3, avez-vous été intimidé par sa célébrité?

UNE. Pour être honnête, non, probablement parce qu’il l’a fait ressentir ainsi. Il ne m’a jamais fait me sentir intimidé d’aucune sorte et c’était très à l’aise de travailler avec lui, vous savez! Donc je n’ai jamais ressenti cette intimidation ou comme oui.

Q. Dans quelle mesure étiez-vous à l’aise pour tourner des scènes intimes avec lui?

UNE. Comme toute autre personne, il faut du temps pour devenir amis ou simplement avoir une bonne conversation. Donc, cela nécessite également une quantité normale. Tu sais, fPremière rencontre avec moi, nahi bane le mais dheere dheere nous sommes devenus amis. C’était plus comme, je crois que c’était le premier ou le deuxième jour et nous faisions cette scène très importante de la mienne et j’étais très nerveux parce que c’était l’une de mes premières scènes et j’ai l’habitude d’être devant la caméra, mais je Je n’ai pas l’habitude de voir 40 autres personnes derrière la caméra.

Et ce jour-là mujhe rona nahi araha tha (cud don’t cry) et j’étais comme de la merde comme si j’avais oublié d’agir ou quelque chose comme ça. J’ai pris trop de reprises et finalement j’ai décidé que je pouvais me laisser mettre de la glycérine dans mes yeux et avoir des larmes aux yeux ou autre et je me souviens de la nourriture, genre, a couru vers, il (Sidharth Shukla) plaisantait tout le temps et il a couru vers moi, me tenait la main et était comme celle de Sonia mais ça va, ça va. Pourquoi pleures-tu? C’est bon. Nous faisons tous des reprises. Tout le monde était comme, non, tout le monde était comme, non, je ne pleure pas. Donc, je pense que c’était à ce moment-là où nous avons brisé la glace là-bas, et ensuite, nous nous sommes moqués les uns des autres. «

Q. Etes-vous en contact avec lui?

UNE. Oh oui, au lancement de la bande-annonce, Priyanka, lui et moi – nous avons tous eu un appel FaceTime et nous avons tous juste célébré seuls. Alors oui, ici et là nous sommes en contact.

Q. Êtes-vous une personne OTT ou avez-vous vraiment l’impression de viser une vue d’ensemble?

UNE. Bien sûr, je veux dire, honnêtement, mon plus grand objectif est simplement de créer du bon contenu pour faire partie d’un truc incroyable. Donc, que ce soit sur les plates-formes OTT, ou que ce soit dans les films, je suis un jeu parce que même sur les plates-formes OTT, nous voyons un contenu incroyable en cours de création, vous savez. Donc je ne suis pas vraiment, je ne ferme pas les portes là-bas.

Q. Qu’as-tu regardé récemment sur OTT?

UNE. J’ai beaucoup regardé, d’accord. Mais je viens de finir de regarder Shadow and Bone sur Netflix et j’ai vraiment aimé ça et vous les gars, j’essaie de trouver une bonne nouvelle émission à regarder.

Q. Alors, qu’est-ce qui vous occupe en ce moment?

UNE. Donc, pour le moment, je ne fais qu’un pas à la fois et pour le moment, je suis tellement en ce moment que cela me tient occupé en tant que maman honnêtement. Elle me fait courir toute la journée avec elle. Mais oui, en ce qui concerne ma future carrière, je ne fais qu’un pas à la fois. Voyons comment se déroule ce virage. Je reçois toujours des auditions et des trucs. Vous savez, parce que j’ai toujours adoré donner des auditions, je pense que c’est une excellente occasion pour un acteur de montrer ses compétences, mais oui, je vois juste où les cartes aboutissent.

Q. Votre liste de souhaits des cinq meilleurs acteurs de rêve que vous souhaitez associer à l’écran?

UNE. Bon, voyons Ranbir Kapoor, puis je dirais que les gens avec qui je veux travailler incluent Ayushmann Khurrana, Rajkumar Rao, Siddhant Chaturvedi et ensuite Ishan Khatter.