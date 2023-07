Mathias Boe vaut son pesant d’or en ce qui concerne le badminton indien. Il a navigué et dirigé la paire de doubles masculins de Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy vers des sommets vertigineux et le meilleur classement en carrière du numéro 3 mondial. Ils ont remporté les médailles d’or de la Coupe Thomas, l’or individuel et par équipe aux Jeux du Commonwealth, l’or du badminton en Asie, le bronze. au Championnat du monde l’année dernière, les titres India Open Gold, Swiss Open et Thailand Open et récemment le Indonesian Masters où ils ont récolté un chèque de 92 000 USD, probablement le plus gros prix en argent qu’un membre de notre équipe senior ait reçu jusqu’à présent dans l’équipe indienne.

Voyant et savourant ces performances de haut niveau de nos joueurs ces derniers temps, le ministère des Sports du gouvernement indien a ouvert les cordons de sa bourse pour s’assurer que Boe obtienne ce dont il a besoin, à partir d’un salaire formidable qu’il reçoit, qui si on me dit que jusqu’à 8 000 USD (6 56 000 ₹) par mois auprès de l’ISC.

C’est bon pour le badminton indien, car les entraîneurs les plus performants seront très intéressés et attirés par le travail en Inde.

Maître de tâche acharné, Boe a également été classé numéro un mondial avec Carsten Mogensen, son partenaire de longue date. Médaillé d’argent aux Jeux olympiques de 2012, il avait également remporté la Thomas Cup Gold.

L’Inde sera éternellement redevable à ce génie de 42 ans qui prépare maintenant ses deux garçons à exceller aux Championnats du monde et aux Jeux asiatiques qui se tiendront plus tard cette année.

Extraits :

Quand avez-vous senti et réalisé que vous pouviez être un entraîneur exceptionnel ?

Ce n’est pas moi qui juge si je suis un entraîneur exceptionnel ou non. Je fais juste mon travail avec la plus grande sincérité chaque jour, j’essaie de faire de mon mieux pour les garçons et je les pousse aussi fort que possible. Évidemment, j’ai eu beaucoup d’expérience en tant que professionnel pendant 20 ans ou en tant que meilleur joueur mondial pendant près d’une décennie. Je sais donc ce qu’il faut, à quel point il est difficile de devenir un joueur de premier plan. J’étais très active avec mes entraîneurs, planifiant mes routines d’entraînement. J’étais intéressé par les techniques. Mais les choses ont changé avec l’entraînement défensif et offensif car les échanges sont devenus plus courts, mais plus rapides. Le jeu est devenu plus physique et vous devez jouer autour de la zone de service. J’essaie d’être un entraîneur polyvalent.

Concrètement, je les coache selon les besoins nécessaires pour affronter nos principaux adversaires de Corée, du Japon, d’Indonésie, de Malaisie, etc. Nous essayons de gagner de la manière la plus simple et de quoi avons-nous besoin pour les contrer. J’apprends donc à nos garçons à exceller dans tous les domaines du jeu. Satwiksairaj n’était pas très fort en défense mais j’ai travaillé dur sur cet aspect pendant de nombreux mois et on voit la différence. De même, Chirag n’était pas fort en attaque mais maintenant il est à l’aise là-bas. J’apporte donc mon expérience et mes antécédents dans le coaching et je m’assure que cela leur profite.

Comment avez-vous atterri en Inde pour devenir entraîneur national de double ?

Eh bien, j’avais l’habitude de venir régulièrement en Inde dans le passé pour des raisons personnelles (il sortait avec l’actrice de Bollywood Tapsee Pannu depuis un certain temps maintenant). Et comme je jouais encore en compétition, j’avais besoin de m’entraîner, c’est comme ça que j’ai rencontré Chirag et nous avons commencé à nous entraîner ensemble à Mumbai. Même quand j’ai pris ma retraite, je venais souvent à Mumbai. Donc je le connais depuis 6-7 ans maintenant. Un jour, il m’a appelé et m’a dit que leur entraîneur national prenait sa retraite et quittait le pays. Il m’a donc demandé de rejoindre l’équipe indienne en tant que nouvel entraîneur de double car il était à l’aise avec moi. Nous avons donc fait avancer les choses à partir de là et au départ, je les ai entraînés avant les Jeux olympiques pendant 6 mois. Ils ont bien joué. Puis en Inde, l’association attendait qu’un autre entraîneur rejoigne sous contrat mais cela ne s’est pas produit.

J’ai donc été approché pour reprendre le coaching pendant 6 mois environ, jusqu’à la Coupe Thomas. J’ai accepté car Chirag et Satwiksairaj ne voulaient que moi et ils ont poussé fort avec le BAI et le schéma TOPS de SAI, pour me mettre sous contrat le plus tôt possible. Je ne faisais pas grand-chose à cette époque et j’ai apprécié l’opportunité de faire quelque chose d’intéressant. C’est ainsi que je suis devenu officiellement l’entraîneur national de double.

Le temps entre les deux était très frustrant pour moi car je regardais les matchs à la télévision et je sentais que puisque je manquais les jours de jeu, le plus proche que je pouvais me rapprocher du match était en tant qu’entraîneur. Et alors pourquoi pas l’Inde où je vois un énorme potentiel et si je pouvais entrer dans le système, les futurs joueurs ici pourraient apprendre beaucoup de moi. J’ai raté la tournée et j’ai senti que je pouvais redonner quelque chose au jeu qui ne se développait pas aussi vite qu’il le pouvait. Donc, depuis que j’étais joueur, j’ai saisi l’opportunité de devenir entraîneur, et c’est comme ça que je suis en Inde.

Chirag et Satwiksairaj sont-ils au top de leur forme ou y a-t-il encore des points à améliorer ?

Je pense que tu n’arrêtes jamais d’apprendre. C’est un processus continu pour tout joueur ambitieux. C’est donc la seule chose que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler à quel point vos adversaires s’entraînent et comment ils se préparent. Vous pouvez vous pousser à devenir de mieux en mieux dans tous les domaines.

Ils doivent donc essayer de gagner de gros titres et viser à être numéro 1. Ils doivent avoir soif de succès tout le temps, peu importe à quel point vous êtes actuellement. Il y a donc place à amélioration tout le temps. Vous ne pouvez pas être satisfait de ce que vous avez en ce moment.

L’Inde peut-elle devenir une puissance mondiale en double ?

Une puissance mondiale en double n’arrivera peut-être pas tout de suite… mais oui, pourquoi pas !

Nous avons montré la voie à suivre avec Satwiksairaj et Chirag que vous pouvez gagner les titres majeurs avec une formation appropriée. Et une vision positive. Tout joueur peut aspirer à devenir un champion. Il n’y a aucune restriction. Il s’agit de la façon dont vous vous entraînez, à quel point vous le voulez. S’entraîner et s’entraîner est le mantra… et bien sûr le talent. Mais c’est une autre histoire.

Satwiksairaj et Chirag sont aujourd’hui les meilleurs joueurs et le reste du monde les reconnaît. Mais les grandes puissances du badminton ont de nombreuses paires de haut niveau. Nos adversaires coriaces nous regardent également avec inquiétude. Dans le spot suivant, nous avons Dhruv (Kapila) et (MR) Arjun qui ne peuvent pas du tout être pris à la légère. En fait ce n’est pas qu’en simple, mais aussi en double qu’ils se méfient d’affronter un Indien. Bien sûr, nous nous sommes beaucoup améliorés, mais nous pouvons faire mieux. Nous avons eu les meilleurs joueurs en simple pendant près d’une décennie, c’est donc un développement naturel que nous devenions plus forts en double.

Il est peut-être trop tôt pour nous qualifier de puissance du badminton mondial, mais nous y arrivons. En fait, de nombreux joueurs dans les catégories juniors regardent le succès de Satwiksairaj et Chirag et pensent qu’ils peuvent aussi gagner. Il y a beaucoup de confiance en soi maintenant dans la nouvelle génération de joueurs.

Chirag et Satwiksairaj sont n ° 3 mondiaux, en route vers cet endroit de rêve du n ° 1 mondial. Quelle est l’importance du premier rang ? Vous entraînez-vous vraiment pour cela ?

Et bien c’est le désir ultime de tout sportif d’être n°1 mondial ! Je mentirais si je disais que le classement n’a pas d’importance. Mais il faut avoir une bonne régularité pour atteindre cet endroit. Vous devez jouer de nombreux tournois. Malheureusement, Satwiksairaj a eu quelques blessures à cause desquelles nous avons raté des événements cruciaux. Et nous n’avons pas bien fait dans quelques tournois récemment. De nombreux experts pensent que nous sommes la paire n°1 aujourd’hui. Mais pour moi, il est plus important de gagner les titres majeurs et d’apporter des médailles à l’Inde. Et logiquement, si vous remportez les gros titres, vous êtes de toute façon sur la bonne voie pour les meilleurs classements. Donc, consciemment, vous travaillez pour gagner les titres majeurs. Cela ne signifie pas non plus que je ne serai pas heureux d’être n°1. Bien sûr, je serai très fier des garçons quand ils atteindront ce statut exalté. Oui, ça sonne bien quand vous voyez votre nom au sommet du totem.

Mathias Boe vaut donc son pesant d’or en ce qui concerne le badminton indien. Oui c’est correct. Il est la meilleure chose qui soit arrivée au sport. Il a apporté discipline, prévoyance, confiance en soi et confiance à nos joueurs qui s’enrichissent de sa présence. La meilleure chose qui se passe là-bas est que de nombreux jeunes joueurs pensent que si Satwiksairaj et Chirag peuvent être le n ° 1 mondial, ils pourraient également imiter leurs héros. Et le salaire de 8000 dollars a aidé le badminton indien à élever son statut.

Avec tant de battage médiatique autour du jeu après le succès pionnier de Saina Nehwal et PV Sindhu et de tous les navetteurs du simple messieurs, et maintenant le graphique de carrière exceptionnel de Satwiksairaj et Chirag, les entraîneurs gagnent bien leur vie. À partir de INR 40000 par mois pour le niveau intermédiaire à INR 7 lakh allant à un entraîneur senior, c’est un boom que le badminton indien connaît et qui augure bien pour l’avenir du sport dans le pays.