EXCLUSIF: Peter Crouch explique pourquoi il est si populaire – et en quoi il ressemble à Jack Grealish

Peter Crouch a expliqué à FourFourTwo pourquoi il est une figure si adorée du football britannique – et comment il existe un parallèle entre lui et Jack Grealish.

Crouch fait l’objet d’un nouveau documentaire, Ce film de Peter CrouchDisponible sur Amazon Prime Vidéo à partir d’aujourd’hui, qui fait un voyage dans le passé pour l’attaquant et retrace ses débuts à l’académie de Tottenham Hotspur avant son ascension dans la pyramide du football et sa carrière en Angleterre. Mais bien que Crouchy soit une figure bien-aimée dans les médias ces jours-ci, les choses n’ont pas toujours été aussi roses.

L’ancien attaquant a été maltraité par les fans et les spectateurs en cours de route pour son cadre non conventionnel de 6 pieds 7 pouces, tandis que certains coéquipiers doutaient même de ses capacités en tant que footballeur. Dans le documentaire, les amis de Crouch, son père et même sa femme, le mannequin Abbey Clancy, discutent des perceptions de Peter et de la formation de ce personnage adoré.

Quand QuatreQuatreDeux assis avec Crouch, nous lui avons demandé s’il était surréaliste qu’il soit passé du moqueur des terrasses à l’une des figures les plus universellement reconnues d’une génération – et pourquoi il pense qu’il a un attrait si durable. Crouch a cité Jack Grealish, vainqueur du triplé, comme exemple d’un autre joueur qui a captivé l’imagination de la nation.

« Je pense que c’est parce que si vous étiez un fan de la rue, vous joueriez au football comme moi », a déclaré Crouch.

« Beaucoup de joueurs verraient cela comme un droit divin d’être là. Ils marqueraient un but et ne le fêteraient pas. Je regarde des gens comme Jack Grealish maintenant et je pense: » Il passe un bon moment. il.’ Je pense que c’est ce que j’ai fait. »

Crouch a comparé sa popularité à Jack Grealish de Manchester City (Crédit image : Michael Regan/Getty Images)

Célèbre, Crouch a attiré l’attention du pays lorsqu’il a exécuté le mouvement de danse du robot après avoir marqué contre la Jamaïque lors d’un match amical. Le documentaire retrace le moment où il a sorti la célébration emblématique – et fait même référence à la popularité suscitée par l’homme de Liverpool de l’époque montrant ce côté de sa personnalité en service en Angleterre.

« C’était comme, ‘Regarde-le, il a marqué pour l’Angleterre et il fait le Robot' », se souvient Crouch. « Je pense que c’est quelque chose que les gens voient chez un joueur en tant que fan de football.

« C’était quelque chose que j’avais et je pense que maintenant que j’ai continué à faire ce que je fais maintenant, les gens peuvent voir que je ne l’ai pas pris pour acquis, j’ai utilisé le maximum de ce que j’avais et j’ai apprécié chaque minute. »

Ce film de Peter Crouch est maintenant disponible sur Amazon Prime Video