Exclusif : Realme Flash est le premier téléphone Android avec recharge magnétique sans fil

Comme le laisse entendre un tweeter depuis plus tôt dans la journée, Realme se prépare à sortir un nouveau téléphone et nous avons juste eu quelques détails supplémentaires dans notre boîte aux lettres. Il s’appelle Realme Flash et il fera ses débuts avec le chargeur magnétique sans fil MagDart de la marque – une première dans le domaine Android.

Semblable à la technologie MagSafe d’Apple, Realme MagDart se clipsera à l’arrière de l’appareil et pompera une quantité d’énergie non divulguée. La solution de Realme est physiquement plus grande que ce que nous avons vu d’Apple et comprend un ventilateur pour aider à contrôler les thermiques, ce qui signifie que nous pourrions voir des vitesses supérieures à 15 W ici.

Le chargeur contient également un connecteur USB-C. Nous avons déjà vu un chargeur magnétique en forme de rondelle plus petit doté d’un câble intégré et censé offrir des vitesses de charge de 15 W.







Flash réel

Realme Flash arbore un écran incurvé avec une découpe perforée dans le coin supérieur gauche. Le dos comporte une configuration à trois caméras tandis que les composants internes comprennent un Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le côté logiciel est couvert par Android 11 avec Realme UI 2.0 sur le dessus. Attendez-vous bientôt à plus de détails sur Realme Flash et MagDart.