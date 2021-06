New Delhi : Au milieu de l’épidémie mortelle de nouveau coronavirus, le contenu OTT et numérique a été énormément profité et est également venu à la rescousse des téléspectateurs. Avec de nombreuses grandes stars désormais ouvertes à la sortie de leurs films sur l’espace OTT, un consultant financier chevronné de SB Consulting a partagé son point de vue d’expert sur l’impact sur l’industrie cinématographique.

Voici les extraits de son interview avec Zee News Digital :

Pourquoi des films comme 83 et Sooryavanshi devraient-ils sortir uniquement dans les salles de cinéma ? Quel genre d’implications financières ont eu lieu en raison du retard ?

À l’époque d’avant la pandémie, le modèle de sortie des films était d’abord au cinéma, puis à la télévision / OTT (plate-forme numérique), quels que soient les films à petit ou à gros budget. De plus, un film conçu uniquement pour l’expérience sur grand écran, ce qui peut être en termes d’expérience cinématographique, de qualité sonore, de quantité d’émotion pouvant être montrée ou ressentie sur grand écran plutôt que sur petit écran, hululement dans les salles de cinéma pour une scène particulière, etc. La sortie de tout film sur grand écran contribue de manière significative à l’amélioration de la valeur de marque du film ainsi qu’à ses parties prenantes.

Si nous nous souvenons de l’histoire, lorsque Mughal-E-Azam a été produit, le producteur a lui-même construit un théâtre appelé Maratha Mandir-Mumbai, pour montrer la grandeur du film en d’autres termes en respectant son réalisateur et son film pour obtenir la bonne plate-forme pour la vue et le public ressentent également la même chose. Avec le même sentiment et avec de nouvelles techniques avancées, l’expérience cinématographique des films s’est considérablement développée, le réalisateur de ces grands films souhaite attendre l’ouverture des cinémas pour que le public ait la même expérience tout en regardant son film contrairement au petit écran.

Les autres points peuvent être l’engagement de pré-vente des cinéastes. Les producteurs ont également l’habitude d’avoir un contrat de pré-vente pour certains de leurs droits de distribution tels que les droits de cinéma, les droits d’outre-mer, les droits de télévision, les droits numériques, les droits OTT, etc. disponible pour chaque distributeur. Par conséquent, en cas d’engagement de pré-vente du producteur, le producteur doit suivre la même séquence, à moins que & jusqu’à ce que tous les actionnaires proposent une autre option alternative. Il peut également y avoir de telles raisons pour que les producteurs ne puissent pas accéder directement à une plate-forme numérique, ce qui leur permet de récupérer leur investissement.

La détention de films dans des boîtes a sa propre implication en termes de prise en charge des coûts de détention des stocks/investissements (indépendamment du fait qu’ils soient financés par la dette ou par leur propre argent – lien émotionnel avec le contenu avec l’évolution du temps, l’évolution du test du public, risque de piratage, etc.

Comment voyez-vous le mariage de l’OTT et des théâtres comme dans le cas de Radhe – Est-ce que quelqu’un à l’exception de ZEE pourra le faire ?

Ce sera bon et bienvenu. J’ai dit dans le passé également que l’exploitation numérique du film est la nécessité du jour et ne tuera pas le cinéma pour toujours. En fait, tout le monde veut aller au théâtre pour une véritable expérience cinématographique mais ce n’est pas disponible et la peur de la pandémie actuelle, donc les gens veulent regarder du contenu divertissant à la maison compte tenu de la situation actuelle et le cinéaste ne devrait pas garder le public affamé de contenu. Une fois que la situation s’améliore, le verrouillage est levé et la confiance des gens retrouvée – encore une fois, les téléspectateurs commenceront à aller au cinéma.

Zee est dans une meilleure position compte tenu de sa marque de masse et de son empreinte dans tous les segments de l’industrie cinématographique tels que la réalisation de films, la musique, la distribution en salles, la chaîne satellite, Pay Per View, OTT, etc. À part Zee, Hot-star ou Sony peuvent pouvoir faire de même.

Par coïncidence, le verrouillage de la salle de cinéma a donné un coup de pouce soudain à la plate-forme numérique pour visualiser le contenu de divertissement. Cette pandémie aura un impact durable sur la vie culturelle mondiale, prédisant que des changements de comportement des consommateurs qui devraient prendre plus de cinq ans pourraient se produire en cinq semaines, de nombreuses personnes ne revenant probablement pas entièrement à leurs habitudes d’avant le verrouillage.

À votre avis, quelle est la taille de l’industrie cinématographique en Inde, y compris le contenu OTT généré ?

Selon le dernier rapport FICCI 2020, le secteur du divertissement cinématographique est estimé à Rs 202 milliards et les médias numériques à Rs 279 milliards. Et montrant un bond à Rs 414 milliards pour les médias numériques, alors que le divertissement filmé est projeté à Rs 244 milliards pour l’exercice 2021. Cela est principalement dû à la pandémie où la consommation de médias numériques a augmenté avec la disponibilité du temps avec les gens.