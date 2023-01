Exclusif : premier aperçu de l’Amazfit GTR Mini

Amazfit n’a pas encore lancé de nouvelle smartwatch cette année, mais nous avons de nouvelles images de la prochaine GTR Mini. Après la ligne GTS Mini, Amazfit étendra le facteur de forme plus petit à la gamme GTR avec le modèle A2174 portant le nom de code interne “Leiden”.

















Amazfit GTR Mini

Amazfit GTR Mini offrira un écran tactile AMOLED 2,5D de 1,28 pouces et un boîtier en acier inoxydable avec un seul bouton sur le côté droit de la montre. Les autres fonctionnalités incluent un récepteur GNSS embarqué avec prise en charge du GPS, QZSS, BEIDOU, GALILEO et des normes.











Amazfit GTR Mini non attaché

Pour le suivi de la santé, GTR Mini effectuera une surveillance de la fréquence cardiaque, de la SpO2 et du stress sur 24 heures. GTR Mini suivra également plus de 120 modes sportifs avec reconnaissance d’activité.











Boîtier Amazfit GTR Mini

La montre embarquera une batterie de 500 mAh et démarrera Zepp OS. Pour la connectivité, GTR Mini prend en charge Bluetooth 5.1 LE et sera compatible avec tout appareil Android 7.0 ou iOS 12 et plus. Amazfit GTR Mini sera proposé dans les couleurs bleu nuit, rose et noir.

Un merci spécial à notre pronostiqueur anonyme !