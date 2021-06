Exclusif : Mukul Chadda parle de travailler avec Sunil Grover dans Tournesol, et si la saison 2 est sur les cartes ! | Nouvelles des gens

New Delhi : De banquier d’affaires à aujourd’hui acteur, Mukul Chadda a parcouru un long chemin. Il a joué avec succès le rôle principal de Jagdeep Chaddha (équivalent de Michael Scott) dans l’édition indienne de l’émission à succès internationale The Office et a récemment été vu dans la série Web Sherni et Sunflower mettant en vedette Vidya Balan avec Sunil Grover.

Mukul Chadda dit à Zee News Digital dans une interview si lui et sa femme Rasika Dugal travailleront un jour ensemble à l’écran :

Q. Qu’est-ce qui vous a poussé à dire « oui » à la série Web Tournesol ?

UNE. Deux choses. Premièrement, je pensais que le script était original et bien écrit. Et deuxièmement, le personnage d’Ahuja était très différent des types de rôles que j’ai l’habitude de jouer. C’était un excellent moyen d’élargir l’éventail des rôles dans lesquels les gens me voient. Il faut toujours travailler dur pour lutter contre le transtypage 🙂

Q. Comment s’est passée l’expérience de travailler dans « The Office » ?

UNE. Formidable! Le rôle était difficile à jouer – il était toujours difficile de tirer les bouffonneries et les dialogues de Jagdeep et de les rendre crédibles. De plus, c’est un personnage si fantastiquement imparfait que ce fut un plaisir d’habiter son monde. Et enfin, c’était un super groupe de personnes avec qui travailler, ce qui a rendu l’expérience si agréable.

Q. De banquier d’affaires à maintenant acteur, quoi de plus stimulant et excitant ?

UNE. Quand j’étais banquier, je pense que je n’ai jamais voulu faire ce rôle longtemps. Et parce qu’il était difficile de s’éloigner d’une carrière apparemment convoitée, le plus dur était de me motiver à continuer. Et cela a rendu beaucoup de tribulations quotidiennes encore plus difficiles. En tant qu’acteur, il y a des tonnes de défis, mais je suis impatient de continuer à le faire. Ainsi, même si les choses peuvent devenir difficiles – et elles le font – au moins, je ne me remets pas en question. Je suppose donc que ma carrière précédente était plus difficile, et celle-ci plus excitante.

Q. Regardez-vous les émissions de Rasika et donnez-vous votre avis ?

UNE. Bien sûr.

Q. Est-ce que les fans pourront bientôt vous voir tous les deux ensemble dans une émission Web ?

UNE. J’espère bien.

Q. Parlez-nous de vos futurs projets.

UNE. Il y a un film indépendant intitulé Fairy Folk, réalisé par Karan Gour, que j’ai tourné il y a quelques années. C’est très différent à la fois dans son style et dans la façon dont il a été fabriqué. La structure de base du film a été écrite, mais les acteurs ont dû improviser les dialogues au sein de chaque scène. Pour cette raison, nous avons dû tourner le film de manière linéaire, scène 1 suivie de scène 2, suivie de scène 3 etc. Le film est en post-production et devrait sortir l’année prochaine.

Q. Comment était-ce de travailler avec Sunil Grover ?

UNE. Sunil est un acteur merveilleusement talentueux, et une personne vraiment sympa aussi. Je m’entendais très bien avec lui pendant les répétitions et sur les plateaux. Malheureusement, je n’ai pas eu trop de scènes avec lui. J’espère que ça changera dans la saison 2 !