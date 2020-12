Le prochain produit phare de Realme sera nommé «Race» et portera le numéro de modèle RMX2202. Cela peut être vu dans une capture d’écran de l’écran À propos qui nous a été envoyée par une source fiable.

La Race sera alimentée par le Snapdragon 888 – c’est le nom du nouveau chipset phare de Qualcomm (qui aurait été le 875). Ce sera l’un des premiers téléphones basés sur le S888 à arriver sur le marché. Le chipset sera associé à 12 Go de RAM et à 256 Go de stockage et fonctionnera sous Android 11 avec Realme UI 2.0 en plus.







Realme RMX2202 « Race » • Propulsé par Snapdragon 888 et Android 11

Nous avons également reçu une image du téléphone, montrant une caméra quadruple avec une bosse de style «Oreo». Cependant, nous n’avons pas encore d’informations sur les modules à l’intérieur de cette bosse. On ne sait pas non plus si la Realme Race comportera la charge UltraDART 125W de Realme ou si cela fera ses débuts avec un autre appareil.

PDG Madhav Sheth tweeté «Qualcomm 8__» avant l’annonce officielle de la puce et quelques heures plus tard a tweeté à propos de « une surprise » pour décembre. Et ce n’est même pas le premier teaser sur Realme utilisant le nouveau chipset 5 nm. Ce teaser faisait allusion à l’introduction d’une nouvelle lettre dans la gamme de produits actuelle de Realme.

Mais un lancement en décembre semble un peu trop tôt, les modèles Realme X50 ont été dévoilés fin février et lancés début mars, par exemple. Ce nouveau téléphone peut venir légèrement plus que cela (comme les téléphones S21 de Samsung), mais nous ne nous attendons pas à beaucoup plus que des teasers avant janvier.