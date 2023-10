EXCLUSIF : « Peut-être que Liverpool pensait que nous étions un autre type d’équipe des Spurs » – Micky van de Ven sur la victoire épique et la vie dans le nord de Londres

Plusieurs fois lors du match de samedi contre Liverpool, on a pu entendre le public des Spurs scander le nom de Micky van de Ven sur l’air de KC & The Sunshine Band. Abandonnez-le. C’est la même chanson qui a été utilisée par son compatriote néerlandais et favori des fans Rafael van der Vaart au début des années 2010 et, après seulement quelques mois au club, Van de Ven a déjà été adopté par les fidèles des Spurs.

Samedi, sa chanson a résonné dans les tribunes du Tottenham Hotspur Stadium après plusieurs dégagements défensifs, soit par des interceptions opportunes, soit après avoir devancé ses adversaires, le défenseur central ayant mis en valeur l’une de ses principales caractéristiques : sa vitesse fulgurante.

Van de Ven rayonne également de calme lors de la construction depuis l’arrière et a déjà noué une bonne entente avec Cristian Romero. Lorsque l’Argentin effectue une course vers l’avant, le défenseur néerlandais reste automatiquement en retrait et vice versa. Ils semblent bien en harmonie l’un avec l’autre.

« Nous pouvons sentir ce que fait l’autre », a déclaré Van de Ven à FourFourTwo après le match. « S’il avance, il doit savoir que je le soutiens. Et si j’avance, alors je sais qu’il me couvre. C’est juste ce sentiment que vous ressentez l’un avec l’autre qui nous aligne sur le terrain. C’est comme un automatisme. »

Les Spurs ont bien commencé le match de samedi, mais Liverpool a donné un bon compte rendu de ce qui s’avérerait un match difficile pour eux en termes de décisions arbitrales.

« Liverpool a une très bonne équipe », a-t-il déclaré. « Je pense que nous étions forts avec le ballon ; notre jeu de position était certainement bon. Nous avons tous les deux eu quelques occasions, je pense que nous étions à égalité. Mais je pense que Liverpool pensait que nous étions un autre type d’équipe des Spurs, alors ils étaient habitués à affronter « .

(Crédit image : Getty Images)

Sous Ange Postecoglou, les Spurs ont déployé un mélange aventureux de football avec un pressing haut, qui était également visible contre Liverpool. Ils ont été aidés dans leur quête offensive lorsque les Reds ont reçu un carton rouge à la moitié de la première mi-temps. Mais Van de Ven s’est rendu compte que cela n’offrait aucune garantie.

« Liverpool a également gagné à Newcastle avec 10 hommes, donc vous savez que c’est une bonne équipe », a-t-il déclaré. « Il faut juste être sur ses gardes. Et ils ont marqué le 1-1 à 10. Heureusement, nous avons marqué le 2-1 à la toute fin. »

Les trois buts ont été précédés par une frappe de Luis Diaz qui a été refusée à tort pour hors-jeu, avec le Professional Game Match Officials Limited. [PGMOL] admettant après le match que l’effort du Colombien aurait dû être récompensé grâce à l’intervention du VAR.

« J’en ai entendu parler plus tard par un ami qui regardait le match », a déclaré Van de Ven. « Je ne sais pas comment c’est arrivé, mais je ne peux pas en dire plus. »

Pendant une grande partie de l’après-midi, l’homme qui a fait bouger les choses pour Tottenham était James Maddison. L’international anglais a servi Richarlison avec une passe qui a permis au Brésilien de se placer devant Son Heung-min alors que les Spurs prenaient l’avantage et 15 minutes après le début de la seconde période, une situation identique s’est produite lorsque les trois se sont à nouveau combinés pour marquer – seulement pour voir celui-ci est exclu pour hors-jeu.

« C’est l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai joué jusqu’à présent [in my career] », a déclaré Van de Ven à propos de Maddison. « Un footballeur fantastique. Nous avons beaucoup de bons joueurs, mais si vous parlez de celui qui peut créer quelque chose à partir de rien, alors c’est James. »

Les Spurs ont continué à pousser et ont été aidés lorsque Diogo Jota a reçu son deuxième carton jaune du match après 69 minutes. Pourtant, Liverpool semblait prêt à tenir le coup, en partie grâce à plusieurs arrêts impressionnants d’Alisson, mais les Reds ont finalement capitulé lorsque la tentative de dégagement de Joel Matip sur un centre de Pedro Porro s’est retrouvée au fond de ses propres filets dans le temps additionnel. Cela signifiait que les trois points restaient au nord de Londres.

(Crédit image : Getty Images)

Cela rappelle il y a deux semaines, lorsque les Spurs ont également gagné contre Sheffield United dans les arrêts de jeu. La victoire contre Liverpool signifie que les Spurs conservent leur record de 100% à domicile et l’équipe d’Ange Postecoglou est désormais deuxième du classement.

Tout comme le club, Van de Ven a également réalisé un bon début de saison, le défenseur néerlandais ayant rejoint l’équipe juste après son transfert de Wolfsburg et jouant chaque minute depuis. Malgré tout cela, le joueur de 22 ans ne prend rien pour acquis.

« La Premier League est du plus haut niveau et on voit souvent que les joueurs sont exclus de l’équipe au début, ou qu’ils tournent un peu », a-t-il déclaré. « Mais jusqu’à présent, j’ai gardé ma place. Je ressens la confiance du manager et c’est à moi de montrer que je peux le faire. Je pense que ça se passe bien jusqu’à présent. »

Compte tenu du nombre de fois où son nom est scandé par les fans des Spurs, cela semble définitivement être le cas.

