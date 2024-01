EXCLUSIF : Montana AG exhorte SCOTUS à ne pas laisser les responsables gouvernementaux « paralyser financièrement leurs opposants politiques »

Le procureur général du Montana, Austin Knudsen, a exhorté mardi la Cour suprême à annuler une décision d’un tribunal inférieur selon laquelle un responsable de l’État de New York n’avait pas violé le premier amendement en faisant pression sur les banques et les assureurs pour qu’ils ne fassent pas affaire avec la National Rifle Association (NRA).

La Cour d’appel du deuxième circuit rejeté en 2020, le procès du premier amendement de la NRA contre l’ancienne surintendante du département des services financiers de New York, Maria Vullo, estimant que cela ne prouvait pas qu’elle « avait franchi la frontière entre les tentatives de conviction et les tentatives de coercition ». Knudsen, rejoint par 22 autres États et la législature de l’État de l’Arizona, a déclaré mardi à la Cour suprême dans un mémoire d’amicus que permettre le maintien de cette décision signifie que « les responsables gouvernementaux emploieront probablement des tactiques similaires pour étouffer les orateurs défavorisés ».

« La décision du Deuxième Circuit donne aux représentants du gouvernement le droit de paralyser financièrement leurs opposants politiques, ou d’étouffer d’une autre manière leur discours protégé – que ces rivaux défendent la protection de l’environnement, le choix de l’école, le droit à l’avortement, la liberté religieuse ou toute autre chose », affirme le mémoire.

Knudsen a déclaré à la Daily Caller News Foundation que « la liberté d’expression est l’un des plus grands privilèges dont nous disposons en tant qu’Américains ».

« Aucune organisation ne devrait être financièrement impactée en raison de désaccords politiques avec des représentants du gouvernement », a-t-il déclaré. « En utilisant des tactiques mafieuses, les responsables du gouvernement anti-armes à New York ont ​​piétiné ce droit en menaçant les entreprises qui faisaient affaire avec des organisations qui défendent notre droit de détenir et de porter des armes. Aucun fonctionnaire ne devrait avoir ce pouvoir – c’est une violation flagrante du Premier Amendement.»

Knudsen a dirigé les procureurs généraux de 17 autres États en avril demander la Cour suprême de se saisir de l’affaire. Les juges ont accepté de l’entendre en novembre. (EN RELATION : L’avortement, Trump et la censure en tête du dossier de la Cour suprême pour la nouvelle année)

Le mémoire soutient que le précédent de la Cour suprême, comme celui de 1963 Bantam Books, Inc. c. Sullivan décisionmontre clairement que « la campagne politiquement motivée de Vullo contre la NRA a franchi la frontière entre la persuasion et la coercition inadmissible ».

« Bantam Books a rejeté une focalisation myope sur la question de savoir si les fonctionnaires menacent expressément de conséquences néfastes, se concentrant plutôt sur la question de savoir si les déclarations et la conduite des fonctionnaires franchissent la ligne entre la persuasion autorisée et la coercition inadmissible », indique le mémoire. « Pour ce faire, les tribunaux prennent en compte tous les contextes pertinents, y compris l’autorité de régulation réelle (ou apparente) du fonctionnaire, le langage spécifique utilisé dans les déclarations du fonctionnaire et la question de savoir si les personnes ou entités ciblées perçoivent raisonnablement les déclarations comme des menaces.

Parallèlement à NRA contre Vullo, la Cour suprême devrait examiner ce trimestre une affaire contestant la coordination de l’administration Biden avec des sociétés de médias sociaux pour supprimer la parole en ligne, Murthy contre Missouri.

« Même un examen rapide du rôle de cette Cour – qui comprend une affaire traitant d’une question connexe d’action de l’État liée au Premier Amendement, survenant lorsque des responsables de l’État font pression sur les plateformes de médias sociaux pour supprimer les discours défavorisés – montre que les préoccupations en matière de liberté d’expression sont une priorité », a écrit Knudsen dans le bref. « Au-delà du rôle de cette Cour, les exemples abondent de l’influence décroissante de notre engagement historiquement solide en faveur des valeurs de liberté d’expression, y compris des épisodes d’étudiants à travers le pays criant et perturbant des événements avec des orateurs controversés.

L’Union américaine des libertés civiles (ACLU) a annoncé en décembre qu’elle représenterait la NRA dans cette affaire, écrivant dans un communiqué que « les responsables gouvernementaux ne peuvent pas punir les organisations parce qu’ils désapprouvent leurs opinions ».

