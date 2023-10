La campagne présidentielle de l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley a visé le gouverneur de Floride Ron DeSantis dans sa première publicité d’attaque de la saison 2024 partagée exclusivement avec la Daily Caller News Foundation.

La vidéo en ligne intitulée « Desperate DeSantis » sera lancée vendredi après une semaine de querelle avec le gouverneur de Floride sur les choix respectifs des candidats réponses à la guerre Israël-Hamas, la DCNF l’a appris. Haley vidéo comprend des extraits de DeSantis pendant la campagne électorale et de nombreux segments médiatiques de commentateurs décrivant comment ils pensent que son soutien diminue lors de la primaire du GOP, suivis d’entretiens dans lesquels l’ancienne ambassadrice expose ses préférences en matière de politique étrangère et attaque le gouverneur de Floride lors du deuxième débat présidentiel. .

« Pourquoi Desperate DeSantis attaque-t-il Nikki Haley ? Il perd contre Nikki. Et il est facile de comprendre pourquoi », lit-on dans la vidéo. « Nikki l’a surclassé à chaque instant. Désolé Ron. Fausses attaques. 5 redémarrages de la campagne. De faux sourires. Votre désespoir est visible. (EN RELATION : Nikki Haley passe à la deuxième place dans un premier état clé : SONDAGE)

MONTRE:

Never Back Down, le super PAC qui soutient la candidature présidentielle de DeSantis, posté un extrait lundi d’une interview que Haley a faite avec Jake Tapper de CNN, affirmant qu’elle a déclaré que les États-Unis devraient accueillir des réfugiés de Gaza à la suite des attaques terroristes du Hamas contre Israël. Haley remarques étaient en fait une réponse aux commentaires précédents de DeSantis selon lesquels les Palestiniens étaient antisémites, auxquels elle disait de « séparer les civils des terroristes ».

Haley peut également être vue dans la vidéo de campagne plaidant pour que des pays comme le Qatar, l’Iran et la Turquie accueillent des réfugiés et encourageant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à « en finir » avec le Hamas.

Avec la vidéo, la campagne de Haley deployé une chronologie de la campagne présidentielle de DeSantis, s’étendant de deux mois avant son annonce officielle jusqu’en octobre, énumérant ce qu’elle considère comme ses trébuchements sur la piste.

Haley a levé 8,2 millions de dollars au cours du troisième trimestre de collecte de fonds et a terminé avec 11,6 millions de dollars en espèces, selon aux documents déposés par la Commission électorale fédérale. DeSantis apporté en 11,2 millions de dollars pour la même période et entame le dernier trimestre de l’année avec 12,3 millions de dollars en banque.

La campagne DeSantis disposait d’environ 5 millions de dollars à dépenser pour la primaire, tandis que la campagne Haley disposait de 9,1 millions de dollars.

Alors que la campagne DeSantis a dépensé à peu près autant qu’elle a récolté au troisième trimestre, la campagne Haley a eu un taux de consommation d’environ 40 %, selon à Politico. De plus, la campagne DeSantis avait environ 1 million de dollars de factures impayées, alors que la campagne Haley n’avait aucune dette impayée.

«Ron DeSantis mène une campagne sérieuse pour défier Donald Trump dans la nomination de notre parti à la présidence. Nikki Haley dirige clairement un projet de comité traditionnel de Washington DC pour faire bouger les têtes parlantes plutôt que les vrais électeurs des primaires », a déclaré le secrétaire de presse de la campagne DeSantis, Bryan Griffin, au DCNF dans un communiqué. « Ron DeSantis a été très clair : pas un seul centime de l’argent des contribuables américains pour la bande de Gaza, et pas un seul réfugié pro-Hamas sur le sol américain. Après avoir initialement exprimé son soutien à l’accueil par l’Amérique des réfugiés de Gaza, Nikki Haley se démène maintenant et présente cette vidéo comme une diversion. »

Une université d’État de l’Iowa/Civiqs sondage publié le 12 octobre indiquait que Haley avait obtenu 11 % de soutien, derrière Trump avec 55 % et DeSantis avec 17 %. Dans le New Hampshire, Haley a reçu 19 % de soutien, derrière Trump seulement avec 49 %, selon à une enquête de l’Université de Suffolk/Boston Globe/USA Today publiée le 4 octobre.

Une université Winthrop sondage publié le 4 octobre a montré Haley en deuxième position avec 16,6% dans son État d’origine, la Caroline du Sud. Au Nevada, Haley a reçu 8 % de soutien, se classant quatrième derrière Trump, DeSantis et l’homme d’affaires conservateur Vivek Ramaswamy. selon à une enquête du Terrance Group début octobre.

La vraie politique claire moyenne pour une primaire républicaine nationale en 2024, sur la base de sondages menés entre le 27 septembre et le 16 octobre, Haley a un soutien de 7,8 %, derrière seulement l’ancien président Donald Trump et DeSantis à 57,9 % et 13,4 %, respectivement.

