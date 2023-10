EXCLUSIF : MTG explique pourquoi elle votera pour Jim Jordan plutôt que pour Steve Scalise à la présidence de la Chambre

La représentante républicaine de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, a expliqué pourquoi elle voterait pour le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, plutôt que pour le leader de la majorité parlementaire, Steve Scalise, comme président de la Chambre, lors d’un appel téléphonique exclusif avec le Daily Caller.

Juste après que les Républicains de la Chambre aient nommé Scalise comme prochain président de la Chambre avec une marge de 113 des 212 voix exprimées lors d’un vote secret, Greene a expliqué pourquoi elle voterait pour Jordan à la Chambre plutôt que Scalise, affirmant que même si elle aime Scalise, elle pense que son diagnostic de cancer pourrait être un problème.

« Eh bien, plusieurs raisons et je vais commencer par la question du cancer et je dis cela avec une extrême compassion. Mon père est décédé en avril 2021 d’un cancer. Je sais donc que le cancer est le combat le plus dur de la vie et nous savons tous que Steve Scalise est un gars vraiment dur. Il a survécu au tir d’un démocrate radical sur le terrain de baseball, nous savons donc que c’est un combattant, mais c’est un combat dans lequel il doit s’engager : vaincre le cancer. Président de la Chambre est la tâche la plus difficile au Congrès. C’est très exigeant et nécessite de voyager dans tout le pays, de collecter des fonds pour que la conférence conserve la majorité ainsi que d’être le leader principal et un poste exécutif », a déclaré Greene à l’appelant.

« Gérer l’ensemble de la Chambre des représentants et la conférence républicaine. J’aime beaucoup Steve Scalise et je me soucie de lui, de sa femme et de ses enfants. Je pense que le moment est venu de consacrer toute son énergie et ses efforts à vaincre le cancer. Je dis cela par pure compassion et par souci pour lui – Jim Jordan est prêt pour ce combat. Il a fait part avec passion de ses projets à toute la conférence. Il a également fait ses preuves en tant que président du pouvoir judiciaire luttant contre les démocrates contre le canular russe, vous savez, trop de combats différents qu’il a menés au fil des années avec les démocrates et il est un conservateur », a-t-elle poursuivi.

«Je pense que Jim Jordan est l’homme du moment. J’avais aussi évidemment soutenu Kevin McCarthy et je ne faisais pas partie de sa scène House la semaine dernière. Cela nous a plongés dans le chaos où nous nous trouvons actuellement. Mais si nous devons élire un nouveau président, je vais m’engager de toutes les manières possibles pour élire le bon président de la Chambre, car la situation dans laquelle nous nous trouvons en tant qu’Américains est très grave. À la frontière, nous avons 1,5 million de fugitifs et nous ne savons pas combien d’entre eux sont des terroristes. Et il y a des renseignements et des rapports selon lesquels l’Amérique pourrait être témoin d’une attaque terroriste. Ici même, à la maison. Et après ce que nous avons vu en Israël, je pense que c’est quelque chose qui devrait terrifier tous les Américains et je pense que c’est le cas », a ajouté Greene.

Je viens de voter pour Jim Jordan à la présidence lors d’un scrutin privé lors d’une conférence, et je voterai pour Jim Jordan à la Chambre. J’aime Steve Scalise, et je l’aime tellement que je veux le voir vaincre le cancer plus que sacrifier sa santé dans la position la plus difficile de… – Représentante Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) 11 octobre 2023

«De plus, les dépenses réalisées sous l’administration Biden ont stimulé l’inflation et nous sommes au bord d’une récession qui se profile l’année prochaine. Nous avons donc besoin d’un président de la Chambre qui soit prêt à mettre toute son énergie et tous ses efforts dans cette lutte contre les démocrates. Et c’est pourquoi je vote pour Jim Jordan. (EN RELATION : Les républicains de la Chambre nomment Steve Scalise comme président lors d’un vote au scrutin secret)

Derrière des portes closes, les Républicains de la Chambre ont débattu pour savoir qui devrait diriger leur caucus, le parti n’étant pas unifié derrière un candidat avant la réunion. Le représentant républicain de l’Ohio, Jim Jordan, qui a obtenu les 99 autres voix, cherche également à remporter le marteau, tandis que le président récemment évincé, Kevin McCarthy, avait le soutien de plusieurs membres mais a demandé à ses collègues de ne pas le nommer à nouveau. (EN RELATION : MTG montre à quel point il aurait été facile pour Bowman de ne pas déclencher l’alarme incendie)

Le vote final a été de 113 voix pour Scalise et de 99 voix pour Jordan. Scalise aura désormais besoin de 217 voix pour être élu président de la Chambre.