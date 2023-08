EXCLUSIF : Pragg appelle sa mère un énorme soutien ; Il dit qu’il aurait pu mieux jouer lors du premier match contre Carlsen

Le prodige indien des échecs Praggnanandhaa a échoué lors de la dernière haie de la Coupe du monde FIDE 2023 en échouant face au numéro un mondial Magnus Carlsen lors de la finale du prestigieux événement organisé en Azerbaïdjan jeudi.

Prag et Carlsen ont joué un match divertissant qui s’est décidé en faveur du joueur de 32 ans aux tie-breaks après que les deux matchs classiques se soient soldés par un match nul.

Dans une exclusivité avec News18, Prag a estimé qu’il aurait pu jouer un peu mieux lors du premier match contre le n°1 mondial, mais il s’est dit satisfait de sa performance tout au long de l’événement.

«Je suis heureux d’avoir atteint la finale. Je pense que j’ai bien joué », a déclaré le joueur de 18 ans.

« J’essayais d’être prêt mentalement. J’ai bien joué lors des tournois précédents », a-t-il ajouté.

Prag a reconnu qu’il avait perdu contre le joueur le plus fort qu’il aurait pu affronter lors du choc au sommet à Bakou.

« C’est le joueur le plus fort. J’aurais pu mieux jouer lors du premier match », a-t-il réfléchi à propos de sa performance finale.

Prag a également évoqué son interaction avec le Scandinave après ses matchs et a déclaré qu’il chérirait ces souvenirs et ces échanges.

« J’ai essayé de discuter d’échecs avec lui et ces moments où il est venu me voir après le match étaient spéciaux », a déclaré le garçon Wonder de Chennai.

Un thème récurrent lors des matchs de Prag à Bakou était la vue de sa mère adorée qui accompagnait l’adolescent au tournoi à l’étranger. Le magicien des échecs a fait l’éloge de Mme Nagalakshmi, sa mère, et l’a remerciée pour son soutien, comme toujours.

« Elle est d’un grand soutien pour moi et je pense que le soutien familial est très important dans tous les domaines », a affirmé l’adolescente.

Les exploits de Prag sur la scène mondiale ont inspiré de nombreux Indiens à affluer vers le jeu en tant que spectateurs ou participants, car les réalisations du joueur de 18 ans ont annoncé une vague de soutien et d’attention sans précédent sur toutes les plateformes.

« Je suis heureux de voir que de plus en plus de gens encouragent les échecs et j’essaierai de faire de mon mieux lors des prochains tournois. Je voudrais également remercier ma famille, mes entraîneurs, mes sponsors et le gouvernement qui m’ont toujours soutenu », a-t-il gracieusement déclaré.

Le joueur du Tamil Nadu a déclaré qu’il souhaitait décompresser et profiter un peu pendant le temps d’arrêt suivant la conclusion de l’événement majeur.

« Je vais essayer de me détendre pendant un moment », a conclu le prodige indien.