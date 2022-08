Exclusif: Olivia Newton-John rappelée par Rob Lowe, Brad Paisley lors d’un événement caritatif: ‘True icon’

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Rob Lowe, Mario Lopez et Brad Paisley ont rendu hommage à Olivia Newton-John lors d’un événement caritatif organisé par le lanceur des Los Angeles Dodgers Clayton Kershaw.

“C’était la femme la plus gentille et une véritable icône à coup sûr. J’étais triste d’apprendre son décès”, a déclaré l’acteur primé Rob Lowe à Fox News Digital.

La star emblématique de “Grease” a lutté contre le cancer du sein pendant 30 ans et est décédée “paisiblement dans son ranch du sud de la Californie” lundi matin, “entourée de sa famille et de ses amis”, selon un post Instagram partagé par sa famille. Elle avait 73 ans.

L’acteur de “Sauvé par le gong”, Mario Lopez, a ajouté que Newton-John était “la personne la plus gentille” et “l’une des personnes les plus gentilles” qu’il ait eu le plaisir d’interviewer.

“C’est… une triste perte”, a fait remarquer Lopez. “Je n’ai que de merveilleux souvenirs d’elle… elle était talentueuse et belle.”

Newton-John a reçu un diagnostic de cancer à plusieurs reprises au fil des ans après avoir révélé pour la première fois qu’elle luttait contre le cancer du sein en 1992, dont elle a parlé dans ses mémoires de 2019, “Don’t Stop Believin”.

La star de la musique country Brad Paisley a également noté que le chanteur australien était une “personne très gentille” car ils partageaient tous les deux le même manager.

« Il y a quelques personnes vraiment sympas… qui ont quitté cette terre », a déclaré Paisley à Fox News Digital.

“Il est rare que je pense qu’elle était probablement gentille avec tous ceux qu’elle rencontrait… triste quand cela arrive, mais quelle vie et quelle survivante aussi… c’est vraiment une victoire à la fin.”

Lundi, la star des Dodgers, Clayton Kershaw, et sa femme Ellen, ont organisé leur 8e événement caritatif annuel “Ping Pong 4 Purpose”, Kershaw’s Challenge, au stade Dodger.

Le couple a fondé l’organisme de bienfaisance en 2011 et a recueilli plus de 16 millions de dollars au cours de la décennie qui a suivi. Kershaw’s Challenge soutient les enfants et les familles à risque dans le monde entier et a collecté des fonds pour aider les bénéficiaires à Los Angeles, en Afrique et en République dominicaine.

Tracy Wright de Fox News a contribué à ce rapport.