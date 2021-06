New Delhi: visage talentueux Kirti Kulhari, qui a récemment été vu dans le réalisateur Shaadisthan de Raj Singh Chaudhary, est un habitué de l’espace OTT. Elle a à son actif des émissions Web telles que Four More Shots et Criminal Justice, créant un espace de niche avec ses actes impressionnants et sa représentation polyvalente des personnages à l’écran. Dans une interview exclusive avec Zee News Digital, Kirti Kulhari a expliqué ce qui l’avait motivée à prendre Shaadisthan et qui est son préféré dans l’industrie !

Q. Qu’est-ce qui vous a poussé à prendre le Shaadistan ?

UNE. L’idée du scénario m’a vraiment enthousiasmé. Je pense que c’était un sujet qui devait en quelque sorte être discuté et je suis tout à fait pour discuter de choses qui mènent à une société libre et vous savez responsabiliser les gens et bien sûr le personnage de Sasha, qui apparaît comme tellement autonome dans un tel belle façon, d’une manière si humaine et elle joue une chanteuse que vous connaissez juste en tant que rock star et. Donc, tout cela mis en place juste vraiment. J’ai vraiment senti que ce film avait besoin d’être fait et il s’est avéré être un film très très spécial.

Q. Après Four More Shots et Criminal Justice, travailler dans un film était-il un choix délibéré ?

UNE. Je ne regarde pas mon travail tu sais je n’ai pas fait de distinction en termes de série ou de film. Je veux dire, oui, vous voulez équilibrer parce que la série est très exigeante, cela prend en quelque sorte beaucoup de temps et d’efforts et vous savez et oui, parfois, les films sont beaucoup moins un engagement que cela. La préparation est à peu près la même mais au moins le temps de tournage et tout ça est beaucoup moins mais comme je l’ai dit plus important pour moi est – qu’est-ce qui m’arrive et est-ce que je veux en faire partie ?

Q. Qu’est-ce qui vous passionne en tant qu’acteur ?

UNE. Un bon script qui est un bon sujet, vous savez, mais aussi l’histoire qui sera connue sur ce sujet est également très importante parce que parfois vous pouvez avoir un sujet très intéressant mais ce n’est pas ce que vous savez qui vient et cela ne transmet pas ce qu’il est censé faire de la meilleure façon à cause de l’histoire qui l’entoure. Donc, ces deux facteurs plus bien sûr mon personnage, ce que je fais dans la série ou le film et dans quoi je joue et à quel point c’est excitant et à quel point c’est difficile et à quel point c’est différent de ce que j’ai fait auparavant. Et bien sûr, le réalisateur qui fait avancer les choses compte vraiment pour moi car c’est finalement sa vision et je veux m’assurer que la vision que la personne a correspond à ma vision ou est meilleure que ma vision.

Q. Qui est ta co-star préférée et pourquoi ?

UNE. Je n’ai pas de favoris en tant que tel, en fait, j’aimais travailler avec des personnes différentes tout le temps. De la même façon que c’est ennuyeux pour moi de répéter les personnages, de la même manière que ça devient ennuyeux pour moi d’agir avec la même personne. Vous savez, je cherche toujours, c’est toujours agréable de travailler avec de nouvelles personnes et vous connaissez de nouvelles personnes et parce que c’est là que vous apprenez et comprenez vraiment et que vous vous connectez ou ne vous connectez pas. Il y a quelque chose de nouveau là-bas et la nouveauté est excitante.

Q. Vos futurs projets

UNE. Mes futurs projets incluent une série intitulée ‘Human’ avec Shefali Shah, réalisée et produite par Vipul Shah, également co-réalisée par Mozez Singh. C’est un drame médical, c’est quelque chose qui va sortir cette année. Il y a Four More Shots Saison 3, et j’ai quelques courts métrages appelés l’un Inside Out et l’autre s’appelle Charu, – ceux-ci que j’ai en préparation.