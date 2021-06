Exclusif : Shah Rukh Khan vous fait croire en vous, déclare l’actrice de Chak De India Shilpa Shukla | Nouvelles des gens

New Delhi : « Chak De! » du cinéaste Shimit Amin India’ nous a non seulement offert une performance mémorable de Shah Rukh Khan, mais a également présenté de nombreux nouveaux visages qui ont prouvé leur courage dans l’espace d’acteur. Shilpa Shula, qui a joué Bindiya Naik dans un drame sportif, a impressionné tout un chacun avec ses superlatifs d’actrice dans des films tels que Frozen, BA Pass et Criminal Justice: Behind Closed Doors web series. Elle a parlé de sa prochaine téléplay Big Fat City pour ou Zee Theatre.

Dans une interview avec Zee News Digital, Shilpa Shukla a parlé de son expérience de travail dans le théâtre, les films et aussi ses co-stars préférées :

Q. Trouvez-vous que travailler dans des pièces de théâtre est une pause par rapport aux films ?

UNE. Pour un artiste du spectacle, le cinéma et le théâtre sont tout aussi passionnants. Le film a toujours été pour moi un prolongement du théâtre. C’est raconter des histoires à la fin de la au mieux de nos capacités. Les deux sont des respirateurs dans ce sens.

Q. Parlez-nous de The Big Fat City.

UNE. Big Fat City est une comédie noire épique écrite et réalisée par l’un des dramaturges les plus fantastiques de notre époque, Mahesh Dattani. La pièce se déroule à Mumbai. Il s’agit de la nature de la réalité ici, d’une certaine manière. Couple ambitieux avec des IME à payer, un ami avec une solution, une célèbre superstar de la télévision en difficulté, une actrice en herbe avec de grands rêves. Et le timing divin de tout ça. Rien n’est ce qu’il semble. C’est un drame qui fait rire et s’émerveiller en même temps. Il a un éventail de pensées qu’il aborde par le biais de l’humour lorsque les personnages sont réellement dans un vrai désordre et que c’est une situation à faire ou à mourir. La grande ville grasse montre spontanément à quel point ces réalités imaginées sont incertaines.

Q. OTT, cinéma ou cinéma – quel est votre choix ?

UNE. Je voudrais être sans choix.

Q. Vous avez travaillé avec de grands noms, quelle est votre co-star préférée ?

UNE. Chaque co-star est un bijou ! Comme littéralement, il y a tellement de choses à absorber en travaillant avec eux. Jusqu’à présent, mon préféré serait certainement Shah Rukh Khan car il vous fait croire en vous-même. Et c’est un grand cadeau. J’ai aussi adoré travailler avec Kirron Kher sur le premier film. Et chérissez aussi de travailler avec Deepti Naval.

Q. Vos futurs projets ?

UNE. Pour l’instant, quelques webséries et un film.