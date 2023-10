Exclusif : Ranbir Kapoor mise beaucoup sur Animal pour décider de sa prochaine action après la sortie du film de Sandeep Reddy Vanga

Ranbir Kapoor est un acteur doué et très concentré, et pour la première fois, la star sera vue sous un jour négatif dans Animaldirigé par Sandeep Reddy Vanga. La bande-annonce et les chansons d’Animal ont reçu des réponses étonnantes de la part des fans, qui deviennent gaga à cause de l’avatar négatif de Ranbir. Et Ranbir a de grands espoirs pour Animal, et il attend avec impatience de voir la réponse de son public, car il a été témoin de nombreuses situations défavorables en matière de sorties.

Une source proche révèle : « L’acteur est extrêmement optimiste quant à Animal qu’il brisera toutes les chaînes et enregistrera le box-office. Et seulement après avoir été témoin du verdict de Animal, Ranbir Kapoor franchira la prochaine étape dans le choix de son prochain film. Ranbir Kapoor, qui a prouvé son courage en tant qu’acteur dans chaque film, n’a pas eu assez de chance en matière de succès au box-office, mais le prochain film de Sandeep Vanga lui donne beaucoup d’espoir d’assister à un succès comme il n’en a jamais vu auparavant. »

La source ajoute en outre : « Ranbir Kapoor est très confiant dans le film après avoir regardé le produit final, et il a une confiance totale dans Sandeep Vanga, mais l’acteur attend toujours de voir la réponse et de décider ensuite de son prochain geste, ce qui est assez juste. »

Bien que Ranbir ait Brahmastra 2 et 3 dirigés par Ayan Mukerji et également Nitesh Tiwari Ramayana, mais ne va pas démarrer de sitôt au niveau tournage. Ainsi, après Animal, l’acteur envisage de faire quelque chose de léger et de différent, et tout dépend du verdict d’Animal. Animal devrait sortir le 1er décembre 2023, Rashmika Mandanna jouera la principale dame du film. Restez à l’écoute avec nous pour plus d’actualités sur le divertissement. Parler de Brahmastra 2, on verra l’acteur travailler avec son ex Deepika Padukone encore une fois, qui jouerait apparemment Jal Astra.