La membre du Congrès Ayanna Pressley s’adresse aux journalistes devant le Massachusetts State House à Boston le 10 novembre 2020. | Pat Greenhouse / The Boston Globe via Getty Images

La législation prévoit la création d’un centre de lutte contre le racisme dans les Centers for Disease Control and Prevention.

La pandémie de coronavirus a rendu les réalités quotidiennes du racisme structurel parfaitement claires: un an après le début de la pandémie, les statistiques montrent que les Noirs et les Latino-Américains sont trois fois plus susceptibles que les Blancs de contracter Covid-19 et deux fois plus susceptibles de succomber à la maladie tout à fait. L’impact du virus s’étend également à l’emploi, à la santé mentale, au logement et à l’éducation – plaçant les personnes de couleur plus en arrière.

pendant ce temps de nouvelles données montrent que les communautés noires et brunes ne sont pas atteintes par les efforts de vaccination de masse, les Américains blancs ayant un meilleur accès au vaccin.

Pour s’attaquer à ces disparités flagrantes – et aux effets néfastes sur la santé de décennies de racisme systémique plus largement – la représentante Ayanna Pressley, la sénatrice Elizabeth Warren et la représentante Barbara Lee présentent de nouveau un projet de loi au Congrès lundi. Leur loi anti-racisme dans la santé publique de 2021 ferait en sorte que le gouvernement américain comprenne à quel point la santé des personnes de couleur a été affectée par deux crises en cours: la pandémie de coronavirus et le taux disproportionné de violence que les responsables de l’application des lois infligent aux Noirs et aux Marrons gens.

À l’heure actuelle, disent les trois législateurs, le gouvernement fédéral ne dispose même pas des informations dont il a besoin pour faire face adéquatement aux disparités raciales en matière de santé. Lorsque la pandémie de coronavirus a atteint un sommet au printemps dernier, les Centers for Disease Control and Prevention n’ont pas facilement divulgué les informations par race jusqu’à ce que le public le demande. Selon Pressley, le gouvernement n’a pas «collecté de manière adéquate les données sur la race et l’origine ethnique sur le dépistage du COVID-19, l’hospitalisation et les décès». L’un des principaux objectifs du projet de loi est d’étendre la recherche sur l’impact du virus par race – et, en fin de compte, de façonner une politique de santé antiraciste.

L’autre consiste à s’attaquer à une autre grande menace pour la vie des Américains noirs et bruns – la violence policière, sixième cause de décès chez les jeunes hommes noirs. En examinant le recours à la force par la police sous l’angle de la santé publique, le projet de loi apporte une nouvelle urgence à la question en dehors de la réforme de la justice pénale.

Pour faire face à ces deux crises, le projet de loi établirait deux programmes au sein du CDC: un «Centre national de lutte contre le racisme» et un programme de prévention de la violence policière au sein du Centre national pour la prévention des blessures du centre. Cela peut sembler être deux correctifs distincts pour deux projets de loi distincts, mais les législateurs les considèrent comme les problèmes de racisme systémique les plus urgents auxquels notre pays est confronté. La législation bicamérale est coparrainée par plus de trois douzaines de législateurs, dont les sénateurs Tina Smith et Ed Markey et les représentants Rashida Tlaib et Eleanor Holmes Norton.

«Le racisme structurel est une crise de santé publique qui continue de ravager les communautés noires, brunes et autochtones, nous refuse l’accès à des soins de santé de qualité et exacerbe les disparités raciales de longue date en matière de santé», a déclaré Pressley dans un communiqué. «Pour faire face et démanteler les systèmes et pratiques racistes qui créent ces inégalités, nous avons besoin de recherches solides et complètes sur les effets du racisme structurel sur la santé publique et de solutions politiques pour mettre fin une fois pour toutes à ces disparités.»

Objectif 1: Intégrer la lutte contre le racisme dans la réponse Covid-19 du gouvernement

Au début de la pandémie, le gouvernement n’a pas réussi à ventiler les données sur les infections et les décès par race. Au fil du temps, plus d’informations sur certains groupes sont devenues disponibles dans les États, mais les informations sur la population amérindienne et autochtone d’Alaska sont restées rares. Désormais, au fur et à mesure que les informations sur les distributions de vaccins deviennent disponibles, les données ventilées par race ne font qu’arriver.

Selon une étude de janvier de la Kaiser Family Foundation, seuls 17 États déclaraient publiquement des données de vaccination par race et origine ethnique. Et sur la base de ces informations, le rapport a constaté que «la part des vaccinations parmi les Noirs est inférieure à leur part de cas dans les 16 États déclarants et inférieure à leur part de décès dans 15 États».

Par exemple, les données préliminaires montrent que les Noirs ne représentent que 15% des vaccinations au Mississippi, bien qu’ils représentent 38% des cas et 42% des décès. En comparaison, la part des vaccinations parmi les Blancs est plus grande que leur part de cas dans 13 des 16 États pour lesquels des données sont disponibles et plus grande que leur part de décès dans neuf de ces États. Au Maryland, 65% des vaccinations sont allées à des Blancs, mais elles représentent 39% des cas et 50% des décès dans l’État.

Un centre de lutte contre le racisme au CDC, que le projet de loi propose de créer, permettrait d’abord de contrer le manque d’informations sur la santé ventilées par race en appelant à des recherches et à des données qui tiennent compte de l’impact du racisme systémique. Cela signifie que le centre ferait en sorte que la race ne soit pas une réflexion après coup lorsqu’il s’agit d’interventions sanitaires, mais un facteur déterminant qui façonne les décisions politiques en matière de logement, d’éducation, d’alimentation et d’autres déterminants de la santé. Dans le même temps, le centre déclarerait le racisme une crise de santé publique, envoyant le message que le racisme est une menace urgente pour le bien-être du monde.

La loi appelle également spécifiquement les CDC à créer au moins trois centres régionaux qui se concentrent sur l’antiracisme et à éduquer le public sur les méfaits du racisme structurel et des interventions de santé daltoniennes, comme les plans de distribution de vaccins qui ne prennent pas en compte la race et l’ethnicité. en compte. En fin de compte, l’étude du centre sur le racisme devrait éclairer la formation que les membres du personnel des CDC reçoivent et les mesures prises par l’organisation pour développer des politiques antiracistes.

«Il est clair que le COVID-19 a exacerbé des décennies de disparités dans les résultats de santé pour les Noirs et les Brunes», a déclaré Warren. Un projet de loi qui crée «une politique fédérale de santé antiraciste qui étudie et aborde ces profondes disparités dans les résultats de santé à leurs racines est la façon dont nous commençons à traiter les disparités en santé comme les crises de santé publique qu’elles sont.

Objectif 2: Traiter la violence et la brutalité policières comme des problèmes de santé publique

Le projet de loi considère également le maintien de l’ordre en Amérique comme un problème de santé publique, à traiter au moyen de politiques de santé qui favorisent l’équité. «En raison du racisme structurel aux États-Unis, les hommes noirs sont jusqu’à trois fois et demie plus susceptibles d’être tués par la police que les hommes blancs, et 1 homme noir sur 1000 mourra des suites des violences policières», indique le projet de loi États.

Le projet de loi vise à créer un bureau au sein du CDC qui mènerait des recherches en santé publique sur la violence policière afin de déterminer à la fois les effets sur la santé et la meilleure façon de développer des politiques de santé publique qui éliminent les décès, les blessures et les traumatismes aux mains des forces de l’ordre. À l’instar du programme de lutte contre le racisme, ce centre donnerait la priorité à la collecte de données pour donner au gouvernement fédéral une solide compréhension de l’impact de la présence policière, des interactions, de la violence et de la brutalité sur la santé. Le but ultime serait de «perturber les processus de maintien de l’ordre qui préservent et renforcent le racisme et les disparités raciales en matière de santé publique», indique le projet de loi. Le projet de loi suggère également que le centre étudie «des alternatives à la réponse des forces de l’ordre comme méthode de réduction de la violence policière».

Alors que 2020 a révélé les failles du système de santé américain, il a également mis à nu les innombrables problèmes liés aux services de police. Les meurtres par la police de Noirs américains comme Breonna Taylor et George Floyd n’ont fait que souligner le genre de peur et de terreur contre lesquelles les militants noirs manifestent depuis des décennies. Le groupe de défense Mapping Police Violence a constaté que la police avait tué 1127 personnes en 2020 – il n’y avait que 18 jours par an sans un meurtre de la police. Les Noirs représentaient 28% de ces meurtres alors qu’ils ne représentaient que 13% de la population du pays.

Les représentants Pressley et Lee et le sénateur Warren croient que la législation permettrait une approche globale de ces questions que le pays ne doit plus choisir d’ignorer.

«Le noir, le brun et d’autres communautés de couleur meurent à des taux disproportionnés de cette pandémie. Nous avons la responsabilité morale non seulement d’affronter, mais de démanteler et de dénoncer des siècles de racisme dans notre système de santé publique », a déclaré Lee dans un communiqué.