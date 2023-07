Exclusif : OnePlus Nord 3 ne sera pas vendu au Royaume-Uni

Le prochain OnePlus Nord 3 ne sera pas vendu au Royaume-Uni, a confirmé la société à Tech Advisor.

OnePlus a également suspendu les ventes au Royaume-Uni de certains de ses smartphones sur son site officiel.

« Nord 3 ne devrait pas du tout être mis en vente au Royaume-Uni, mais il est possible que cela change à l’avenir. Les autres marchés ne sont pas touchés », a déclaré un porte-parole de OnePlus à Tech Advisor par e-mail.

Le OnePlus Nord d’origine a été vendu au Royaume-Uni, tout comme le Nord 2 et le Nord 2T de 2022.

Le OnePlus Nord 3 est le dernier téléphone milieu de gamme de la société et devrait être lancé le 5 juillet, après avoir été taquiné sur Twitter par le président et chef de l’exploitation de OnePlus, Kinder Liu.

Nous avons demandé à OnePlus sur quels marchés le Nord 3 sera vendu, mais nous attendons toujours une confirmation.

OnePlus a nié en mars qu’il quittait les marchés britannique et européen après des allégations contraires. La société ne vend plus de téléphones en Allemagne à la suite d’une réclamation légale de Nokia selon laquelle OnePlus et Oppo n’avaient pas payé pour l’utilisation des brevets Nokia 5G.

« Nous voudrions également réaffirmer que OnePlus reste engagé envers le Royaume-Uni, un marché clé pour nous et toute la région européenne et nous continuerons à lancer plus de produits dans la région », a déclaré OnePlus dans un communiqué séparé envoyé par e-mail.

« En raison de problèmes logistiques liés aux douanes entraînant des retards dans l’exécution des commandes, nous avons temporairement suspendu les ventes de nos smartphones via OnePlus.com.

«Cela affecte certains de nos smartphones au Royaume-Uni, y compris le prochain OnePlus Nord 3 5G. Nous travaillons dur pour résoudre ces problèmes rapidement et tenons à remercier notre précieuse communauté pour sa patience.

Tech Advisor a posé des questions à OnePlus après avoir remarqué tous les téléphones allumés sa boutique en ligne au Royaume-Uni s’affichaient comme « Rupture de stock » mercredi et jeudi.

Les téléphones affichent « Rupture de stock » sur la boutique britannique OnePlus jeudi OnePlus

Vendredi matin, les OnePlus 10T et OnePlus Nord 2T étaient en stock pour les acheteurs britanniques, mais pas les nouveaux OnePlus 11 et OnePlus Nord CE 3 Lite.

« En ce qui concerne les stocks, le site Web est à jour », a déclaré le porte-parole.

« S’il est répertorié comme étant en stock, les gens peuvent l’acheter et le recevoir normalement. Si le stock est épuisé, le site Web le reflétera et les clients ne pourront pas acheter.

Au moment de la rédaction de cet article, la plupart des écouteurs OnePlus étaient en stock dans sa boutique britannique, tout comme la tablette OnePlus Pad et ses accessoires récemment sortis.

OnePlus a récemment modifié ses profils de médias sociaux sur Twitter et Instagram pour gérer des comptes « Europe » et ne conserve plus les poignées « Royaume-Uni ».

« Le changement de nom de notre compte social fait partie de notre plan plus large visant à consolider les audiences sociales à travers l’Europe », a déclaré OnePlus.