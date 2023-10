EXCLUSIF : RFK Jr. prendra la parole à CPAC

Les candidats à la présidentielle Robert F. Kennedy Jr. et Vivek Ramaswamy prendront la parole lors de la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) qui doit débuter le 18 octobre, selon un communiqué de presse obtenu exclusivement par le Daily Caller.

Les conférenciers nouvellement annoncés rejoindront d’autres personnalités conservatrices de premier plan telles que Chris Ruddy, PDG de Newsmax, le procureur général républicain du Texas, Ken Paxton, et Kari Lake, bientôt candidate républicaine au Sénat de l’Arizona, pour l’événement de quatre jours à Las Vegas, Nevada. Ramaswamy a gagné en popularité au cours de la course à la présidentielle républicaine tandis que RFK Jr. continue de faire sensation car il devrait passer du parti démocrate à la liste des indépendants. (EN RELATION : Kari Lake se présente au Sénat américain)

« Robert F. Kennedy Jr. a une voix unique pour plaider en faveur du définancement de la bureaucratie armée et pour garantir le droit constitutionnel à la liberté médicale », a déclaré Matt Schlapp, président de CPAC, dans une déclaration au Daily Caller. « La participation de Kennedy à un événement aussi important est le reflet de l’éclatement de la coalition de gauche qui est devenue complètement marxiste, au point que les libéraux traditionnels ne se sentent plus les bienvenus. »

Après avoir annoncé sa candidature à la présidence en avril, Kennedy a constaté une augmentation du soutien au sein du Parti démocrate au début de sa campagne, atteignant un sommet de 21 %, selon un sondage de l’Emerson College du 27 avril. sondage. Au cours des mois suivants, la popularité de Kennedy au sein du parti a décliné alors qu’il semble désormais plus populaire auprès des Républicains, selon à une enquête de juillet Morning Consult. La popularité de Kennedy auprès des Républicains peut très probablement être attribuée à son opposition virulente au vaccin contre le COVID-19.

Ramaswamy est devenu l’un des principaux candidats dans la course à la présidentielle républicaine à la suite du premier débat primaire du GOP. L’homme d’affaires a même lui-même reconnu avoir dépassé ses « propres attentes » lors du débat d’août.

« Nous sommes également honorés d’avoir Vivek Ramaswamy – un véritable patriote et une étoile montante qui se bat pour les valeurs de vie et de liberté de chaque Américain », a déclaré Schlapp dans une déclaration au Daily Caller. « Ramaswamy a eu un impact considérable sur la scène politique en peu de temps. Il vient du monde des affaires et est prêt à combattre courageusement le programme éveillé des grandes entreprises américaines.»

L’événement CPAC d’octobre est un sommet des investisseurs et ne sera pas ouvert aux médias.