Exclusif : Peyton List et Michael Cimino parlent de la nouvelle comédie romantique surnaturelle de Netflix « Girl Haunts Boy » [Video]

Nous avons discuté avec Peyton et Michael de leur amour à travers différents royaumes dans la nouvelle comédie romantique chaleureuse aux saveurs de citrouille et d’épices de Netflix.

Cole, joué par Michael Cimino (Amour, Victor, je ne l’ai jamais fait) est un adolescent qui n’est pas enthousiaste à l’idée de déménager dans une nouvelle ville avec sa mère veuve. Cependant, il ignore complètement que sa nouvelle maison est plus que démodée mais comprend un forfait avec une amie goule des années 1920, Beatrix connue sous le nom de « Bea » jouée par Liste Peyton (Cobra Kai, esprits de l’école). L’hilarité et la confusion s’ensuivent alors que Cole et Bea doivent trouver un moyen de coexister pacifiquement. La principale passion de Cole est la musique et bien qu’il soit un guitariste talentueux, il a arrêté de jouer et s’est ainsi mis en avant. Bea est une fille hors du temps qui essaie de comprendre ce monde en constante évolution. Tous deux deviennent rapidement amis et s’apprennent mutuellement quelques choses sur la vie, l’amour et le temps.

Le Knockturnal a parlé avec Liste Peyton et Michael Cimino sur leur implication dans le film et sur la façon dont leurs personnages ont résonné en eux personnellement, faisant ressortir une grande alchimie à l’écran.

Sur la façon dont ce film séduira le public et se démarquera des autres films d’amour sur le thème du surnaturel. Cimino pense que les personnages trouveront un écho auprès du public en raison de leur relativité. « Donc, je ne peux pas dire en quoi cela diffère, mais je peux dire que je pense que cela trouvera un écho auprès du public parce que je pense que beaucoup de gens ont ressenti ce que Cole a ressenti et même Bea a ressenti même si , oui, c’est un fantôme. » Il explique en outre : »Je pense que tout enfant qui est artiste et qui veut devenir artiste trouvera quelque chose d’incroyable dans le film à cause de cela. »

Les deux Liste et Cimino ne sont pas nouveaux dans le genre surnaturel, même si Liste ne pense pas à l’étiquette surnaturelle lorsqu’il s’agit de ses projets impliquant ces thèmes. »Ouais, je l’ai déjà fait, School Spirits. C’était donc nouveau pour moi et j’oublie qu’ils sont même surnaturels, je ne leur mets même pas cette étiquette dans ma tête quand je pense aux projets parce que ce n’est pas mon objectif principal. Je pense qu’il s’agit de la connexion de ces humains.

La relation entre Cole et Bea dans le film est tout simplement réconfortante car ils trouvent ces deux âmes sœurs qui se sentent perdues, font se sentir entier et retrouvent du plaisir dans la vie et l’au-delà. Pour avoir développé la chimie entre Cole et Bea pour transmettre leur caractère unique. lier. Cimino a expliqué comment leur temps d’arrêt les a amenés à profiter de la compagnie des autres, ce qui a aidé la bulle chimique à l’écran. »Pour être honnête Peyton et je traînais juste en dehors du travail, je la forçais toujours à prendre du café ou de la nourriture végétalienne avec moi. Et elle le rejoint toujours et le mange avec plaisir avec moi et nous sortions simplement ensemble. Nous sommes amis et nous tournions nos scènes en dehors du travail et c’était vraiment sympa d’avoir Peyton en tant qu’ami tout au long de ce processus parce que nous tournons à Jersey et que nous sommes loin de nos familles et c’était bien d’avoir quelqu’un sur qui nous pouvons nous appuyer, « Cimino dit.

Liste a accepté : « C’était un casting tellement intime, c’était vraiment comme moi et Michel pour une grande partie. Alors oui, je pense que cela a vraiment aidé à créer des liens et nous vivions dans le même immeuble et dans le même quartier du New Jersey pendant le tournage.

Ce film n’est pas seulement un film romantique amusant et touchant, mais il est également de saison à apprécier lors d’une journée d’automne pluvieuse ou après avoir visité un champ de citrouilles pour vous détendre. Une fille hante un garçon est disponible en streaming sur Netflix à partir de 10 octobre.