Exclusif: Qui n’aime pas un flic qui peut faire des mouvements élégants, ironise Arbaaz Khan sur la série animée ‘Dabangg’ | Buzz News

New Delhi : l’acteur-producteur devenu réalisateur Arbaaz Khan est enthousiaste à propos de sa dernière sortie – la série animée Dabangg sur Disney + Hotstar VIP. Chulbul Pandey joué par Salman Khan sur Reel-Life reçoit une version OTT pour les enfants et les frères Khan sont enthousiasmés par le projet. Dabangg – La série animée diffusée le 31 mai 2021.

Arbaaz Khan a expliqué à Zee News Digital son amour pour l’espace OTT et comment la préparation du contenu pour enfants est la plus difficile car ils sont le meilleur critique de votre travail.

Q. Dans quelle mesure étiez-vous impliqué dans la série animée Dabangg pour OTT ?

UNE. J’ai été impliqué dans la production de la série car le contenu pour enfants est l’un des contenus les plus difficiles car il n’est pas facile d’obtenir un coup de pouce des enfants car ils sont les meilleurs critiques et parlent avec le cœur, avec mon équipe et Cosmos-Maya studios j’ai participé à la pré et post-production de la série

Q. Êtes-vous un mordu d’OTT ? Si oui, qu’est-ce qui vous occupe ces jours-ci ?

UNE. Oui, je regarde du contenu sur les plateformes OTT et je l’apprécie énormément. Ces derniers temps, les jours ont passé avec beaucoup d’activités amusantes à l’intérieur avec les enfants quand ils sont à la maison et en pensant au prochain épisode passionnant que nous pouvons créer pour Dabangg – la série animée pour Disney+ Hotstar VIP!

Q. Dabangg est spécial pour vous. Avez-vous pensé à créer une franchise similaire pour un public numérique ?

UNE. Oui, c’est spécial – et oui, j’ai gardé cette idée en tête pour toujours. Chulbul est un personnage classique, les enfants adorent les personnages qui font la différence – Shinchan, Doremon, Moana – tous ces personnages ont touché une corde sensible chez les enfants et Chulbul étant tellement aimé dans tous les groupes d’âge – nous avons pensé, pourquoi pas ? qui n’aime pas un flic qui sait faire des mouvements de classe !