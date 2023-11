Exclusif : plus de 60 pays soutiennent un accord visant à tripler les énergies renouvelables cette décennie, selon des responsables

Valerie Volcovici couvre la politique climatique et énergétique des États-Unis depuis Washington, DC. Elle se concentre sur les réglementations climatiques et environnementales au sein des agences fédérales et au Congrès et sur la façon dont la transition énergétique se transforme aux États-Unis. D’autres domaines de couverture incluent ses reportages primés sur la pollution plastique et les tenants et aboutissants de la diplomatie climatique mondiale et des négociations climatiques des Nations Unies.