EXCLUSIF : « Offensive envers les électeurs » : Doug Burgum déchire RNC et les médias d’entreprise pour la gestion des débats

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, a critiqué les critères et les modérateurs des débats primaires du GOP 2024 dans des commentaires à la Daily Caller News Foundation.

Burgum a participé aux deux premiers débats, mais s’en est pris aux exigences du Comité national républicain de monter sur scène et à la manière dont les modérateurs ont traité les candidats, les accusant de vouloir « réduire le champ », a-t-il déclaré à la DCNF.

« Qu’essayaient-ils de faire ? Est-ce qu’ils essayaient de réduire le champ ? Essayaient-ils de choisir des gagnants et des perdants ? Ou essaient-ils de générer des conflits entre candidats ? » demanda Burgum.

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, a critiqué les critères de débat du Comité national républicain (RNC) et la manière dont les grands médias ont traité les candidats sur scène dans des commentaires à la Daily Caller News Foundation mercredi.

Burgum a participé aux deux premiers débats primaires du GOP 2024 fin août et septembre après avoir atteint les seuils de donateurs et de sondage du RNC, et signé l’engagement de fidélité pour soutenir l’éventuel candidat. Le gouverneur a critiqué les critères de débat du RNC et les modérateurs pour avoir tenté de « réduire le champ », et a déclaré que c’était aux électeurs d’entendre chaque candidat et de décider par eux-mêmes.

« Il y a cette urgence en ce moment, et d’une manière ou d’une autre, le discours… dans tous les médias, semble être : « nous devons rétrécir le champ pour réellement résoudre un problème », par opposition à « non, nous devons trouver ». déterminer qui est le plus capable de faire le travail et aider les Américains à comprendre qui est cette personne. Ce critère de débat nationalise donc les primaires locales d’une manière prématurée et je pense offensante pour les électeurs », a déclaré Burgum à la DCNF. « Il fut un temps où les débats présidentiels avaient en réalité énormément de gravité, parce que c’étaient des débats présidentiels – c’était ce qu’ils étaient. Et maintenant, c’était une sorte de théâtre politique, et maintenant c’est devenu de la télé-réalité, et la télé-réalité fonctionne mieux lorsqu’il y a un conflit.

« Et donc si vous dites : ‘nous allons faire ce débat et nous allons laisser les micros de tout le monde chauds pendant tout le temps, et nous allons appeler ces personnes huit fois et ces personnes deux fois,’ et nous allons éteindre les micros de ces gens, et ces gens auront 60 secondes et ces gens ne sonneront même pas s’ils parlent pendant 90 secondes ou deux minutes. [sic] Je veux dire, regardez la bande comme un arbitre et voyez à quel point les règles ont été appliquées de manière inégale », a ajouté Burgum.

De nombreux conservateurs ont critiqué le RNC et les modérateurs de Fox News, Fox Business et Univision pour avoir posé des questions offensantes dans un cadre libéral. (EN RELATION : Le RNC a déclaré que cette fois-ci serait différent, mais les deux premiers débats ont frustré et déçu les conservateurs)

Ilia Calderón, d’Univision, a posé plusieurs questions aux candidats lors du deuxième débat sur le racisme, la discrimination et la communauté LGBT. Dana Perino de Fox News a terminé l’événement en demandant aux candidats d’écrire lequel d’entre eux devrait être « voté hors de l’île » lors de la primaire, ce pour quoi les candidats l’ont critiquée.

« Qu’essayaient-ils de faire ? Est-ce qu’ils essayaient de réduire le champ ? Essayaient-ils de choisir des gagnants et des perdants ? Ou essaient-ils de générer des conflits entre candidats ? » demanda Burgum.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancien ambassadeur à l’ONU Nikki Haley et l’homme d’affaires conservateur Vivek Ramaswamy ont semblé recevoir le plus d’attention pendant le débat, tandis que Burgum a déclaré qu’il n’avait pas été convoqué pendant les 40 premières minutes du débat. Le gouverneur a affirmé qu’il n’avait pas contacté le RNC pour se plaindre des règles, et a déclaré à la DCNF qu’il poursuivrait son travail pour « défier tous les pronostics ».

« Le RNC continuera à mettre en œuvre un processus de débat juste et transparent et nous ne céderons pas aux pressions des individus cherchant à modifier les règles pour favoriser leur candidature », a déclaré un porte-parole du RNC à la DCNF dans un communiqué.

À faire lors de la première étape du débat à Milwaukee, dans le Wisconsin, les candidats devaient avoir 40 000 donateurs uniques, dont 200 provenant d’au moins 20 États ou territoires différents. Le RNC a également exigé que les candidats du GOP votent à 1 % ou plus dans trois sondages nationaux ou à 1 % dans deux États nationaux et dans deux États clés des premiers primaires : l’Iowa, le New Hampshire, la Caroline du Sud et le Nevada.

Pour le deuxième Lors du débat à Simi Valley, en Californie, le RNC a relevé le seuil des donateurs à 50 000 et les critères de sondage à 3 % dans deux sondages nationaux ou à 3 % dans une enquête nationale et deux premières enquêtes clés au niveau des États.

Le troisième débat du RNC aura lieu le 8 novembre à Miami, en Floride, et sera animé par NBC News. Les candidats doivent dépasser 70 000 donateurs uniques doivent monter sur scène et voter à 4 % dans deux sondages nationaux ou à 4 % dans une enquête nationale et dans deux premières enquêtes clés au niveau de l’État.

Les enquêtes pour tous les débats devaient avoir été reconnues par le RNC en interrogeant au moins 800 électeurs probables des primaires du GOP, non affiliés à une autre campagne et être menées après une certaine date. Les candidats doivent également avoir signé l’engagement de fidélité et plusieurs autres pour participer.

La RealClearPolitics (RCP) moyenne pour une primaire républicaine nationale de 2024, sur la base de sondages menés entre le 27 septembre et le 15 octobre, Burgum a 0,8% de soutien, derrière l’ancien président Donald Trump avec 58,1%, DeSantis avec 13,1%, Haley avec 7,7%, Ramaswamy avec 6% , l’ancien vice-président Mike Pence avec 3,8 %, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie avec 2,8 % et le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott avec 2 %.

Burgum bénéficie d’un soutien de 1,8% en Iowa1,8% de soutien en New Hampshire0,3% de soutien en Caroline du Sud et 1% de soutien en Nevadaselon le RCP.

Fox News n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de la DCNF.

Tout le contenu créé par la Daily Caller News Foundation, un service de presse indépendant et non partisan, est disponible gratuitement pour tout éditeur de presse légitime capable de fournir une large audience. Tous les articles republiés doivent inclure notre logo, la signature de notre journaliste et son affiliation au DCNF. Pour toute question concernant nos directives ou notre partenariat, veuillez contacter [email protected].