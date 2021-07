Exclusif : Nous avons tourné dans une petite pièce avec seulement des bougies pour une scène particulière, c’était étrange : l’actrice de Cold Case Suchitra Pillai | Nouvelles des gens

La talentueuse actrice Suchitra Pillai, connue pour ses rôles de personnages à la télévision, au cinéma et dans des pièces de théâtre, a récemment effrayé ses fans dans le film en malayalam « Cold Case ». Elle joue une voyante dans cette vedette de Prithviraj Sukumaran et Aditi Balan. Dans une conversation exclusive avec Zee News Digital, Suchitra Pillai a partagé ses expériences effrayantes sur les plateaux, Made In Heaven 2, et bien plus encore.

Q. Parlez-nous de votre personnage dans Cold Case.

UNE. Je joue Zara Zacchai, qui est clairvoyante et joue un rôle essentiel dans la résolution du mystère du film. Elle a une aura très sérieuse autour d’elle mais c’est elle qui met Medha Padmaja, jouée par Aditi Balan au repos lorsqu’elle vient la voir pour une solution. Donc, ce qui est intéressant, c’est que ce sont des processus et des techniques réels que les gens dans l’occultisme utilisent, que Zara a mis en pratique. Je suis très intéressé par l’occultisme, le paranormal, le surnaturel, donc pour moi, j’étais d’autant plus intéressé à lire le script, à lire la vision de Tanu Balak sur la façon dont elle se présente. J’ai appris de nouvelles choses, sur des techniques comme la divination dont je n’avais jamais entendu parler auparavant. Je connaissais les planches viji, etc. et l’appel des esprits de cette façon.

Un peu de recherche a été impliquée, j’ai d’abord pensé s’ils avaient créé cela, mais j’ai ensuite appris qu’il existe réellement et que les gens l’utilisent. J’ai donc lu à ce sujet, en ligne et regardé des vidéos apportant au personnage tout ce que je pouvais, pas comme au bon vieux temps où je devais simplement m’asseoir et secouer la tête en montrant que j’étais possédé – c’est étrange. Gireesh Gangadharan, Jomon T. John – notre DOP l’a magnifiquement photographié. Prithvi fait le truc du flic enquêteur, Aditi est le journaliste mais le mien est l’angle mystérieux.

Q. Est-ce le genre différent de ce film ou l’élément d’intrigue qui vous a poussé à dire oui ?

UNE. C’était le mariage de ces genres. Il y a du crime, du thriller, du surnaturel – tout en un. Et c’est ce que je regarde, sérieusement. Mon mari en a marre parce qu’à chaque fois qu’il demande, je dis regardons un roman policier, un thriller ou une histoire de fantômes. Les films du Sud sont si fluides. La façon dont ils abordent n’importe quel sujet n’est pas exagérée, c’est tellement crédible, ce que vous voyez Zara faire dans le film est crédible. La technique de la façon dont nous nous asseyons et faisons les choses était vraiment crédible pendant le tournage, car j’avais la chair de poule en train de faire ces mantras en tant que clairvoyant. Avec cette scène, ce n’était qu’à la lueur des bougies avec Aditi et Ravi Krishnan, qui jouait mon mari. C’était effrayant.

Q. Avez-vous vécu des incidents effrayants sur les plateaux ?

UNE. Je dois dire qu’il y avait cette séquence particulière avec seulement trois d’entre nous, le nombre minimum de personnes sur les plateaux. Il a été tourné dans une petite maison et n’était éclairé que par des bougies – un appareil photo en haut, un appareil photo sur le côté et nous l’avons tourné comme ça. Avec les bougies qui se balançaient réellement, nous ne savions pas si c’était le ventilateur qu’elles avaient installé ou à cause de ce que je disais.

De plus, je dois dire que je n’exagère pas, mais il y a une section dans le film où je continue de chanter, dans la bande-annonce également. quand je continue à faire ça, à appeler les esprits quand cela s’est produit, je me sentais étrange. Je suis entré dedans et c’est un véritable mantra que les gens dans l’occultisme utilisent pour appeler les esprits. Et c’était une vieille pièce délabrée où nous tournions, alors je me demande vraiment parce que quand vous avez ce sentiment – je l’ai ressenti. Même le visage d’Aditi à la fin était comme – ce qui vient de se passer.

Q. Maintenant que vous venez d’avouer aimer les films d’horreur, quel est votre préféré ?

UNE. Celui qui est resté avec moi toutes ces années est ‘L’Exorciste’ mais ‘Evil Dead’ – Oh mon Dieu ! horreur d’antan. Mais je faisais partie d’un film d’horreur hollywoodien très intéressant de 20the Century Fox Studios – L’autre côté de la porte, c’était intéressant car il impliquait des enfants. Ici, dans Cold Case, les enfants sont également impliqués, chaque fois qu’un enfant est impliqué dans quelque chose de surnaturel ou d’horreur – cela le rend d’autant plus étrange. Il est démontré que l’enfant de Medha a un certain lien. Vous voulez protéger l’enfant mais alors… oui, tourner ce film était très effrayant.

Q. Comment était-ce de travailler avec Prithviraj ?

UNE. Tout mon c’est avec Aditi, comme je l’ai dit, il y a deux histoires parallèles – Journaliste d’investigation et flic. Mais je dois dire que c’est un acteur brillant. Aditi et moi nous sommes bien amusés à tourner ce film. J’espère que le prochain film en malayalam que je ferai aura Prithvi dedans, donc j’ai plus de scènes avec lui.

Q. OTT, TV ou films – votre plate-forme préférée.

UNE. J’aime le théâtre, franchement. Avant n’importe quel acteur – c’est un vrai test pour être un bon ou un mauvais acteur quand le public est devant vous sans seconde chance – c’est ma plus grande montée d’adrénaline, en soi. Mais de nos jours, c’est OTT. Une plate-forme brillante – imaginez qu’Amazon sort dans plus de 240 pays en même temps. Le divertissement est devenu un langage universel pour tout le monde. Quelqu’un assis à News Zealand peut regarder Cold Case. C’est un public énorme que vous atteignez sans perdre de temps. La langue n’est pas une barrière, les gens sont tout à fait d’accord pour lire un sous-titre. Mon mari est danois, il regardait Sherni l’autre jour avec des sous-titres. Il ne parle pas hindi – un étranger intéressé à regarder une femme indienne, c’est ce qui fait d’OTT une plate-forme brillante.

Q. Quels sont vos projets à venir.

UNE. Il y a beaucoup à venir dans le futur. Il y a une série pour Amazon Prime Video, mon travail est fait là-dedans. Il y a Made In Heaven 2, le tournage a commencé – un autre projet merveilleux auquel s’associer, si réel et précis. Je suis heureux que mon personnage soit de retour en tant que planificateur de mariage rival. Quelques autres choses sur d’autres plateformes, un film anglais – Culture Vulture.