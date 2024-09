Exclusif – Shruti Ulfat sur l’équilibre entre le travail et la vie de famille : Mon fils se rend compte de l’importance de mon travail et de la tranquillité d’esprit que cela me procure

Shruti Ulfat a fait partie de plusieurs émissions à succès, notamment Sasural Genda PhoolJamai Raja et NaamKarann. Actuellement, elle gagne le cœur des téléspectateurs avec son rôle dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Dans une récente interview exclusive avec ETimes TVShruti a parlé de l’équilibre entre son temps entre la famille et le travail malgré son emploi du temps chargé, et elle a réfléchi à la façon dont elle a réussi à rester pertinente dans l’industrie au fil des ans.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle parvenait à consacrer du temps à sa famille malgré son emploi du temps chargé, Shruti a répondu : « Eh bien savons quotidiens « Cela prend presque 30 jours par mois et si vous faites partie intégrante de l’émission, c’est encore plus mouvementé. Je ne me plains pas, bien sûr, mais cela devient un peu fastidieux. Ce n’est pas seulement le tournage, mais le temps de trajet et parfois les prolongations se produisent également. Cela me prend du temps en famille, mais j’essaie de trouver un équilibre. J’ai maintenant développé le don de gérer le temps avec ma famille et du temps de qualité en termes de repos entre les prises. J’essaie de faire une sieste ou deux plus tôt. Avant, c’était un peu comme faire l’idiot. »

Elle a ajouté : « Mais aujourd’hui, je fais en sorte de faire ma sieste et je me sens mieux ainsi. J’ai aussi la chance d’avoir une famille qui comprend l’engagement et l’éthique du travail et qui me facilite la vie au lieu de se plaindre en un rien de temps. Mon fils comprend parfaitement que c’est ce que j’aime faire et je gère toujours mon temps à la maison. Il se rend compte de l’importance de mon travail et de la façon dont il parvient à me donner la tranquillité d’esprit. J’ai de la chance. Ils sont là parce que je peux faire ce que j’aime faire, c’est-à-dire jouer la comédie. »

Connue pour sa polyvalence, Shruti Ulfat a endossé divers rôles dans des séries télévisées et des films, démontrant son talent dans tous les genres. Lorsqu’on lui demande si elle craint de ne pas avoir le temps d’explorer d’autres projets ou le risque d’être cataloguée en raison de son engagement dans un feuilleton quotidien, elle répond : « Parfois, cette pensée me traverse l’esprit. C’est une pensée passagère, mais l’atmosphère sur les plateaux est si agréable et je tourne pour une série emblématique que les gens adorent. En tant qu’actrice, j’essaie d’y ajouter différentes nuances de moi de la meilleure façon possible. Le problème d’être cataloguée existe pour chaque acteur, mais heureusement, j’ai un corpus d’œuvres qui m’aide à mettre en valeur différents aspects de mon travail. Je suis presque omniprésente de la télévision au cinéma en passant par l’OTT en tant qu’actrice, on comprend même de nos jours que nous nous façonnons en fonction de ce que l’on nous met dans la peau. »

L’actrice populaire a également partagé ses réflexions sur la façon dont les acteurs de sa génération ont réussi à rester pertinents et sont toujours dans les mémoires du public, tandis que de nombreux nouveaux acteurs ont souvent des carrières de courte durée. Elle a expliqué : « Vous avez raison, mes collègues acteurs sont encore aujourd’hui connus par leurs noms, car je pense que nous sommes une génération d’acteurs qui viennent d’une émission hebdomadaire et non quotidienne, donc l’envie et le désir d’un épisode étaient énormes et ce format a grandi à chaque fois. Rétrospectivement, les émissions de nos jours commencent et se terminent si tôt qu’il y a un énorme sentiment de compétition. Je suppose que le pouvoir de rétention ou la valeur de rappel diminue donc, mais je suis là pour rester et je me porte bien. Je suis bénie, humble et reconnaissante envers mes amis, ma famille et le tout-puissant. Cela signifie aussi beaucoup, c’est ma passion et l’enthousiasme en moi me fait avancer. C’est un beau voyage et ma conduite en tant qu’artiste m’aide énormément. Je suis toujours reconnaissante pour le travail que j’ai fait et ce que j’apporte à la table et la capacité de le faire. Il y a une raison pour laquelle ils disent que l’âge est de l’or. Je ne me sens pas vieille, mais cette phrase implique qu’avant, nous avions moins d’acteurs dans de grandes émissions, on se battait pour donner le meilleur de soi-même à chaque émission et à chaque film et cela se voyait à l’écran toujours, toujours reconnaissante. »

