Exclusif: Realme GT photographié au MWC Shanghai

Le MWC Shangai commence ce mardi mais nous avons déjà nos premières nouvelles du showfloor. Nous avons eu une image du stand Realme de quelqu’un travaillant sur le terrain et cela nous donne un autre regard sur le prochain produit phare de la GT 5G.

La Realme GT 5G est représentée dans sa finition en cuir Bulbelbee et est certainement l’une des conceptions les plus intrigantes de ces derniers temps. Nous pouvons également distinguer 64MP à côté de la caméra, confirmant le capteur principal. Nous voyons également une autre caméra, probablement un module ultra-large et un flash à quatre LED.

Auparavant, la société avait confirmé que le Realme GT 5G serait alimenté par un chipset Snapdragon 888 et offrirait 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. À l’avant se trouve un panneau AMOLED 120 Hz avec le lecteur d’empreintes digitales en dessous. La charge rapide de 65 W fait également partie de l’ensemble.

La Realme GT 5G fera ses débuts officiels le 4 mars, donc même si elle orne le stand Realme au MWC Shanghai, elle ne sera pas annoncée là-bas. Cependant, nous pourrions obtenir d’autres teasers de la société lors de l’événement.

Un merci spécial à notre pronostiqueur!